Wrexham-Fans singen „Es gibt nur einen Ryan Reynolds“, während der Deadpool-Star während der spannenden FA Cup-Auslosung gegen Sheffield United „eines der aufregendsten Dinge, die er je gesehen hat“ ruft.

Wrexham stand an der Schwelle zu etwas, das selbst die Besten Hollywoods nicht schreiben konnten, nachdem sie im FA Cup ein atemberaubendes 3: 3-Unentschieden gegen Sheffield United erzielt hatten.

Ryan Reynolds war auf einem rauen Racecourse Ground anwesend, als das Team der National League den Schocksieg über die Favoriten des Meisterschaftsaufstiegs knapp verpasste.

AFP Wrexham hat sich brillant gegen die Blades behauptet

AFP Und Reynolds liebte absolut, was er sah

Twitter: @EmiratesFACup Reynolds rief McElhenney vor dem Anpfiff an, um die raue Atmosphäre auf dem Racecourse Ground zu teilen

Der Miteigentümer von Wrexham, Rob McElhenney, konnte an der Veranstaltung nicht teilnehmen, aber zum Glück war der Deadpool-Schauspieler zur Stelle, um den Schauspieler und Schöpfer von „It’s Always Sunny In Philadelphia“ anzurufen, um sicherzustellen, dass er einen Teil der Atmosphäre von der FA bekommt Aufeinandertreffen in der vierten Runde des Pokals.

Sheffield United ging nur eine Minute nach Beginn des Duells durch Oli McBurnies Kopfball in Führung.

Die walisische Mannschaft reagierte brillant und erspielte sich eine Reihe von Chancen, bevor sie fünf Minuten nach der Pause durch James Jones‘ holprigen Schuss ausgleichen konnten.

Reynolds konnte seine Aufregung nicht zurückhalten, als er den Ausgleich feierte, aber es wurde viel besser, als Thomas O’Connor sie in der 61. Minute mit 2: 1 in Führung brachte.

Oliver Norwood erzielte vier Minuten später das 2: 2, aber Paul Mullin schien es für Wrexham mit einem souveränen Finish in der 86. Minute gewonnen zu haben.

Als es so aussah, als würde Wrexham dem berühmten Sieg näher kommen, sangen die Heimfans „Es gibt nur einen Ryan Reynolds“, worauf der Schauspieler mit einem Lächeln und einer Verbeugung vor den begeisterten Fans reagierte.

AFP Es schien, als wäre Wrexham auf dem Weg in die fünfte Runde

Getty Die 3:2-Führung konnten sie aber nicht ganz halten

AFP Reynolds trat jeden Ball und spürte alle Emotionen während des pulsierenden Pokalspiels

Doch nur wenige Augenblicke später verwandelte sich die Freude in Verzweiflung, als Jon Egan in der fünften Minute der Nachspielzeit für die Männer von Paul Heckingbottom den Ausgleich erzielte.

Adrian Durham kommentierte das wirklich wunderbare Spektakel in einem Kommentar für talkSPORT: „Das war absolut fantastisch. Hollywood macht solche Dramen nicht, brillantes Zeug.

„Beim Schlusspfiff herrschte tatsächlich Unglaube. Ich denke, dass die Wrexham-Fans, die dachten, sie hätten es gewonnen, nicht ganz glauben konnten, dass sie Sheffield United nicht besiegt haben, und dann haben sie es gemerkt.

„Jeder einzelne dieser Spieler verdient ein Lied, verdient Applaus und verdient die Liebe, und jetzt geben die Wrexham-Spieler es den Fans zurück, die heute Abend hier großartig waren.

AFP Mullin war so beinahe der Star der Show, aber Sheffield United glich spät aus

Getty Wrexham-Fans wissen, dass in ihrem Club etwas ganz Besonderes passiert

„Wir hatten eine ganze Reihe walisischer Lieder, die von den Wrexham-Fans laut und stolz gesungen wurden, und sie standen wirklich hinter ihrem Team, aber Sheffield United würde sich nicht hinlegen, selbst mit 10 Mann.

„Aber das war ein echtes Drama, man kann es nicht schreiben. Hitchcock, Spielberg, Tarantino, sie können sich das nicht ausdenken – nur Fußball, das schöne Spiel, kann mit der emotionalen Reaktion aufwarten, an der wir das Glück hatten, hier in Wrexham dabei zu sein.

„Mullin war der Held, Egan der Bösewicht, der nicht nur den Nichtligisten am Ende den Sieg stahl, sondern auch direkt vor den heimischen Fans feierte.

„Kein Hollywood-Drehbuchautor würde im Traum daran denken, dieses absolut sensationelle Zeug in das FA-Cup-Unentschieden zu schreiben, das absolut alles hatte und der einzige Bonus ist, dass sie noch einmal gegeneinander spielen müssen.“

AFP Reynolds beweist, dass anfängliche Aufregung zu langfristigem Ehrgeiz wird

Reynolds sprach vor dem Spiel mit Gary Lineker auf der BBC über seine und McElhennys bisherige Zeit bei Wrexham und deutete an, dass ihr Engagement ein „mehrjähriges Projekt“ sei.

Er sagte: „Ich bin zusammen mit Rob McElhenney Eigentümer dieses Fußballvereins und im Allgemeinen war es die größte Erfahrung meines ganzen Lebens, ungeachtet meiner Kinder und meiner Frau, weil ich weiß, dass mich das zurückholen wird!

„Dieses Abenteuer war anders als alles andere und ich liebe es, dass ich es liebe, weil es ein Projekt ist, das mit diesem Club und dieser Stadt und allem, was dazugehört, mehrere Jahrzehnte dauern wird.

@Wrexham_AFC auf Twitter McElhenney und Reynolds haben große Pläne für Wrexham

„Es war brillant. Ich liebe es, früh hierher zu kommen, weil ich einige der Einheimischen und Unterstützer treffen kann, die seit Jahrzehnten hierher kommen.

„Ich habe neulich einen Unterstützer getroffen, dessen Asche des Großvaters auf diesem Feld verstreut war, also betrachte ich diesen Ort ein bisschen wie eine Kirche, das ist es wirklich, weil es wirklich einen besonderen Platz in meinem Herzen gekauft hat, im Herzen unserer Familien und darüber hinaus auch der Teich.

„Die Leute sind besessen von diesem Club und dieser Gemeinschaft in den Staaten, und es war ziemlich bemerkenswert.“

Auf die Frage nach seiner neu entdeckten Leidenschaft für Fußball fügte Reynolds hinzu: „Ich bin so verliebt in diesen Sport, dass ich ihn eigentlich hasse. Ich wünschte, ich hätte es nie getroffen!

„Meine Wochen, meine Monate, meine Jahre sind um Wrexham-Spiele herum aufgebaut, und in gewisser Weise wünschte ich mir, sie wären es nicht, aber es war wirklich das Geschenk, das in dieser Gemeinschaft immer wieder gegeben wird.

„Gewinnen oder verlieren, wir machen es zusammen und es war einfach bemerkenswert.

„Ich mache hier jedes Spiel 10.000 Schritte, gehe auf und ab wie ein eingesperrter Löwe und für ein Spiel wie heute.“

Nach dem Match twitterte Reynolds: „Als @RMcElhenney und ich darauf eingingen, fühlte sich alles so unmöglich an. Aber unmöglich ist die Lieblingsfarbe von @Wrexham_AFC.

„Das war eines der aufregendsten Dinge, die ich je gesehen habe. Vielen Dank an jeden einzelnen Wrexham-Unterstützer, der herausgekommen ist und sein Herz heute Abend auf diesen Platz gerichtet hat.

Twitter: @VancityReynolds Reynolds schickte nach dem brillanten Spektakel eine herzliche Nachricht an die Fans

