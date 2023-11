WoW bietet zum ersten Mal eine kostenpflichtige Erweiterung im Early Access an, und die Fans sind gespalten

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft ist The War Within, und zum ersten Mal bietet Blizzard Spielern, die mehr bezahlen, die Möglichkeit, die Erweiterung frühzeitig zu spielen.

Die Standardversion von The War Within, die im Herbst 2024 erscheinen soll, kostet 50 US-Dollar. Ein Upgrade der Heroic Edition, das mehr Traders Tender-Währung zur Verwendung im Spiel, ein Transmog-Set und ein einzigartiges Reittier enthält, kostet 70 US-Dollar. Der Preis von 90 US-Dollar für die Epic-Edition beinhaltet alles aus früheren Editionen, aber zusätzlich ein einzigartiges Spielzeug, ein Haustier, einen Ruhesteineffekt, 30 Tage Spielzeit, garantierten Beta-Zugang und, was am wichtigsten ist, drei Tage frühen Zugang zur Erweiterung.

Ankündigung der Erweiterung „World of Warcraft – The War Within“ im Kino

Es ist dieser letzte Punkt, der die Spieler in der WoW-Community gespalten hat, von denen viele von der Idee eines bezahlten Vorsprungs nicht gerade begeistert sind. Obwohl Blizzard seit langem heroische und epische Editionen mit zusätzlichem Schnickschnack anbietet, gewährten sie immer nur zusätzliche Kosmetika oder gebündelte Spielzeit. Mehr Geld zu zahlen, um ein Spiel frühzeitig zu spielen, ist in den letzten Jahren keine Seltenheit mehr und hat sich zunehmend zu einer gängige Praxis entwickelt. Bei Community-orientierten MMOs, bei denen das Spielen eine Art gemeinsames Erlebnis darstellt, kommt es jedoch eher selten vor, obwohl dies durchaus vorkommt. Final Fantasy

Wenn Sie eine Erweiterung früher als andere Spieler erhalten, können diejenigen, die bereit sind, mehr auszugeben, die neue Höchststufe erreichen, Gold verdienen, bessere Ausrüstung finden und die Hauptgeschichte der Erweiterung abschließen, bevor die meisten Spieler überhaupt spielen dürfen. Auf der Vorbestellungsseite für die Epic-Edition heißt es zwar, dass diejenigen mit Early Access keinen Zugriff auf bestimmte Endgame-Features wie Mythic Dungeons oder wöchentliche Quests haben werden, aber es lässt sich nicht leugnen, dass Spieler, die für Early Access bezahlen, den Spielern, die dafür zahlen, möglicherweise Dutzende Stunden voraus sein könnten nicht.

Auf dem WoW-Subreddit waren die Reaktionen auf die Nachricht überwiegend negativ, wobei die Spieler die Tatsache beklagten, dass ein Teil des Spaßes einer neuen Erweiterung darin besteht, in den ersten Tagen zusammen mit der gesamten Community beim Start zu spielen. Manche meinen, dass eine Gruppe von Spielern, die einen Vorsprung haben, das gemeinsame Erlebnis zerstört.

„Ja, nein, das ist kein ‚Early Access‘, das ist ‚Delay Access‘ für alle anderen‘“, schrieb Benutzer TemporalSpleen, während ein anderer Benutzer, Sweaksh, einfach sagte: „Das geht in einem MMO nicht.“ Ein Benutzer namens Psychobolt hat es anders ausgedrückt.

„Ich glaube nicht, dass es gesund ist, dies in einem MMO zu tun“, schrieben sie. „Ich denke nicht, dass das verbraucherfreundlich ist, es übt einen großen Druck auf einen aus, diese Edition zu kaufen … Sie sagen, dass es keinen Vorteil gibt, außer seltene Gegenstände zu farmen, die Ausrüstung fallen lassen, mit dem Rep-Grinden früh zu beginnen und Premium-Zugang zum Herstellen zu erhalten und.“ Berufe zu sammeln ist ein Vorteil, ein Vorteil, den man erhält, wenn man bezahlt.“

Ein Benutzer, der die Epic-Edition bereits gekauft hat, fragte, was andere von der dreitägigen Early-Access-Periode hielten, und gab an, dass es ihnen nichts ausmachen würde, wenn sie entfernt oder stattdessen allen Spielern gewährt würde, die die Erweiterung einfach vorbestellt haben. Obwohl viele Spieler kein Fan der Möglichkeit waren, Early Access zu kaufen, glaubten sie nicht, dass sich daran etwas ändern würde.

„Es gefällt mir nicht, aber es gibt keine Möglichkeit, es jetzt zurückzunehmen“, schrieb Benutzer someoneelse2389. „Ich glaube Ihnen, wenn Sie sagen, dass es Ihnen nichts ausmachen würde, aber sie haben bereits eine Menge davon verkauft, und viele Leute würden den Verstand verlieren, wenn Blizzard etwas zurücknehmen würde, für das sie bezahlt haben.“

Viele Spieler möchten außerdem darauf hinweisen, dass Blizzard während der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2023 darauf hingewiesen hat, dass zukünftige WoW-Erweiterungen (von denen drei auf einmal angekündigt wurden und zusammen „The Worldsoul Saga“ genannt werden) wahrscheinlich „früher kommen werden, als die Spieler es gewohnt sind“. Zu.“ Blizzard würde nicht direkt sagen, dass WoW möglicherweise auf ein jährliches Erweiterungsmodell anstelle des üblichen Zweijahreszyklus umsteigen könnte, aber es scheint durchaus auf dem Tisch zu liegen. Sollte dies der Fall sein, müssten Spieler, die für den Early Access bezahlen wollten, zusätzlich zur erforderlichen monatlichen Abonnementgebühr für das Spiel möglicherweise 90 US-Dollar pro Jahr ausgeben.

Benutzer auf dem WoW-Subreddit ermutigen die Spieler, mit ihrem Geldbeutel zu sprechen und die Epic-Edition nicht zu kaufen, aber es ist unklar, ob Blizzard die Kontroverse um den Early-Access angehen oder seine Entscheidung, sie anzubieten, rückgängig machen wird. Es ist klar, dass einige Spieler nicht glücklich darüber sind, dass das, was normalerweise ein aufregendes gemeinsames Erlebnis ist, in Besitzende und Besitzlose aufgeteilt wird.

„Es geht nicht um Spielerstärke oder darum, voranzukommen“, schrieb Benutzer Squeeches. „Es geht um die gemeinsame Erfahrung unter Freunden, die schon immer im Mittelpunkt der Veröffentlichung neuer Erweiterungen stand. Die ersten paar Tage einer Erweiterung waren für WoW schon immer etwas Besonderes. Blizzard weiß das und sie machen sich darauf ein.“

Blizzards Ankündigung von drei modernen WoW-Erweiterungen war nur ein Teil dessen, was das MMO in den kommenden Monaten und Jahren erwartet. Der Entwickler kündigte außerdem an, dass Cataclysm Classic in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen wird, wobei eine neue WoW Classic-Saison, Season of Discovery, am 30. November beginnen soll.