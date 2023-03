Manchester United-fans zijn begrijpelijkerwijs boos op hun ploeg na hun 7-0-dreun door rivaal Liverpool.

De zaken zijn echter mogelijk nog erger geworden, aangezien op beelden te zien is dat Wout Weghorst het historische ‘This is Anfield’-bord voor de wedstrijd aanraakt.

@Liverpool FC YouTube Liverpool-ster Virgil van Dijk deed mee met de traditie voorafgaand aan de aftrap

@Liverpool FC YouTube Weghorst deed dat ook, ondanks dat hij voor United speelde

Weghorst tekende in januari op huurbasis voor United van Burnley om een ​​nieuwe dimensie aan hun aanval toe te voegen.

Zijn 14e optreden voor de club vond plaats tijdens de reis naar Liverpool en hij leek voorafgaand aan de aftrap deel te nemen aan de traditie van hun rivalen.

Zoals te zien is in de ‘Inside Anfield’-video van Liverpool, vermaakten sommige sterren van de club zich volgens de traditie van het aanraken van het beroemde bord boven de tunnel terwijl ze het veld opliepen.

Weghorst volgde ook zijn voorbeeld, ondanks dat hij nog maar een paar minuten verwijderd was van het spelen voor de bittere rivalen van de Reds.

Hij bracht dinsdag een verklaring uit waarin hij zijn acties toelichtte en benadrukte dat het was om in het hoofd van zijn tegenstander te kruipen.

Er stond: “Normaal gesproken reageer ik nooit op media-onderwerpen, maar voor deze is het de moeite waard, want jullie geweldige United-fans zijn belangrijk voor me. Dus ik wil alleen de video verduidelijken die de ronde doet.

“Van het nationale team weet ik dat Virgil altijd dat bord aanraakt en ik ging hem tegenhouden om het aan te raken om te proberen hem voor de wedstrijd op te winden.

“Als kind steunde ik FC Twente altijd, en als trotse speler nu voor Manchester United kan mijn toewijding aan deze ongelooflijke club nooit in twijfel worden getrokken.

“Zondag was een verschrikkelijke dag voor ons allemaal. We doen er alles aan om het de komende weken goed te maken. We zullen samen terug stuiteren en onze doelen bereiken dit seizoen!

Veel United-fans op sociale media waren niet bepaald tevreden en uitten hun woede met één gezegde: “Dit was voor mij de druppel met Weghorst, waag het niet om hem permanent te contracteren @ManUtd.”

Een andere link naar een video van voormalig ster Ander Hererra die lijkt te spugen op het Manchester City-embleem, toevoegen: “Dit is een Man United-speler… niet de b******* wat Weghorst zondag deed.”

Getty Weghorst heeft zondag zijn tweede doelpunt voor de club niet kunnen maken

Chelsea 2-0 Dortmund LIVE REACTIE: Blues bezegelen kwartfinales Champions League Weghorst legt uit waarom hij het bord ‘This Is Anfield’ aanraakte temidden van reacties van Man United-fans Hoe Ten Hag Man United op training ‘boos’ liet floppen na de vernedering van Liverpool Man United lijdt extra ellende in de nederlaag van Liverpool als hoofdrolspeler twijfelachtig voor Betis-clash Neville reageert op ‘clown’ Carragher omdat hij beweerde dat hij Monday Night Football ontweek Erik ten Hag kijkt naar een nieuwe aanval van Ajax in de zomer en naar een enorme vlucht van Harry Kane





Een derde Geplaatst: “Ronaldo hield van de club en wilde er het beste voor, maar hij werd weggejaagd. Weghorst wordt geprezen om zijn nietsdoen en besluit dit in het shirt van United te doen? Ik walg ervan.”

Sindsdien zijn er citaten opgedoken die lijken aan te tonen dat hij een fan is van de Merseyside-club, iets wat hij in zijn verklaring ontkende.

In een gesprek met DAZN in 2020 zei Weghorst: “Ik heb Liverpool altijd heel bijzonder gevonden.

“Ik krijg nog steeds kippenvel van ‘You’ll Never Walk Alone’. Er zijn ook andere grote Engelse clubs en ik heb Milan altijd leuk gevonden omdat er zoveel Nederlanders speelden.”

Hij zei in 2018 ook tegen De Telegraaf: “Daar droom ik van (spelen voor Liverpool) sinds ik klein was.”

Ondertussen stortte beIN SPORTS-presentator Richard Keys zich in zijn nieuwste blog op Weghorst.

“Hij moet de slechtste speler zijn die ik ooit in een shirt van United heb gezien.

‘Hij is een doodgewone nummer 9, die niet in een worstelend Burnley-team zou kunnen komen, maar wat bezielt Seven Hag om te denken dat hij een weelderige 10 is?

“Iemand die de smoking kan dragen”, zoals de Amerikanen zeggen. Kom op. Het is een grap en de manager moet ophouden te doen alsof Weghorst iets te bieden heeft.”

Getty United liet Anfield beschaamd achter na hun sombere optreden

Het zou een dag blijken te zijn om snel te vergeten voor Weghorst en zijn United-teamgenoten toen ze hun zwaarste Premier League-nederlaag ooit toegedeeld kregen.

Doelpunten van Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah en Roberto Firmino zorgden voor een vernietigend resultaat aan de kant van Erik ten Hag.

Het was op zijn zachtst gezegd een verrassend resultaat, vooral gezien de manier waarop United in vorm op weg was naar de clash.

Ze zullen het resultaat echter eerder vroeger dan later moeten vergeten, aangezien ze de rest van het seizoen op verschillende fronten voltooien.