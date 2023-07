Die Eröffnung der Nibelungenfestspiele in Worms will die Geschlechterklischees der Saga auflösen. Letztlich bietet „Brynhild“ jedoch viel zu viel Trash.

Erinnerst du dich? Die lustige „Batman“-Serie aus den 60ern, in der die Beats noch synchronisiert wurden? Mit Bang, Tschrrr, Krach? Nun, zu Beginn der Nibelungenfestspiele erlebten diese Soundeffekte ein Revival, dieses Mal in einem amerikanischen Diner der Marke Hollywood, wo Sigurd mit anderen kämpft.

Doch das sind noch nicht alle Pop-Zitate: Neben den durchsichtigen und knallroten Wänden des Fast-Food-Schuppens ist ein Kombi mit Flammen-Applikationen zu sehen, wie man sie ansieht zum Männlichkeitsstreifen überhaupt, „Manta, Manta“, weiß. Schlägereien und heiße Autos, das klingt sehr nach einer Macho-Kulisse – und das soll es auch. Denn die Autorin des Eröffnungsstücks „Brynhild“, Maria Milisavjević, möchte unbedingt daran rütteln.

Gleiches gilt für den Regisseur Pınar Karabulut, der der taz sagte: „Das Nibelungenlied ist eine männliche Perspektive auf eine Geschichte; Die stärkste Frau der Geschichte muss vergewaltigt werden, bevor sie sich einem Mann unterwerfen kann. Diese traditionellen Erzählungen müssen überdacht und neu gelesen werden. Mir ist es wichtig, von diesem Gewaltporno gegen Frauen* auf Theaterbühnen wegzukommen und über neue Wege der Darstellung nachzudenken.“

Der deutschste aller deutschen Mythen über Verrat und Gewalt, Leidenschaft und Eifersucht nimmt an diesem Abend einen ganz anderen Verlauf. Nachdem Sigurd (Bekim Latifi) auf Geheiß seines Pflegevaters den Drachen tötet, erhält er den Auftrag, ein Königreich zu erobern. Am Hofe der isländischen und namensgebenden Herrscherin (Lena Urzendowsky) angekommen, sollte er sie zum Kampf herausfordern.

Die Dame weigert sich zu kämpfen

Doch jetzt kommt der erstaunliche Coup. Die starke und eigenwillige Dame weigert sich zu kämpfen, da sie des Gemetzels und des üblichen Verlaufs der so oft erzählten Geschichte überdrüssig ist. Deshalb bringt sie dem Helden die Vorzüge von Menschlichkeit und Liebe bei, sodass er bald gesteht: „Ich kann die Realität eines anderen nicht mehr leben.“ Das Motto der Uraufführung ist die Auflehnung gegen das Schicksal, verbunden mit der klappernden Dekonstruktion des Heteronormativen, das der Nibelungenlied-Matrix innewohnt. So! Richtig so!

Doch wie gelingt der Ausbruch aus den verhärteten Strukturen? Um der utopischen Neuheit des Textes gerecht zu werden, platziert der Regisseur das Arrangement mit schrillen Farben in einem Science-Fiction-Raum. Rechts vom erwähnten Burger- und Pommes-Stand befindet sich eine violette Bühne mit mehreren Treppen und Podesten, dahinter eine riesige Leinwand für Live-Aufnahmen und allerlei andere kleine Filmchen. Die Figuren tragen glitzernde Kostüme mit bunten Perücken, die an Kerle aus „Star Wars“ oder anderen Weltraumfilmen erinnern.

Dass sie bewusst gegen den Strich gehen, zeigt sich einerseits in ihrem teils geschlechtslosen Erscheinungsbild, teils in der Untergrabung gängiger Charakterprofile. Hagen wird beispielsweise von der People-of-Color-Schauspielerin Ruby Commey gespielt, während Gunnar (Simon Kirsch) als blutsaugender Wiedergänger aus „Interview mit einem Vampir“ auftritt, was immer noch passt, da er in dem auch Sigurd verwendet bekannte Geschichte, um seine Macht zu nutzen, um Brynhild zu besiegen.

Mit Musik überdeckt

Und da man die Saga komplett aufmischen möchte, wird das Spiel mit queeren Charakteren anschließend von einer Band (Daniel Murena, Martin Tagar, Oliver Bersin) mit reichlich Bass und oft skurrilen Synthesizer-Sounds gerockt. Oder um es deutlicher auszudrücken: Der Abend wird in fast jeder Minute buchstäblich mit Musik überschüttet.

Dieses Zuviel des Guten scheint symptomatisch für die katastrophale Gesamtkonzeption bzw. Nichtkonzeption zu sein. Wir werden regelrecht überschwemmt mit allerlei Referenzen und meist bunten – Hauptsache schrägen – Bildern. Aber was sollen all die losen Versatzstücke bewirken? Was erzählt uns ein amerikanisches Restaurant über die Nibelungen? Warum müssen so viele Denglisch sprechen? Oh, es tut mir so leid, Papa … wach auf … hey, ihr Schlampen!

Außerdem: Welchen Mehrwert hat die Aufnahme einer Figur, die ihr mit einem Ventilator Wind ins Gesicht bläst, für die Interpretation? Und warum sieht man die Menschen vom Wormser Hof zunächst in blauen Bademänteln? Warum muss Brynhild wie in der Verfilmung von Patrick Süßkinds „Das Parfüm“ von allen Anwesenden orgiastisch niedergeschlagen und vergewaltigt werden?

Zugegebenermaßen entpuppt sich das, was hier wie ein neuer Ansatz aussieht, als gigantischer, übertriebener Schrott. Man hofft, dass zumindest der Rest der Geschichte vor der beschissenen und verkorksten Umsetzung gerettet werden kann. Aber vergeblich. Nachdem Sigurd nach der kurzen Episode der Harmonie mit Brynhild auf die intriganten Truppen um Gunnar trifft, wiederholt sich der jährliche Fluch des Schatzes. Der Isen-Regent ist unterworfen, Kriemhild sinnt auf Rache. Nur Sigurd muss es in dieser Version nicht glauben. Nach der Partnerschaft der beiden verratenen Königinnen duckt er sich zusammen mit den anderen feigen Herren.

Nur die Frau muss sterben, nämlich Brynhild. Aber hör auf! Die Inszenierung kehrt ihren Selbstmord sofort um und gipfelt in der einzigen starken Szene des Abends, ihrer Beerdigung. Der Protagonist ist auferstanden. „Warum“, fragt sie dann mit didaktischem Schwung das Publikum, „schöpfen Sie Ihre Kraft aus dem Blut anderer?“ Bevor das Licht ausgeht, küsst sie Kriemhild und Sigurd. Liebt euch, so die erste Botschaft. Nach dem zweiten kann man sich der Auslosung widersetzen. Es bedarf nicht mehr der Hinrichtung von Frauen, um der Welt zu helfen, es zu verstehen, sagte der Dritte.

Übertreibung und Entfremdung

Also alles am Anfang? Man würde den Impuls gerne ernst nehmen, wenn die Inszenierung und die stilistisch zu gewagte Bühnenfassung innovatives Potenzial hätten. Hier und da stößt man auf ein passendes Bild. Zum Beispiel, wenn Sigurd am Wormser Hof marschiert wie ein Roboter, ein Sklave seiner Einflüsterer. Oder wenn sich die beiden Regenten während ihrer gemeinsamen Ermächtigung für einige Momente synchron zueinander bewegen. Doch diese wenigen Ideen gehen in einer gegenständlichen Gestaltung verloren, die nur Übertreibung und Verfremdung kennt.

Wie gern blicken Sie vor diesem Hintergrund auf vergangene Uraufführungen zurück? Man denke nur an Roger Vontobels archaische Interpretation des Mythos, der 2018 in „Siegfrieds Erben“ seine Figuren die tiefen menschlichen Tragödien so richtig ertragen ließ und mit Hilfe eines mongolischen Sängers für eine markerschütternde Atmosphäre sorgte. Ebenso überzeugend war seine Inszenierung im vergangenen Jahr, als er die Welt der Nibelungen auf einer Wasserbühne widerspiegelte. Die Charaktere mussten im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder in ihre inneren Tiefen eintauchen oder sich sozusagen untertauchen oder verschwören.

In „Brynhild“ spürt man weder die Kraft einer stringenten Komposition noch eine innere Auseinandersetzung mit den großen, erschütternden Gefühlen und Nöten der Legende. Anstatt eine Idee organisch auszuarbeiten, tappte man in die unglückliche Falle, zeitgenössische Diskurse über das Material aufzuzwingen, egal was passierte.

Man fragt sich: Haben wir uns wirklich nichts mehr zu sagen? Und reicht es aus, die fest verwurzelten Stereotypen dieses und anderer Klassiker einfach dadurch aufzudecken, dass man sie karikiert? Die Antwort ist nein! Im zweiten Teil des Abends scheint nur noch ein Wunsch existenziell und dringend zu sein: Hoffentlich ist es bald vorbei.