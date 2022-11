World Wide Technology Championship: Russell Henley gewinnt den Titel, während Scottie Scheffler die Nummer 1 nicht wiedererlangt | Golf-News

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Höhepunkte der Endrunde der World Wide Technology Championship in Mayakoba

Höhepunkte der Endrunde der World Wide Technology Championship in Mayakoba

Russell Henley überlebte eine frühe Angst, die World Wide Technology Championship in Mexiko zu gewinnen, als Scottie Scheffler knapp daran scheiterte, an die Spitze der Weltrangliste zurückzukehren.

Henleys Sechs-Schuss-Vorsprung über Nacht war auf vier geschrumpft, als Scheffler den 18. vogelte, um eine fehlerfreie 62 zu vervollständigen, und der Abstand betrug drei, als Henley seinen ersten Schuss der Woche am fünften fallen ließ.

Der 33-jährige Amerikaner vögelte jedoch prompt die nächsten drei Löcher und fuhr zu einem vierten PGA Tour-Titel, seinem ersten seit den Houston Open 2017.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Henley, der es nicht geschafft hatte, einen seiner letzten fünf 54-Loch-Führungen in einen Sieg umzuwandeln, sagte gegenüber Golf Channel: „Ich habe nur versucht, aus meiner Vergangenheit und meinen Fehlern zu lernen.

„All diese Events, die ich nicht abgeschlossen habe, sie tun weh und du weißt nicht, ob du jemals wieder eins gewinnen kannst, es ist so schwer hier draußen.

„Es war wirklich cool, mit vier Schlägen Vorsprung auf Platz 18 zu kommen.“

Mit einer abschließenden 70 stellte Henley den Turnierrekord mit insgesamt 23 unter Par ein, vier Schläge vor seinem Landsmann Brian Harman.

Scheffler, der gewinnen oder alleine Zweiter werden musste, um den ersten Platz in der Weltrangliste von Rory McIlroy zurückzuerobern, wurde Dritter mit 18 Under mit Seamus Power, Joel Dahmen, Troy Merritt und Will Gordon aus Irland.

Der Norweger Viktor Hovland, der das dritte Jahr in Folge um den Gewinn des Turniers kämpfte, kardierte eine letzte Runde von 68 und belegte unentschieden den 10. Platz.