World Star in Berlin: Timothée Chalamet enthüllt sich auf dem roten Teppich | Unterhaltung

Er gilt als heißer Kandidat für einen Oscar in der Kategorie „Bester männlicher Führung“. Und präsentiert die Rolle seines Lebens im Voraus im 75. Berlinale.

Timothée Chalamet war jetzt dabei Berlin gefeiert für „ein komplettes Unbekannter“ (Kinoveröffentlichung: 27. Februar). Der Film mit insgesamt acht Oscar -Die Nominierung ist einer der besten Favoriten dieses Jahres und erzählt den Anfängen des legendären Folk-Rockers Bob Dylan-Sensational von Chalamet, der zuletzt den Erfolg mit der „Dune“ -Serie weltweit feierte.

Das Superstar -Ehepaar in der Berlinale: Timothée Chalamet verliebt in seine Freundin Kylie Jenner (27). Es kommt vom berühmten Kardashian -Clan Foto: Tobias Render

Timothée Chalamet von Dylans Lebensgeschichte rückwärts

Der damals 19 -jährige Bob Dylan kam am 24. Januar 1961 mit nichts als einem Koffer voller Träume, einer Gitarre und einem Notizbuch nach New York. Wie sieht Timothée Chalamet auf seinem Weg aus? Er stellt sich vor: „Fast wie ein Märchen! Die Tatsache, dass dies eine echte Geschichte ist, überrascht mich. “

Weltstar Timothée Chalamet (29) wurde auf dem roten Teppich des Berlinale betont Foto: Julie Edwards / Avalon

Chalamet hat hauptsächlich einen Aspekt von Bob Dylans Geschichte berührt: „Dass er diese lange Reise allein gemacht hat, nur um zu singen. Und dass er es geschafft hat, innerhalb von nur vier Jahren im Alter zwischen 19 und 24 Jahren zu einer der wichtigsten kulturellen Charaktere des Jahrhunderts zu werden – das ist einfach unglaublich. ”

Bob Dylan (heute 83) machte seinen großen musikalischen Durchbruch in den 1960er Jahren Foto: Douglas R. Gilbert/Redferns/Getty Images

Timothée Chalamet Es selbst hat es vor der Kamera im gleichen Alter wie Bob Dylan gemacht: Mit dem Drama „Call Me By Your Name“ (2017) machte er sich als 18-Jähriger seinen Durchbruch.

Die Erfolgsgeschichte verkörpert Timothée Chalamet auf der Kino -Leinwand Foto: Suchlight -Bilder

„Der Film, auf den ich stolz bin“

Für „ Ein vollständiges Unbekanntes „Chalamet hat nicht nur in die Rolle von Bob Dylan geraten, er sang auch. „Es war einschüchternd, weil es Bob Dylan war“, sagt Chalamet zu Bild. „Die Jahre, in denen ich mich auf diese Rolle vorbereiten musste, unterschieden sich von jeder anderen Rolle, die ich gespielt habe. Aber eines ist klar: Dies ist der Film, auf den ich in meiner Karriere stolz bin. Vor dem Film konnte ich weder Gitarre noch Mundharmonika spielen. Glücklicherweise hatte ich fünf Jahre Zeit, um mich vorzubereiten, weil es eine kleine Leidenschaft von mir wurde. ”

Chalamet, geboren in New York, war mit einem französischen Journalisten zusammen Kylie Jenner zusammen. Der Unternehmer und Reality -TV -Schauspielerin aus der Familie Kardashian reiste mit ihm im Privatjet Berlinale. Am Ende ist es möglicherweise nicht so wichtig, ob er einen Oscar gewinnt oder nicht. Der Schauspieler sagt, dass er zahlreiche Kostüme und viele der Instrumente aus dem Film behalten durfte. „Ich weiß nicht, wie viel ich enthüllen möchte – ich möchte keine Probleme haben. Aber sagen wir einfach, ich bin mit viel nach Hause gegangen.“