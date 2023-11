World Series-Spiel 5: Die Rangers schlagen die D-Backs und holen sich den ersten Titel

Mark J. Rebilas – USA TODAY Sport

Das Warten ist vorbei. Die Texas Rangers sind Ihre World Series-Champions.

Mit einem 5:0-Sieg über die Arizona Diamondbacks in Spiel 5 am Mittwochabend holten sie sich ihren ersten Titel in der Franchise-Geschichte. Auch Texas beendet seine Nachsaison-Serie mit einem Rekordergebnis von 11:0 auswärts.

Arizona schien das Team zu sein, das sich in den ersten fünf Innings durchsetzen konnte, wobei in jedem Inning Läufer auf der Base strandeten – aber die Rangers waren die ersten, die durchbrachen, ihre ersten Treffer des Spiels im siebten Inning erzielten und anschließend den ersten Run erzielten.

Wir haben die gesamte Action vom Fall-Classic-Siegwettbewerb, von Live-Updates und Analysen im Spiel bis hin zu Erkenntnissen und mehr nach dem Finale.

Wichtige Links: Vollständiger Playoff-Zeitplan und Ergebnisse

Imbissbuden

Texas: Die Rangers verbrachten den größten Teil des Oktobers damit, die Großspielfähigkeiten von Nathan Eovaldi zu loben. Und am ersten Abend im November, als Zac Gallen die bedrohliche Aufstellung der Rangers in den ersten sechs Innings dominierte, kam Eovaldi so groß wie eh und je und kämpfte sich kontinuierlich aus Schwierigkeiten heraus, um seiner Offensive spät die Chance zu geben, durchzubrechen. Das tat es. Die Rangers – ein Team, das im Jahr 2021 102 Spiele verlor, dann viel Geld in die freie Hand investierte und Manager Bruce Bochy aus dem Ruhestand lockte – sind zum ersten Mal in der 62-jährigen Geschichte ihrer Franchise World Series-Meister. Sie erreichten dieses Ziel mit einem 11:0 auswärts in dieser Nachsaison. Sie haben es geschafft, indem sie ständig Widrigkeiten überwunden haben. Und sie haben es geschafft, indem sie die Härte verkörperten, die Eovaldi so oft an den Tag legt. — Alden Gonzalez

Arizona: Die D-Backs kämpften hart, wurden aber am Ende von einer besseren Mannschaft geschlagen. Spiel 5 wird wegen Zac Gallens sechs Innings ohne Treffer in Erinnerung bleiben, aber auch wegen der Unfähigkeit der D-Backs, in einer großen Situation nur einen Base Knock zu erzielen. Es gab so viele Chancen, aber auf der Anzeigetafel stand nichts davon, denn sie ließen elf Läufer liegen. Es muss so frustrierend sein, die Saison zu beenden. Aber was war das für eine Saison. Fast nachträglich in der mächtigen National League West verworfen, überlebten sie drei Runden der Nachsaison und holten sich zum ersten Mal seit 2001 die World Series. Sie schafften es mit drei Startspielern, darunter einem Rookie, sowie einem jungen, athletischen Kader, der sich bis weit in die Nachsaison hinein durchsetzte. Mit 23-Jährigen wie Corbin Carroll und Gabriel Moreno muss dies keine einmalige Situation sein. Der größte Teil des Kaders steht nächstes Jahr unter der Kontrolle des Teams, nur die wichtigen Veteranen Tommy Pham und Evan Longoria werden ablösefrei. Das Ende war schlecht – Arizona verlor drei Mal in Folge zu Hause –, aber die gesamte Saison war es nicht. – Jesse Rogers

Eine große Zahl: 51. So viele Saisons spielten die Texas Rangers in Arlington, ohne eine World Series zu gewinnen. Keine Fangemeinde der American League hat eine längere Wartezeit ertragen müssen. Die Baltimore Orioles gewannen ihren ersten Titel erst 1966, eine Wartezeit von 64 Jahren, aber der Großteil davon kam, während das Franchise die St. Louis Browns war. Auch die Rangers-Franchise blieb während ihrer elfjährigen Amtszeit als neue Version der Washington Senators titellos. Nachdem das Warten in Arlington nun ein Ende hat, verlagert sich der Fokus nun auf die Seattle Mariners, die in den 47 Jahren ihres Bestehens noch nie einen Titel gewonnen haben. – Bradford Doolittle

