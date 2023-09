CNN

—



Laut dem Las Vegas Review-Journal hat ein Mann aus Kalifornien zugegeben, gelogen zu haben, er habe Krebs im Endstadium, nachdem er Tausende Dollar an Spenden für die Teilnahme an einem World Series of Poker-Turnier erhalten hatte.

Robert Mercer behauptete, an Darmkrebs im Endstadium 4 zu leiden und überzeugte Menschen, für seine GoFundMe-Kampagne zu spenden, um die Teilnahme am Las Vegas-Wettbewerb zu finanzieren.

Jetzt erzählt der 37-jährige Einwohner von Vallejo dem Las Vegas Review-Journal, dass alles eine Lüge war.

„Ich habe gelogen, weil ich Darmkrebs hatte. Ich habe keinen Darmkrebs“, sagte Mercer zu David Schoen vom Las Vegas Review-Journal. „Ich habe das genutzt, um meine Situation abzudecken. Was ich getan habe, war falsch. Ich hätte den Leuten nicht sagen sollen, dass ich Darmkrebs habe.“

Laut der Zeitung startete Mercer im Juni GoFundMe.

Doch ein paar Monate später wurden die Leute in der Poker-Community skeptisch gegenüber Mercers Zustand, so Doug Parscal Jr., der für Mercer gespendet hat.

„Es war eine Mischung aus Emotionen, denn einerseits wollte ich, dass er lügt“, sagte Parscal Jr. gegenüber CNN. „Weil ich nicht möchte, dass jemand daran stirbt.“

Laut dem Las Vegas Review-Journal bestand das Ziel von GoFundMe darin, Mercers Traum zu erfüllen, an der No-Limit Hold’em-Weltmeisterschaft mit einem Buy-in von 10.000 US-Dollar der WSOP teilzunehmen.

Auch Mercer erhielt Spenden durch private Transaktionen, einschließlich einer kostenpflichtigen Suite im Bellagio Hotel während des Turniers. Insgesamt erhielt er der Zeitung zufolge Spenden im Wert von 30.000 bis 50.000 US-Dollar.

Laut Review-Journal hat er nicht die Absicht, irgendjemandem etwas zurückzuzahlen, weil „er glaubt, Brustkrebs zu haben, bei dem die Diagnose nicht diagnostiziert wurde, und die Spenden erfolgten, weil er krank war.“

CNN hat Mercer um einen Kommentar gebeten.

Cody Daniels nimmt ebenfalls am World Series of Poker-Wettbewerb teil, sagt jedoch, dass er zu Recht mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen hat. Er ist ein Make-A-Wish-Empfänger 2015, der seinen Wunsch nutzte, den ehemaligen Präsidenten Barack Obama zu treffen. Er sagte gegenüber CNN dass es „abscheulich“ ist, von Mercers falscher Diagnose zu hören.

„Als es Zweifel an seiner Krankheit gab, wusste ich nicht, wofür ich mich einsetzen sollte“, sagte Daniels gegenüber CNN. „Ich sagte: ‚Entweder lügt er oder er stirbt.‘“

„Ich habe die Hälfte meines Lebens im Krankenhaus verbracht und es ist verrückt, das zu tun, was er getan hat“, sagte Daniels. „Es ist einfach eine Schande und eines der traurigsten Dinge, die ich je gesehen habe.“

Parscal Jr. sagt unterdessen, er habe seinen Freund durch Darmkrebs verloren. Das sei der Grund, sagt er Er war ein großer Förderer der Spendenaktion von Mercer. Während er die Situation als „verdreht“ bezeichnet, sagt er, es gehe um mehr als das Geld.

„Wir haben viel Zeit und Emotionen investiert“, sagte Parscal Jr.

Viele Leute in der Poker-Community schickten Textnachrichten und riefen Mercer an, um ihn zu unterstützen, während Mercer am Telefon weinte, sagt Parscal Jr..

„Es war ein wirklich übeles Gefühl in meinem Magen“, sagte Parscal Jr., als er herausfand, dass es sich um eine Fälschung handelte.

Die Online-Spendenaktion wurde seit Mercers Geständnis entfernt, sagt Jeff Platt, ein GoFundMe-Sprecher.

„GoFundMe toleriert keinerlei Missbrauch unserer Plattform und geht schnell gegen diejenigen vor, die die Großzügigkeit unserer Community ausnutzen“, sagte Platt in einer Erklärung gegenüber CNN. „Alle Spender haben ihr Geld vollständig zurückerstattet und Rob Mercer wurde die Nutzung der Plattform für künftige Spendenaktionen untersagt.“

Laut Platt kooperiert GoFundMe auch mit Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden.