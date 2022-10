World Series 2022: Philadelphia Phillies und Houston Astros kämpfen um einen Platz in der MLB-Geschichte

CNN

Die World Series 2022 ist ein klassischer Fall von überwältigendem Favoriten gegen tapferen Außenseiter.

Die Houston Astros, die Nr. 1 in den Playoffs der American League, gehen in das erste Spiel am Freitag, das von den meisten, einschließlich Buchmachern, getippt wird, um die zweite World Series-Krone der Franchise zu gewinnen.

Die Philadelphia Phillies haben auf dem Weg zu den Herbstklassikern jedoch bereits dreimal die Quoten durcheinander gebracht und sind als das niedrigste gesetzte der sechs Teams in die Playoffs der National League eingetreten.

Die Astros, die nun zum vierten Mal in sechs Jahren die World Series erreicht haben, gelten zu Recht als Favoriten, nachdem sie in den Playoffs ungeschlagen blieben und die Seattle Mariners und die New York Yankees besiegten.

Astros Pitcher Justin Verlander sagt, das Team konzentriere sich darauf, eine Dynastie zu gründen.

„Ich würde gerne eine weitere Meisterschaft festigen, um diesen Punkt wirklich nach Hause zu fahren, und hier haben wir die Chance, das zu tun“, sagte er gegenüber Reportern.

„Aber, ja, wir sind offensichtlich eines der besten Franchise-Unternehmen in der Geschichte des Spiels, seit wir diesen Lauf hatten.“

Die beiden vorherigen Teams, die sich durch die Division Series- und Conference-Meisterschaften gekämpft haben, haben jedoch die World Series verloren: die Kansas City Royals im Jahr 2014 Royals und die Colorado Rockies im Jahr 2007.

Houston wird den Herzschmerz seiner beiden vorherigen Besuche bei der World Series beheben wollen, wo es 2019 gegen die Washington Nationals und 2021 gegen die Atlanta Braves verloren hat. Der einzige vorherige World Series-Sieg der Astros kam, als sie die Los Angeles Dodgers besiegten im Jahr 2017.

Dieser Sieg wird jedoch kontrovers getrübt.

Nach dem Sieg entließ Astros-Besitzer und Vorsitzender Jim Crane den damaligen Manager AJ Hinch und General Manager Jeff Luhnow, nachdem die MLB sie für eine Saison ohne Bezahlung wegen eines Skandals um Schilderdiebstahl suspendiert hatte.

Die Major League Baseball stellte fest, dass der Verein illegal ein System entwickelt hatte, das die Pitching-Zeichen der gegnerischen Mannschaften während ihrer Meisterschaftssaison 2017 entschlüsselte und kommunizierte.

Das Team verwirkte seine regulären Erst- und Zweitrunden-Picks in den Entwürfen 2020 und 2021 und zahlte eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar.

Die Astros behielten ihren Titel – aber für viele Nicht-Houston-Fans wird er von einem Skandal umhüllt bleiben.

„Die Phillies sind in vielen Dingen gut, aber in allem, was sie gut können – die Rotation, die Aufstellung, das Bullpen – sind die Astros nur ein bisschen besser, außer in der Verteidigung, wo die Astros VIEL besser sind.“ MLB-Analyst Mike Petriello sagte gegenüber MLB.com.

Aber nach den Playoff-Siegen gegen die St. Louis Cardinals, Atlanta Braves und San Diego Padres werden die Phillies und ihre Fans zu Recht zuversichtlich sein, eine vierte und letzte Überraschung zu erzielen.

Der Sieg würde Philadelphia einen dritten World Series-Titel bescheren, wobei der letzte der Franchise im Jahr 2008 zurückkehrte.

Phillies-Manager Rob Thomson hat sein Team aufgefordert, ruhig zu bleiben und sich von der Situation nicht überwältigen zu lassen.

„Bleib locker, darauf kommt es an“, sagte er Reportern.

„Es ist die World Series, es ist eine große Bühne, aber sie waren während dieses ganzen Prozesses die ganze Zeit locker.

„Sie haben den Moment nicht eingeholt, sie sind im Moment geblieben, und sie müssen einfach so weitermachen und einfach rausgehen, Ihr Spiel auf Autopilot stellen und einfach spielen gehen.“

Laut dem Philadelphia Inquirer sprachen abergläubische Fans schnell über ein mögliches globales finanzielles Desaster, nachdem die Phillies ihren Platz in der World Series gebucht hatten.

Als die Phillies 2008 das letzte Mal die World Series gewannen, erlebte die Welt die Große Rezession und 1980 folgte auf ihren Sieg eine doppelte Rezession. Etwas weiter zurück im Jahr 1929 folgte dem Sieg der Philadelphia Athletics in der World Series der Wall Street Crash.

Für den abergläubischeren Baseballfan mag es ein Trost sein, dass dies laut MLB.com eines der einseitigsten Duelle in der Geschichte der World Series ist, mit der zweitgrößten Siegesdisparität (19) aller Zeiten in der regulären Saison .

„Ich habe mich gegen die Phillies entschieden, um die Playoffs zu erreichen. Ich habe mich gegen die Phillies entschieden, um die Wild Card Series zu gewinnen. Ich habe mich gegen die Phillies entschieden, um die NLDS zu gewinnen. Ich habe mich gegen die Phillies entschieden, um die NLCS zu gewinnen. Ich werde nicht fünfmal denselben Fehler machen“, sagte Anthony DiComo, Autor der New York Mets, gegenüber MLB.com.

Der gesamte Ticketverkauf für die World Series ist seit Montag auf StubHub um mehr als 145 % gestiegen, sagte ein StubHub-Sprecher gegenüber CNN.

„Die Aufregung um die World Series ist bereits groß, besonders in Philadelphia, wo sich die aufgestaute Nachfrage nach dem ersten Meisterschaftsauftritt der Phillies seit 2009 in der Zahlungsbereitschaft der Fans im Vergleich zu den Spielen in Houston widerspiegelt“, Adam Budelli , Sprecher von StubHub, sagte.

Das günstigste Ticket auf StubHub für Spiel 1 in Houston kostet 435 $ und das teuerste 16.597 $. Für Spiel 3, das erste der Serie in Philadelphia, kostet das billigste Ticket 560 $ und das teuerste 48.345 $.

Spiel 1: Freitag, 28. Oktober

Spiel 2: Samstag, 29. Oktober

Spiel 3: Montag, 31. Oktober

Spiel 4: Dienstag, 1. November

Spiel 5 (falls erforderlich): Mittwoch, 2. November

Spiel 6 (falls erforderlich): Freitag, 4. November

Spiel 7 (falls erforderlich): Samstag, 5. November

Alle Spiele beginnen um 20:03 Uhr ET

In den Vereinigten Staaten wird die World Series exklusiv auf FOX sowie über digitale Streaming-Dienste wie DIRECTV STREAM, fuboTV, Hulu+ und YouTube TV ausgestrahlt.

In Kanada wird die World Series auf Sportsnet gezeigt; in Großbritannien wird es auf BT Sport zu sehen sein; und in Australien auf Foxtel und ESPN.