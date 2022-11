World Rugby Awards: Der Ire Josh van der Flier wurde zum Spieler des Jahres der Männer ernannt, die Engländerin Abby Dow gewinnt den Try des Jahres der Frauen | Rugby-Union-Nachrichten

Der Ire Josh van der Flier gewann am Sonntagabend die Auszeichnung World Rugby Men’s 15s Player of the Year 2022; Die Engländerin Abby Dow nahm bei den World Rugby Awards in Monaco den International Rugby Players Women’s Try of the Year mit nach Hause





Josh van der Flier tritt in die Fußstapfen von Keith Wood und Johnny Sexton und wird zum World Rugby Men’s 15s Player of the Year ernannt

Der Ire Josh van der Flier wurde am Sonntagabend zum World Rugby Men’s 15s Player of the Year ernannt, während die Engländerin Abby Dow sich bei den World Rugby Awards 2022 den World Rugby’s Women’s Try of the Year sicherte.

Van der Flier stand an der Spitze einer starken Liste von Nominierten für den prestigeträchtigen Männerpreis, eine Liste, zu der auch sein Teamkollege und Kapitän Johnny Sexton gehörte.

Neben dem Südafrikaner Lukhanyo Am wurde auch der frühere Sieger Antoine Dupont nominiert.

Van der Flier und Sexton waren Teil des irischen Teams, das einen historischen Seriensieg gegen die All Blacks in Neuseeland errang. In diesem Herbst hat die Mannschaft gegen Südafrika, Fidschi und Australien einen sauberen Sieg errungen.

Die Einzelauszeichnung für Van der Flier ergänzt die EPCR European Player of the Year-Auszeichnung 2022, die er Anfang dieses Jahres gewonnen hat.

„Ich hatte unglaubliches Glück, großartige Teamkollegen und Trainer zu haben, die mich wirklich vorangebracht haben. Außerdem haben mich meine Frau und meine Familie sehr unterstützt“, sagte Van der Flier.

„Ich habe das Glück, einige sehr erfahrene und hochkarätige Spieler in unserem Team und auch auf meiner Position zu haben, sowohl in Irland als auch bei Leinster.

„Ich hatte immer das Gefühl, dass ich die ganze Zeit über mein Bestes geben musste, sonst würde ich nicht spielen, und das hat mich sicherlich angetrieben.“

15. Freddie Steward (England), 14. Will Jordan (Neuseeland), 13. Lukhanyo Am (Südafrika), 12. Damian de Allende (Südafrika), 11. Marika Koroibete (Australien), 10. Johnny Sexton (Irland). ), 9. Antoine Dupont (Frankreich), 1. Ellis Genge (England) 2. Malcolm Marx (Südafrika) 3. Tadhg Furlong (Irland) 4. Tadhg Beirne (Irland) 5. Sam Whitelock (Neuseeland) 6. Pablo Matera (Argentinien) 7. Josh van der Flier (Irland) 8. Gregory Alldritt (Frankreich).

Irlands Cheftrainer Andy Farrell stand auf der Liste der Nominierten für den World Rugby Coach of the Year, verpasste aber die Auszeichnung von Wayne Smith, dem World Cup-Gewinner der Black Ferns.

Smith führte die Black Ferns zu einem sechsten Triumph bei der Rugby-Weltmeisterschaft und zum ersten Mal auf heimischem Boden, indem er England im Finale besiegte. Damit war er der erste Mann, der als Trainer sowohl den männlichen als auch den weiblichen Weltcup gewinnen konnte.

Die neuseeländische Co-Kapitänin Ruahei Demant wurde zur World Rugby Women’s 15s Player of the Year 2022 ernannt, und Demant ist jemand, den Smith als „eine der besten Führungspersönlichkeiten, die ich je in einem Team hatte“ bezeichnete.

Der Ire Terry Kennedy nahm die Auszeichnung als World Rugby Men’s Sevens Player of the Year mit nach Hause.

Kennedy erzielte während der World Rugby Sevens Series 2022 50 Versuche und beendete eine bemerkenswerte Siebener-Karriere, indem er seinem Irland zum Sieg im Bronzefinale der Rugby World Cup Sevens 2022 verhalf.

Dow gewinnt Women’s World Rugby Try of Year

Abby Dow wurde auch als Mitglied des World Rugby Women’s 15s Dream Team of the Year ausgezeichnet

Die Engländerin Dow gewann den World Rugby International Rugby Players Women’s Try of the Year für eine beeindruckende englische Leistung, die hinter ihrer eigenen Tryline gegen Kanada startete.

„Ich möchte World Rugby und England meinen ganzen Dank dafür aussprechen, dass sie mich und das Team unterstützen können, damit wir solche Leistungen erbringen können“, sagte sie bei der Preisverleihung.

„Es war End-to-End-Rugby; es kam von den Stürmern bis zu den Verteidigern, und jeder hat seine Arbeit nach besten Kräften gemacht. Es war unglaublich.

„Ganz England liegt hinter uns, wir haben es gespürt, bevor wir (zur Weltmeisterschaft) gingen, und wir haben es gespürt, seit wir zurück sind. Es war unglaublich, ein Teil davon zu sein.“

Dow war auch eine von sechs Red Roses, die in das World Rugby Women’s 15s Dream Team of the Year aufgenommen wurden.

15. Abby Dow (England), 14. Portia Woodman (Neuseeland), 13. Emily Scarratt (England), 12. Theresa Fitzpatrick (Neuseeland), 11. Ruby Tui (Neuseeland), 10. Ruahei Demant (Neuseeland). ), 9. Laure Sansus (Frankreich), 1. Hope Rogers (USA) 2. Emily Tuttosi (Kanada) 3. Sarah Bern (England) 4. Abbie Ward (England) 5. Madoussou Fall (Frankreich) 6. Alex Matthews ( England) 7. Marlie Packer (England) 8. Sophie de Goede (Kanada).

Ruby Tui wurde als World Rugby Women’s 15s Breakthrough Player of the Year ausgezeichnet.

Tui erhielt bei der Preisverleihung in Monaco auch eine neue Medaille des Rugby-Weltmeisters, nachdem sie ihre eigene am Tag des WM-Finales an einen jungen Fan verschenkt hatte, der von Leukämie genesen war.

„Es ist erstaunlich, hier zu sein, es ist ein Wirbelwind“, sagte Tui bei der Preisverleihung. „Ich bin so stolz auf Neuseeland. Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung zu gewinnen, mit 27,5 Jahren, ich glaube, ich habe den Rekord für den ältesten Rookie in 15 Jahren aufgestellt, aber hey, ich nehme es.“

Der Italiener Ange Capuozzo, der berühmt dafür war, dass die Azzurri ihre 36-Spiele-Pechsträhne bei den Six Nations beendeten und in diesem Herbst zwei Tore gegen Australien erzielten, wurde als Durchbruchspieler bei den 15-Jährigen ausgezeichnet.

