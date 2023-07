Nathan Aspinall besiegt Jonny Clayton und gewinnt den World Matchplay-Titel; Vom 3. bis 9. Oktober sind wir zurück zum World Grand Prix in der Morningside Arena in Leicester – live auf Sky Sports

Nathan Aspinall zeigte Darts von einem anderen Planeten, als er am Sonntagabend in den Winter Gardens in Blackpool die Hoffnungen von Jonny Clayton auf den Gewinn seines ersten World Matchplay-Titels zunichte machte.

Aspinall zeigte in elf aufeinanderfolgenden Legs eine erstaunliche Leistung und schaffte es in einer bemerkenswerten Nacht voller Pfeile, einen 18:6-Sieg gegen Clayton zu erzielen.

„Ich weiß nicht, was es war, aber ich habe es gefunden. Ich habe das ganze Spiel über brillante Tore erzielt“, sagte der Stockport-Star. „Ich wusste, dass ich meine Darts schneller loswerden musste.“

