World Darts Championship: Peter Wright ist bereit zu gehen und die Trophäe von Sid Waddell zu heben, nachdem er positive Nachrichten über seine Frau erhalten hat | Darts Nachrichten

Peter Wright beginnt seine Bewerbung um eine dritte Sid Waddell Trophy entweder gegen den Nordiren Mickey Mansell oder den Neuseeländer Ben Robb am Eröffnungsabend der Weltmeisterschaft

Peter Wright sagt, er sei bereit, die Sid Waddell-Trophäe zum dritten Mal in vier Jahren zu gewinnen, nachdem er positive Nachrichten über die Gesundheit seiner Frau Joanne erhalten habe.

Wrights Friseurfrau, die seine farbenfrohen Outfits entwirft, benötigte dringend medizinische Hilfe nach einer Komplikation bei einer Operation zur Entfernung der Gallenblase während des Grand Slam of Darts in Wolverhampton.

Der 52-Jährige zog sich daraufhin aus der Players Championship zurück und begibt sich nun zu Alexandra Palace, um seinen Titel mit wenig Konkurrenz zu verteidigen.

Wright beginnt sein Angebot für eine dritte Sid Waddell Trophy entweder gegen den Nordiren Mickey Mansell oder den Neuseeländer Ben Robb, die am Donnerstag, den 15. Dezember, das Verfahren eröffnen werden, aber ‚Snakebite‘ ist bereit für die bevorstehende Herausforderung, da er weiß, dass Joanne bei guter Gesundheit ist.

„Ich hatte dieses Jahr viele Dinge zu erledigen, weil mir meine Gallenblase entfernt wurde und Jos Krankheit, aber alles ist klar, also lass uns gehen und den alten Sid abholen.“ Peter Wright

Peter und seine Frau Jo waren dieses Jahr beide krank, aber ‚Snakebite‘ hofft, all das hinter sich zu lassen, indem er einen dritten Ally Pally-Titel holt

„Mein Verstand war nicht an [defending my title]. Es war eher eine Sorge um Jo und ob sie sie überstürzen werden [to hospital] Es waren also vier Tage, an denen ich mich entspannt und mich auf die Welten vorbereitet habe“, sagte Wright Sky Sports.

„Ich hatte dieses Jahr viele Dinge zu erledigen, weil mir meine Gallenblase entfernt wurde und Jos Krankheit, aber alles ist klar, also lasst uns gehen und den alten Sid abholen.

„Ich habe nicht aufgehört, mich um Jo zu kümmern, ihr Frühstück zu kochen, Mittag- und Abendessen zu kochen, aufzuräumen, abzuwaschen und dann auch noch zwischendurch zu versuchen, Darts zu werfen.“

Der Schotte hat erneut über seine Gewinnchancen im Alexandra Palace gesprochen, während er Michael van Gerwens Hoffnungen auf einen weiteren Titelgewinn zurückgewiesen hat, obwohl „The Green Machine“ die Premier League, das World Matchplay, den World Grand Prix und das Players Championship Finale gewonnen hat dieses Jahr.

„Meine Form auf der Dartscheibe ist immer noch ziemlich gut und ich trainiere sowieso gegen niemanden. Solange ich mich gut fühle und die Darts auf der Scheibe reingehen, weiß ich, wie gut ich auf der Welt spielen werde Meisterschaft, also sieht es gut aus“, sagte Wright.

„Ich weiß, was ich tun muss, um mich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten – ich habe sie in den letzten drei Jahren zweimal gewonnen – also sollte es keinen Grund geben, warum ich es nicht kann, solange ich die gleichen Dinge tue, wie ich es normalerweise tue gut spielen.

„Ich freue mich darauf, den alten Sid nächstes Jahr abzuholen. Es liegt an den anderen, zu versuchen, mich aufzuhalten.

„Ich schleiche hinten herum und lasse alle über Michael van Gerwen, Gezzy Price, Michael Smith, Luke Humphries, Nathan Aspinall und Josh Rock sprechen. Ich werde mich dort reinschleichen und jeden treffen, der mit mir im Finale ist.

„Sie wissen, wenn ich sage, dass ich es gewinnen werde, werde ich es bestätigen. Ich habe jedoch nicht gesagt, dass ich es gewinnen werde. Ich werde im Finale stehen.“

Zu Van Gerwens unglaublichem Lauf fügte Wright hinzu: „Van Gerwens Form hat sich verbessert, aber er hat meines Erachtens nur bei einem der Turniere in diesem Jahr gut gespielt. Er wird besser, aber das bedeutet, dass wir alle besser werden müssen, das heißt gut für Darts und gut fürs Fernsehen.

„Hoffentlich sehen wir dieses Jahr einige gute Durchschnittswerte bei den Weltmeisterschaften.“

Wright sagte, er freue sich über das Darting-Talent, das durch die Youngsters Rock und Beau Greaves kommt, die dieses Jahr ihr Weltmeisterschaftsdebüt geben werden, während er zugibt, dass es bis zu 10 Spieler geben könnte, die den Titel am 3. Januar erringen könnten.

„Es ist nicht mehr so ​​wie früher, als man drei oder vier auswählen konnte. Man konnte mindestens 10 auswählen und immer noch nicht den Gewinner ermitteln“, gab Wright zu. „Es ist wirklich offen und man darf den hinterhältigen Rob Cross nicht vergessen, der dieses Jahr wirklich gut abgeschnitten hat. Er könnte ein gefährlicher Spieler sein, aber es gibt jede Menge.“

