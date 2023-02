Jack Welsby, Jonny Lomax, Mark Percival en Tommy Makinson vieren de overwinning van de St Helens’ World Club Challenge

Jon Wilkin gelooft dat St Helens’ historische overwinning op de World Club Challenge een prestatie is die weerklank vindt in de hele rugby league en daarbuiten.

De kampioenen van de Betfred Super League behaalden een 13-12 overwinning op de back-to-back NRL-premiers Penrith Panthers op zaterdag in het BlueBet Stadium dankzij het doelpunt van Lewis Dodd met een gouden punt.

Voormalig St Helens back-row en Sky Sports rugby league-expert Wilkin, die deel uitmaakte van het team dat de Broncos versloeg in de World Club Challenge 2007, was het eens met de beoordeling van hoofdcoach Paul Wellens dat het een “seismisch” resultaat was voor de sport in dit land.

Jon Wilkin zegt dat de overwinning van St. Helens op Penrith Panthers in de World Club Challenge 'opmerkelijk' was en brengt ons ook op de hoogte van de eerste ronde van de Super League-actie

“Het is moeilijk om de omvang van deze overwinning onder woorden te brengen,” vertelde Wilkin Sky Sports-nieuws. “De NRL is de belangrijkste rugbycompetitie ter wereld, het heeft oneindig veel middelen en lijkt erg op de Premier League en hoe het in dit land wordt bekeken in voetbaltermen.

“Dus voor een kleine industriële stad die beroemd is om glas om naar Australië te gaan en Penrith Panthers, de kampioenen van die wedstrijd, te verslaan, is opmerkelijk.

“Het is opmerkelijk om meer redenen dan alleen een noordelijke stad die oversteekt en het opneemt tegen de beste ter wereld, het is opmerkelijk omdat deze twee teams de afgelopen jaren de beste teams waren in hun competities.

“Er was een methode in de manier waarop ze wonnen; het was gruizig, en het was zo’n robuust en sterk optreden op het grootste podium, en ik schaam me niet om toe te geven dat er een traan in mijn ogen kwam van trots toen ik ze zag optillen dat trofee.”

Hoogtepunten van de verbluffende overwinning van St. Helens op Penrith Panthers in de World Club Challenge

Door de overwinning werd Saints de eerste club van deze kusten die de World Club Challenge claimde sinds Wigan Warriors Cronulla Sharks versloeg in 2017, en de eerste die deze won in Australië sinds Wigan’s overwinning op Brisbane Broncos in 1994.

Ze versloegen ook een Penrith-team met de winnaars van de Australian Rugby League World Cup Nathan Cleary en Isaah Yeo, samen met zes leden van de Samoa-ploeg die vorig jaar de finale bereikte en Engeland versloeg in de halve finale voordat ze verloren van de Kangaroos.

St Helens keert terug naar het VK om hun poging af te trappen om zondag een ongekende vijfde Super League-titel op rij te winnen weg van Castleford Tigers, en Wilkin voelt dat de overwinning op de Panthers heeft laten zien dat er veel is voor rugby league in het VK om te voelen optimistisch over.

“Een ding dat altijd het geval is geweest, is dat we als de underdogs van Australië zijn”, zei Wilkin.

“Ik denk dat we echt paranoïde zijn omdat we niet serieus worden genomen door het spel in Australië, omdat het voorop loopt, en elke keer dat zoiets gebeurt, verandert het de mentaliteit van mensen over de hele wereld.

“Super League is een fantastische competitie… en de World Club Challenge, samen met de openingswedstrijden die we hebben gezien, zou volgens mij de weg kunnen effenen voor wat een ongelooflijk 2023 zou kunnen worden.

“Het is een mijlpaal voor de sport en, in navolging van het WK, zet het rugby league echt op de kaart.”

