De voorjaarstrainingen zijn begonnen, maar veel Major League-honkbalspelers hebben een pauze van twee weken ingelast van trainingen en oefenwedstrijden in Arizona en Florida om voor hun land te spelen in de World Baseball Classic.

Met een selectie van 30 MLB-spelers doet Team USA mee aan het toernooi als titelverdediger. De Dominicaanse Republiek (winnaar in 2013) en Japan (tweevoudig kampioen, in 2009 en 2006) doemen op als de grootste obstakels voor een Amerikaanse herhaling. Team USA trapt zijn titelverdediging af tegen Groot-Brittannië om 21.00 uur ET (18.00 uur PT) op Fox.

Het toernooi begon op 7 maart en loopt tot 21 maart. Games worden vertoond op Fox, FS1, FS2 en Fox Deportes. Hier is alles wat u moet weten om de WBC te bekijken, met of zonder kabel.

Ric Tapia/Icon Sportswire/Getty Images



Wat is het schema en de indeling van de WBC? Twintig teams spelen dit jaar in het toernooi, tegen 16 teams in voorgaande jaren. Er zijn vier verschillende poules van elk vijf teams. De twee beste teams in elke poule gaan door naar de kwartfinales, waarna het een toernooi met acht teams en één eliminatie wordt. Kwartfinales: 15 t/m 18 maart Halve finales: 19 en 20 maart

Waar worden de WBC-wedstrijden gespeeld? Het toernooi wordt gehouden op vier locaties, twee in de VS en twee in Azië: LoanDepot Park (thuisbasis van de Miami Marlins) in Miami

Chase Field (thuisbasis van de Arizona Diamondbacks) in Phoenix

Tokyo Dome in Tokio

Taichung Intercontinentaal Honkbalstadion in Taichung, Taiwan

Welke landen spelen in de World Baseball Classic? Zo zijn de 20 teams ingedeeld in de vier poules: Poule A Cuba

Nederland

Italië

Chinees Taipei

Panama Poule A speelt haar wedstrijden in Taiwan. Poule B Japan

Zuid-Korea

Australië

China

Tsjechische Republiek Poule B speelt haar wedstrijden in Japan. Zwembad C Verenigde Staten

Mexico

Canada

Colombia

Groot Brittanië Poule C speelt haar wedstrijden in Phoenix. Zwembad D Dominicaanse Republiek

Venezuela

Puerto Rico

Israël

Nicaragua Poule D speelt haar wedstrijden in Miami. De kwartfinales van Poule A en B worden gespeeld in Japan. Poule C en D kwartfinales worden gespeeld in Miami. De halve finales en het kampioensduel worden gespeeld in Miami.

Wie zijn de grootste MLB-sterren die in de WBC spelen? VS: Mike Trout, Mookie Betts, Trea Turner, Pete Alonso, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado Dominicaanse Republiek: Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Rafael Devers, Juan Soto, Wander Franco, Julio Rodríguez, Sandy Alcantara Japan: Shohei Ohtani, Yu Darvish Venezuela: Ronald Acuña Jr., Jose Altuve Nederland: Xander Bogaerts Puerto Rico: Francisco Lindor Canada: Freddie Freeman Je kunt hier de volledige selectie voor elk WBC-team bekijken.

Dit is het schema voor de vier wedstrijden van het Amerikaanse team in Poule C: Game 1 vs. Groot-Brittannië: 11 maart om 18.00 uur PT (21.00 uur ET) op Fox

Game 2 vs. Mexico: 12 maart om 19.00 uur PT (22.00 uur ET) op FS1

Game 3 vs. Canada: 13 maart om 19.00 uur PT (22.00 uur ET) op FS1

Game 4 vs. Colombia: 15 maart om 19.00 uur PT (22.00 uur ET) op FS1 Het toernooi begint op 7 maart om 23.00 uur ET (20.00 uur PT) met de eerste wedstrijd tussen Cuba en Nederland. Je kunt het volledige WBC-schema hier bekijken.

Hoe kan ik de World Baseball Classic bekijken?



Je kunt de WBC bekijken op Fox, FS1, FS2 en Fox Deportes met een live tv-streamingservice, maar houd er rekening mee dat niet elke service elk lokaal netwerk ondersteunt, dus controleer ze allemaal met behulp van de onderstaande links om er zeker van te zijn dat Fox in je gebied. Het belangrijkste kanaal voor de WBC is FS1, dat niet alleen drie van de eerste vier wedstrijden van Team USA zal laten zien, maar ook beide halve finales en het titelspel zal laten zien.

Games kunnen ook live online worden gestreamd via FoxSports.com of de Fox Sports-app, maar je moet je authenticeren met een kabel-, streaming- of satelliet-login. Je hebt geen account nodig om de drie games te bekijken op de gratis, door advertenties ondersteunde Tubi-streamingservice.

Ric Tapia/Icon Sportswire via Getty Images Je kunt WBC-wedstrijden live bekijken op FoxSports.com of de Fox Sports-app, maar je moet je authenticeren met een kabel-, streaming- of satelliet-login. Fox Sports heeft apps voor iOS, Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV en Xbox.

Slinger/CNET Sling’s Blue-pakket van $ 40 per maand omvat Fox en FS1, maar het vervoert Fox slechts in een handvol gebieden. Het biedt geen Fox Deportes. Je kunt FS2 toevoegen voor $ 11 extra per maand. Lees onze Sling TV-recensie.

YouTube TV kost $ 65 per maand en omvat Fox, FS1 en FS2, maar niet Fox Deportes. Voer uw postcode in op de welkomstpagina om te zien welke lokale netwerken beschikbaar zijn in uw regio. Lees onze YouTube TV-recensie.

Fubo-tv Het basisplan van FuboTV kost $ 75 per maand en omvat Fox, FS1 en FS2. Om Spaanstalige uitzendingen op Fox Deportes te bekijken, moet je springen voor FuboTV’s abonnement van $ 86 per maand. Klik hier om te zien welke lokale zenders je krijgt. Lees onze FuboTV-recensie.

Directv-stream Het basispakket van $ 75 per maand van DirecTV Stream omvat Fox en FS1. Je moet $ 110 uitgeven om ook FS2 te krijgen. Fox Deportes wordt niet aangeboden. U kunt de tool voor het opzoeken van kanalen gebruiken om te zien welke lokale kanalen beschikbaar zijn waar u woont. Lees onze DirecTV Stream-recensie.

Een VPN gebruiken om de WBC overal te bekijken

Als u buiten uw eigen land reist en de WBC wilt bekijken, of gewoon een extra laag privacy wilt voor streaming, is er een optie waarvoor u niet op internet hoeft te zoeken naar een vage website: u kunt een VPN gebruiken, of virtueel particulier netwerk.

Met een VPN kun je virtueel je locatie op je telefoon, tablet of laptop wijzigen om toegang te krijgen tot WBC-uitzendingen, wat handig is als je merkt dat je de games niet lokaal kunt bekijken. Een VPN is de beste manier om te voorkomen dat uw ISP uw snelheden afremt door uw verkeer te versleutelen. Het gebruik van een VPN is ook een goed idee als u op reis bent en merkt dat u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk en u een extra privacylaag wilt toevoegen voor uw apparaten en logins.

Als u geen geschikte gelegenheid kunt vinden om de WBC te bekijken waar u woont, zou het gebruik van een VPN met een in de VS gevestigde server toegang moeten bieden tot enkele of alle streamingopties die hieronder worden vermeld. De meeste VPN’s, zoals onze keuze van de redactie, ExpressVPN, maken het heel gemakkelijk om dit te doen.

Het gebruik van een VPN om sport te kijken of te streamen is legaal in elk land waar VPN’s legaal zijn, zolang je een legitiem abonnement hebt op de service die je streamt. Je moet er zeker van zijn dat je VPN correct is ingesteld om lekken te voorkomen: zelfs als VPN’s legaal zijn, kan de streamingdienst het account beëindigen van iedereen die volgens hem correct toegepaste black-outbeperkingen omzeilt. Bekijk onze lijst met beste VPN’s voor meer informatie en bekijk andere geweldige VPN-deals die momenteel plaatsvinden.

Sarah Tew/CNET ExpressVPN is onze huidige beste VPN-keuze voor mensen die een betrouwbare en veilige VPN willen, en het werkt op verschillende apparaten. Het kost normaal $ 13 per maand, en u kunt zich aanmelden voor ExpressVPN en 49% besparen plus drie maanden gratis toegang krijgen – het equivalent van $ 6,67 per maand – als u een jaarabonnement neemt. Houd er rekening mee dat ExpressVPN een geld-terug-garantie van 30 dagen biedt.

Snelle tips voor het streamen van de WBC met een VPN