Het kostte wat late heldendaden, maar de World Baseball Classic-reis van Team USA is nog niet voorbij. Nadat een monster grand slam van Trea Turner in de achtste inning zaterdagavond de Amerikanen hielp om Venezuela neer te halen, zal het Amerikaanse honkbalteam zijn zoektocht naar een WBC-herhaling op zondag voortzetten als het het opneemt tegen Cuba.

De eerste bal voor de wedstrijd tussen de VS en Cuba staat op het programma Zondag om 19.00 uur ET (16.00 uur PT) op Fox. De winnaar van USA-Cuba speelt dinsdagavond tegen de winnaar van de Mexico-Japan halve finales van maandag in de WBC’s kampioenswedstrijd. Hier is alles wat u moet weten om de WBC halve finales en finales te bekijken, met of zonder kabel.

Eric Espada/Getty Images



Wat is het schema en de indeling van de WBC? Twintig teams begonnen aan het toernooi en acht gingen door uit het poolspel naar de kwartfinales, waarna het een toernooi met acht teams en één eliminatie is geworden. Met Japan dat Italië naar huis stuurt in een kwartfinale en Cuba Australië uitschakelt in een andere, blijven er zes teams over. Dit is het resterende schema: Halve finales: Cuba vs. VS: zondag om 19.00 uur ET (16.00 uur PT) op FS1

Halve finales: Japan vs. Mexico: maandag om 19.00 uur ET (16.00 uur PT) op FS1

Kampioenswedstrijd: dinsdag om 19.00 uur ET (16.00 uur PT) op FS1

Waar worden de WBC-wedstrijden gespeeld? De kwartfinales, halve finales en finale worden gespeeld in LoanDepot Park in Miami, de thuisbasis van de Miami Marlins.

Wie zijn de grootste MLB-sterren die nog steeds in de WBC spelen? VS: Mike Trout, Mookie Betts, Trea Turner, Pete Alonso, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado Japan: Shohei Ohtani, Yu Darvish Je kunt hier de volledige selectie voor elk WBC-team bekijken.

Hoe kan ik de World Baseball Classic bekijken?



Je kunt de rest van de WBC op FS1 en Fox Deportes bekijken met een live tv-streamingservice, maar houd er rekening mee dat niet elke service elk netwerk ondersteunt, dus controleer ze allemaal met behulp van de onderstaande links om er zeker van te zijn dat Fox in jouw regio wordt uitgezonden.

Games kunnen ook live online worden gestreamd via FoxSports.com of de Fox Sports-app, maar je moet je authenticeren met een kabel-, streaming- of satelliet-login.

Ric Tapia/Icon Sportswire via Getty Images Je kunt WBC-wedstrijden live bekijken op FoxSports.com of de Fox Sports-app, maar je moet je authenticeren met een kabel-, streaming- of satelliet-login. Fox Sports heeft apps voor iOS, Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV en Xbox.

Fubo-tv Het basisplan van FuboTV kost $ 75 per maand en is inclusief FS1. Om Spaanstalige uitzendingen op Fox Deportes te bekijken, moet je springen voor FuboTV’s abonnement van $ 86 per maand. Klik hier om te zien welke lokale zenders je krijgt. Lees onze FuboTV-recensie.

Een VPN gebruiken om de WBC overal te bekijken

Als u buiten uw eigen land reist en de WBC wilt bekijken, of gewoon een extra laag privacy wilt voor streaming, is er een optie waarvoor u niet op internet hoeft te zoeken naar een vage website: u kunt een VPN gebruiken, of virtueel particulier netwerk.

Met een VPN kun je virtueel je locatie op je telefoon, tablet of laptop wijzigen om toegang te krijgen tot WBC-uitzendingen, wat handig is als je merkt dat je de games niet lokaal kunt bekijken. Een VPN is de beste manier om te voorkomen dat uw ISP uw snelheden afremt door uw verkeer te versleutelen. Het gebruik van een VPN is ook een goed idee als u op reis bent en merkt dat u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk en u een extra privacylaag wilt toevoegen voor uw apparaten en logins.

Als u geen geschikte gelegenheid kunt vinden om de WBC te bekijken waar u woont, zou het gebruik van een VPN met een in de VS gevestigde server toegang moeten bieden tot enkele of alle streamingopties die hieronder worden vermeld. De meeste VPN’s, zoals onze keuze van de redactie, ExpressVPN, maken het heel gemakkelijk om dit te doen.

Het gebruik van een VPN om sport te kijken of te streamen is legaal in elk land waar VPN’s legaal zijn, zolang je een legitiem abonnement hebt op de service die je streamt. Je moet er zeker van zijn dat je VPN correct is ingesteld om lekken te voorkomen: zelfs als VPN’s legaal zijn, kan de streamingdienst het account beëindigen van iedereen die volgens hem correct toegepaste black-outbeperkingen omzeilt. Bekijk onze lijst met beste VPN’s voor meer informatie en bekijk andere geweldige VPN-deals die momenteel plaatsvinden.

Sarah Tew/CNET ExpressVPN is onze huidige beste VPN-keuze voor mensen die een betrouwbare en veilige VPN willen, en het werkt op verschillende apparaten. Het kost normaal $ 13 per maand, en u kunt zich aanmelden voor ExpressVPN en 49% besparen plus drie maanden gratis toegang krijgen – het equivalent van $ 6,67 per maand – als u een jaarabonnement neemt. Houd er rekening mee dat ExpressVPN een geld-terug-garantie van 30 dagen biedt.

Snelle tips voor het streamen van de WBC met een VPN