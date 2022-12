Worauf können die USA für 2026 aufbauen?

AL RAYYAN, Katar – Zuerst bückte sich Tyler Adams mit den Händen auf den Knien. In dieser Position der Erschöpfung, und nicht einen Augenblick zuvor, war er gezwungen, sich der Realität zu stellen. Der WM-Lauf der USA war beendet. Er ging in die Hocke, fuhr mit den Händen durch das Gras und setzte sich.

Die ganze Sequenz dauerte nur etwa vier Minuten, und während Adams von mehreren Teamkollegen umarmt wurde, feierte die siegreiche niederländische Mannschaft ihren 3: 1-Sieg in der Nähe. Frustration war die erste Emotion, die sich einstellte. Für Adams hatte sein Team die Art von Leistung gezeigt, die an einem anderen Tag einen Sieg hätte einbringen können.

„Ich werde nicht hier sitzen und sagen, dass Holland besser war als wir“, sagte Adams. „Ich würde sagen, dass wir den größten Teil des Spiels dominiert haben. Wir haben ihnen den größten Teil des Spiels Unbehagen bereitet. Es ist frustrierend.“

In diesen anderen Momenten jedoch, in denen die Niederländer dominierten, hatten sie die Gelassenheit und Rücksichtslosigkeit, um sie zum Erfolg zu führen. Es ist eine Qualität, die die Mannschaften, die wirklich um den Weltmeistertitel kämpfen können, von denen unterscheidet, die nur darauf hoffen können, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Für die USA war das weder ein überraschender noch ein ungerechter Ausstieg. Das Team erreichte seine Obergrenze nicht, aber es kam nahe. Es gab genug Schlüsselmomente, die zugunsten der Niederlande ausfielen, die ein Leben lang bedauern werden.

Dies ist der Fall für das alle vier Jahre stattfindende Turnier. Was wäre, wenn Christian Pulisic seine frühe Chance zum 1:0 nutzen würde? Was wäre, wenn die Niederlande kurz vor der Halbzeit kein Tor erzielten? Aber als Adams dasaß und verarbeitete, was passiert war, wurde seine Frustration durch die Perspektive überwunden.

„Ich denke, es ist wahrscheinlich das erste Mal seit langer Zeit, dass die Leute sagen: ‚Wow, dieses Team hat etwas Besonderes'“, sagte Adams über die Gesamtleistung des Teams im Weltcup. „In den letzten drei Jahren gab es so viele Höhen und Tiefen, und wenn Sie dann vier Leistungen wie diese auf das Feld bringen, gibt es den Leuten wirklich etwas, worüber sie sich freuen können. Potenzial ist nur Potenzial, aber Sie könnten das sehen, wenn wir maximieren es in der richtigen Weise, dass es etwas sein kann.“

abspielen 1:46 Herc Gomez glaubt, dass Louis van Gaal Gregg Berhalter beim Ausscheiden der USA aus der Weltmeisterschaft in Katar auf der letzten 16-Etappe taktisch überholt hat.

Ab einem gewissen Punkt wird es nicht mehr der Rede wert sein, die USA nicht für die WM 2018 zu qualifizieren. Es gibt jedoch immer noch Zeiten, in denen es sich lohnt, diese Lektion noch einmal zu lesen. Dies ist einer. Vor rund fünf Jahren verpasste das Team in der CONCACAF-Qualifikation als Fünfter von sechs Mannschaften zum ersten Mal seit 1986 die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.

Es war ein unergründlicher Tiefpunkt und zu Recht belächelt. Abgesehen von der Entstehung von Pulisic hat nichts an diesem Zyklus irgendetwas hervorgebracht, worüber es sich lohnt, optimistisch zu sein. Es scheint jetzt so lange her zu sein. Die USA holten das zweitjüngste Team nach Katar, setzten die durchschnittlich jüngste Startelf ein und waren meistens mit einem ordentlichen Vorsprung das bessere Team auf dem Feld.

Abgesehen vom 35-jährigen Tim Ream, dessen Standhaftigkeit beispielhaft für den Wert der Erfahrung steht, dürften alle Hauptakteure näher an ihrem erwarteten Höhepunkt liegen, wenn die Vereinigten Staaten das Turnier in vier Jahren gemeinsam mit Mexiko und Kanada ausrichten.

„Das zeigt, dass wir über das Wachstum des amerikanischen Spielers gesprochen haben“, sagte Innenverteidiger Walker Zimmerman. „Wie dynamisch dieses Team sein kann, die Individuen, die wir haben, schaffen eine aufregende Art von Fußball, die es zu beobachten gilt.

„Ich denke, diese Weltmeisterschaft hat dieses Offensivtalent gezeigt, sie hat diesen Kampf gezeigt, und ich denke, viele amerikanische Fans können sich das ansehen und stolz darauf sein, wie wir gespielt haben, wie wir unsere Arbeit gemacht haben. Ich denke, wir ‚ Ich werde hungriger als je zuvor zurückkommen.“

Aber noch einmal: Potenzial ist eben Potenzial. Die nächsten vier Jahre werden für den Sport zu den wichtigsten in der amerikanischen Geschichte gehören. Dasselbe gilt für diese Nationalmannschaft. Sicherlich werden mehr junge Amerikaner bei europäischen Spitzenklubs ihren Durchbruch schaffen, und viele von denen, die dort sind, werden sehen, wie ihre Karriere positive Schritte nimmt.

abspielen 1:29 Frank Leboeuf kritisiert die Verteidigung der USA, als das Team im Achtelfinale der Katar-Weltmeisterschaft gegen die Niederlande scheiterte.

Auch die Major League Soccer spielt eine große Rolle. Die Professionalisierung und Reife der Entwicklungsakademien der Liga könnten der wichtigste Faktor bei der Erweiterung des Pools potenzieller Nationalmannschaftsspieler sein.

Natürlich sind diese Art von Proklamationen über Fußball in den Vereinigten Staaten nicht neu. Während dieser Weltmeisterschaft wurden wir daran erinnert, dass der derzeitige iranische Trainer Carlos Queiroz Ende der 1990er Jahre das US-Entwicklungsmodell untersuchte und einen Bericht mit Empfehlungen herausgab, die darauf abzielten, den USA zu helfen, die Weltmeisterschaft bis 2010 zu gewinnen.

Im Nachhinein war es ein absurdes Tor – und wahrscheinlich für die meisten vernünftigen Beobachter zu dieser Zeit – aber Tatsachen sind, dass die tiefsten Fortschritte der Herrenmannschaft in der Neuzeit die Reise ins Viertelfinale im Jahr 2002 war, als sie den Rivalen Mexiko besiegte kommen Sie dorthin. Unterm Strich hatten sich die USA nicht verbessert.

Erfolg wird oft an Erwartungen gemessen. Deshalb sollte der diesjährige Auftritt gefeiert werden. Der Ausstieg aus der Gruppe war immer die Benchmark-Maßnahme, aber 2026 wird sich das ändern. Ein Teil davon liegt daran, dass sich das Format ändern wird – das Turnier wird auf 48 Teams erweitert –, aber mehr noch daran, was aufgrund des Talents und der Erfahrung des Teams realistisch möglich sein sollte.

Und damit die naheliegende Frage: Bleibt Gregg Berhalter Trainer? Dass dies gefragt werden muss, ist keine Anklage gegen die Arbeit von Berhalter, sondern der natürliche nächste Schritt bei der Bewertung, was das Beste für die Zukunft einer Nationalmannschaft am Ende eines WM-Zyklus ist.

Berhalter hat vieles richtig gemacht. Die Ergebnisse sprechen für sich: WM-Qualifikation; stieg aus der Gruppe aus und sah dabei meistens gut aus; Mexiko in zwei Endspielen schlagen; etablierte Kultur Spieler wollen Teil davon sein und rekrutieren talentierte Doppelbürger.

Das sind alles große Errungenschaften. Aber es ist auch schwer zu wissen, wo man Kredite vergeben soll. Schließlich trainiert er die talentierteste Generation amerikanischer Spieler, die je gelebt hat. Von dort kommt die meiste Kritik, die er erhält.

Natürlich haben sie sich qualifiziert. Natürlich haben sie Mexiko geschlagen. Natürlich sind sie weitergekommen. Schau dir an, wer auf der Liste steht! Es ist ein logischer Standpunkt. Die Spieler sind der übergroße Grund für Erfolg oder Misserfolg. Dennoch waren Berhalters Spielerauswahl, Auswechslungsmuster und fehlende taktische Anpassungen im Spiel oft fragwürdig.

Bei all dem Talent, von dem wir hören und sprechen, war dies nie ein Team, das konstant torgefährlich war, selbst gegen einige der Elritzen in der CONCACAF. Die USA hatten mehr Komfort im Ballbesitz, spielten von hinten und machten viele Dinge, die einen Fortschritt darstellen, aber es ist schwer, diesen Dingen zu viel Wert beizumessen, wenn sie nicht mit einer Steigerung der Tore einhergehen. Einige Trainer sind für verschiedene Phasen des Wachstums eines Teams geeignet. Und in den letzten Jahren ist es schwer zu argumentieren, dass Berhalter das Team nicht angemessen in die richtige Richtung geführt hat.

Gleichzeitig deutet nichts in seiner Trainergeschichte darauf hin, dass er die beste Option ist, um das Team zu neuen Höhen zu führen. Jemand, der das kann, ist letztendlich die Person, die das Team coachen sollte.

„Wir haben viel über das Vermächtnis und das Hinterlassen eines Vermächtnisses gesprochen“, sagte Zimmerman. „Das ist es, was weh tut. Wir hatten das Gefühl, dass dies eine Gruppe war, die etwas hätte tun können, was kein amerikanisches Team zuvor getan hatte.“

Es ist eine Sache, dass das in Katar mit einem Team voller WM-Debütanten passiert. Es wäre etwas ganz anderes, wenn das in vier Jahren auf heimischem Boden noch einmal passieren würde.