Warner Bros. hat einen ersten Trailer zu „Wonka“ veröffentlicht. Im Prequel zu „Charlie und die Schokoladenfabrik“ verkörpert Timothée Chalamet (27) den jungen und erfinderischen Willy Wonka, der später mit seiner Schokoladen- und Süßigkeitenfabrik erfolgreich wurde. Im Clip ist Chalamet mit dem ikonischen lila Samt-Mantel, einem Zylinder und einem Gehstock zu sehen. Er ist nach Gene Wilder (1933-2016) 1971 und Johnny Depp (60) im Jahr 2005 der dritte Willy Wonka auf der Leinwand.

Am Ende des Trailers ist zudem Hugh Grant (62) in seiner wohl bis dato ungewöhnlichsten Rolle zu sehen. So verkörpert er einen der Helferlein von Willy Wonka, einen sogenannten Oompa Loompa. Als animiertes, kleingewachsenes Wesen mit orangener Haut und grünen Haaren zeigt Grant in einem Glas eine Tanzeinlage.

Stargespickter Cast



„Wonka“ wird als Prequel zu der bekannten Geschichte des Autors Roald Dahl (1916-1990) fungieren, bevor die Titelfigur seine weltberühmte Schokoladenfabrik eröffnet. In weiteren Rollen sind unter anderem noch Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49), Rowan „Mr. Bean“ Atkinson (68) und Sally Hawkins (47) zu sehen. „Paddington“-Regisseur Paul King (45) bringt den Film auf die Leinwand und verfasste außerdem gemeinsam mit Simon Farnaby (50) das Drehbuch. „Wonka“ soll zur diesjährigen Vorweihnachtszeit erscheinen.

SpotOnNews