Die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen, is een wichtiger Schritt in der Evolutionsgeschichte des Menschen. Archeologen gingen in de loop van de tijd, dat onze Vorfahren-reits voor 3.3 tot 1.5 miljoen Jahren Werkzeuge zelfverdedigd. Maar een actieve Untersuchung stelt dat dit infrage is.

Unsere Vorfahren erlernten die Werkzeugherstellung womöglich später beschouwd als bislang. Dat een team van experts een samenwerking aangaat met Steinwerkzeuge mit Splittern, die Affen beim Aufschlagen von Nüssen unabsichtlich produzieren. Beiden hebben het team uit Duitsland, Thailand en de VS geschreven in het tijdschrift “Sciences Advances”. Steinerne Schneidewerkzeuge der Homininen kon ervoor kiezen om bewust gerestaureerde Zeitpunkt te gebruiken.

Die Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen en damit komplexe Technologien zu nutzen, ist für Archäologinnen en Archäologen een wichtiger Meilenstein in der Evolutionsgeschichte des Menschen. Um Beweise für die evolutionäre Einzigartigkeit des Menschen gegenüberOTHERS Primaten zu finden, gebe esviele Untersuchungen darüber, wie en wann unsere Vorfahren mit der absichtlichen Herstellung von Werkzeugen zijn begonnen, schrijft het Forscherteam van Tomos Proffitt van het Max-Planck-Institut voor evolutionaire Anthropologie in Leipzig.

Arbeitssuren von Macaken

Een Langschwanz maakt een Loch in een Kokosnuss. (Foto: Amanda Tan)

Auch Schimpansen, Bartkapuziner, Weißgesichtskapuziner en Langschwanzmakaken nutzen Steine ​​als Werkzeuge, um so beispielsweise leichter an Nahrung wie Nusskerne or das weiche Innere von Schalentieren zu gelangen. Het Forscher-team analyseerde 1119 Steinfragmenten, die werden verzameld uit 40 verschillende Orten auf der Thailändischen Insel Yao Noi. Die Bruchstücke komt voort uit wildbende Langschwanzmakaken (Macaca fascicularis), die routinematig Nüsse von Ölpalmen auf Ambosse legen en solange mit Hammersteinen auf the Schalen schlagen, bis diese zerbrechen. Die grote abgeplatzten Steinfragmenten verglichchen die Forscher anschließend mit Funden bei frühen Homininen.

Bisher ging archäologen davon aus, dass Hominine Schneidewerkzeuge in der Epoche Plio-Pleistozän vor 3,3 tot 1,56 miljoen jaar absichtlich durch das Zusammenschlagen zweier Steine ​​​​om te herstellen. Die prehistorische Artefakte-stammen uit Tansania, Kenia en Ethiopië en waren der Oldowan- en Lomekwian-culturen die leefden, de frühesten bekannten Entwicklungsstufe, auf der Werkzeuge nach bisheriger Kenntnis bewust geproduceerd wurden.

(Foto: dpa)

Frühe Menschen arbeiteten wohlähnlich

Das Forscherteam analyseerde nun die verschiedenen Bruchmuster en fan en heraus, dass sich die Schneidewerkzeuge der zu der Zeit lebenden Hominen en die unabsichtlich abgeplatzten Steinfragmente der Macaken stark ähneln. Tot 70 Prozent der prehistorische Oldowan-Bruchstücke gabs es keine signifikanten Unterschiede zu den bei den Affen gefundenen Steinsplittern. Konkret heißt das: Würden die Schneidewerkzeuge unserer Vorfahren unter die Bruchstücke der jetzt lebenden Primaten gemischt, würde dies im Wesentlichen kaum auffallen.

Solche Schneidewerkzeuge konnten nach Vermutungen der Forscher möglicherweise but unbeabsichtigtes Nebenprodukt etwa beim Aufschlagen von Nüssen mithilfe von Hammersteinen sein. Als ze hun theoretische rechten hebben gehad, dan waren ze der Zeitpunkt, en de moderne Vorfahren der moderne menschen begonnen te werken, Werkzeuge absichtlich herzustellen, en anders, als bisher angenommen.