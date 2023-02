Beau Greaves werd zondag voor de 11e opeenvolgende PDC Women’s Series-titel ontzegd door Mikuru Suzuki, voordat hij onmiddellijk reageerde met een overwinning in het middagevenement





Beau Greaves behaalde zondag haar 11e titel in 12 PDC Women’s Series-evenementen, nadat Mikuru Suzuki eerder op de dag haar opmerkelijke zegereeks tot een einde had zien komen.

De 19-jarige was de dag begonnen met het momentum van 10 opeenvolgende overwinningen in de Women’s Series na twee overwinningen op zaterdag, om vervolgens te vallen tot een 5-4 nederlaag tegen Suzuki in de kwartfinales van Evenement Drie.

Suzuki ging verder met het vergoelijken van Trina Gulliver met 5-0 in de halve finale voordat ze Rhian O’Sullivan met 5-1 versloeg in de finale om haar tweede Women’s Series-titel te bezegelen.

Greaves herstelde haar suprematie later op de middag toen ze Suzuki met 5-4 uitschakelde in de halve finale voordat ze naar een 5-0 overwinning op de Ierse Robyn Byrne in de finale reed.

Onverschrokken door haar zeldzame tegenslag, had Greaves gevlogen haar eerste vier wedstrijden gegooid zonder een leg toe te staan.

“Het is een heel goed weekend geweest”, zei Greaves. “Tien toernooien op rij waren briljant, maar ik ben blij dat het voorbij is. Het is moeilijk om er niet aan te denken, je wacht om te verliezen, maar het is nu verleden tijd.

“Ik heb vandaag echt met alles geworsteld, met de manier waarop ik werp (de dart) en ik heb me niet gefocust op alle dingen waarop ik me zou moeten concentreren.

“Om eerlijk te zijn tegenover Mikuru, was ik eigenlijk dankbaar dat ik verloor – op de lange termijn zal het me veel goeds doen. Ik ben blij dat ik nu opnieuw kan beginnen.

“Ik heb een aantal hele goede wedstrijden gespeeld, ik speelde stabiel vandaag, maar in sommige wedstrijden was ik heel goed en zelfverzekerd en in andere miste ik het gewoon een beetje.”

De beste acht spelers op de rollende Women’s Series Order of Merit na evenement 12 kwalificeren zich voor de 2023 Betfred Women’s World Matchplay, die plaatsvindt op zondag 23 juli in de Winter Gardens.