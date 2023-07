England hat Tammy Beaumont und Lauren Filer für ihre Serie gegen Australien diesen Monat in den Kader der ODI Ashes berufen.

Beaumont erzielte den ersten Double-Hundert einer englischen Frau in Tests bei der 89-Run-Niederlage gegen Australien letzten Monat, einem Match, bei dem Filer beim Debüt vier Wickets holte, bevor beide aus der T20-Serie mit drei Spielen ausgeschlossen wurden.

England gewann die letzten beiden T20-Spiele mit drei Runs im Oval und fünf Wickets in einem wetterbedingten Spiel im Lord’s und holte sich damit seinen ersten Seriensieg über Australien seit 2017 und hielt die Ashes am Leben.

Die Gastgeber liegen im multiformatigen Women’s Ashes immer noch mit 6:4 hinter Australien und gehen in die ausverkaufte ODI-Serie, die am Mittwoch im Seat Unique Stadium in Bristol beginnt.

Weitere Spiele finden am Sonntag im Ageas Bowl in Southampton und am 18. Juli im Country Ground in Taunton statt, wobei jedes Spiel zwei Punkte wert ist und live auf Sky Sports übertragen wird.

Die Engländerin Lauren Bell glaubt, dass die Nationalmannschaft mit den Standards ihrer australischen Rivalen mithalten kann, wie die bisherigen Leistungen bei den Women’s Ashes 2023 gezeigt haben



Maia Bouchier, Freya Davies und Lauren Winfield-Hill – die alle im Kader für die T20-Spiele standen – gehörten nicht zu den 15 ausgewählten Namen, während der Rest des Kaders seit dem Seriensieg unverändert blieb.

Englands Cheftrainer Jon Lewis sagte: „Wir waren hocherfreut über unseren Sieg in der T20-Serie und freuen uns auf die nächste Phase der Ashes, in der es alles zu spielen gibt.“

„Wir freuen uns, Tammy (Beaumont) und Lauren (Filer) wieder in der Gruppe begrüßen zu dürfen. Tammy hat während des Testspiels mit ihrem Double-Hundert ihre Qualität unter Beweis gestellt, während Lauren uns zusammen mit Issy (Wong) echtes Tempo in unserem Bowling bietet.“

„Die Unterstützung, die das Team bisher während der gesamten Serie erhalten hat, war unglaublich und es ist angemessen, diese entscheidende ODI-Kampagne als erste ausverkaufte Serie in der Geschichte der englischen Frauen abzuschließen.“

„Wir respektieren Australien und wissen, dass dieser Teil der Ashes-Serie erneut eine große Herausforderung sein wird. Allerdings schöpfen wir aus unseren jüngsten T20-Siegen viel Selbstvertrauen und Zuversicht und werden wie immer versuchen, eine großartige Leistung abzuliefern.“ für unsere Fans.“

ODI-Kader der englischen Frauen:

Heather Knight (Kapitänin, Western Storm), Tammy Beaumont (The Blaze), Lauren Bell (Southern Vipers), Alice Capsey (South East Stars), Kate Cross (Thunder), Charlie Dean (Southern Vipers), Sophia Dunkley (South East Stars). ), Sophie Ecclestone (Thunder), Lauren Filer (Western Storm), Danielle Gibson (Western Storm), Sarah Glenn (The Blaze), Amy Jones (Central Sparks), Nat Sciver-Brunt (Vizekapitän, The Blaze), Issy Wong (Central Sparks), Danielle Wyatt (Southern Vipers)

