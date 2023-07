Danni Wyatts Schlag von 76 aus 46 Bällen legte den Grundstein dafür, dass England das zweite T20I gegen Australien im Kia Oval gewann und seine Ashes-Hoffnungen wahrte.

Wyatt, der sich mit Sophia Dunkley einen Eröffnungsstand von 57 teilte, musste eine Reparaturarbeit anführen, nachdem Englands Mittelklasse zusammengebrochen war, und verlor fünf Wickets für 19, darunter einen First-Ball-Duck für Kapitänin Heather Knight bei ihrem 100. T20-Länderspielauftritt.

Aber die Hausherren erholten sich und kamen auf 186:9, und ihre Spinner verteidigten diese Bilanz erfolgreich, wobei Sarah Glenn mit 2:27 und Sophie Ecclestone mit 2:35 gewannen und Australien im Gegenzug auf 183:8 beschränkte.

Bild:

England feiert Sarah Glenns Entlassung der australischen Kapitänin Alyssa Healy





Der Sieg in drei Läufen bedeutet, dass England in der Multi-Format-Ashes-Serie nun mit 6:2 hinter Australien liegt, wobei das dritte und letzte T20I am Samstag bei Lord’s ausgetragen wird. ab 18:30 Uhr live auf Sky Sports Cricket.

Bild:

Danni Wyatt untermauerte Englands Gesamtergebnis mit 76 von 46 Bällen





England, das im Vergleich zum Eröffnungsspiel der Serie in Edgbaston nur eine Änderung vornahm – Charlie Dean ersetzte Freya Davies –, wurde erneut eingesetzt, nachdem Alyssa Healy den Wurf gewonnen hatte.

Aber Dunkley startete stark und schlug Darcie Brown zwei frühe Grenzen, und Wyatt folgte bald ihrem Beispiel und hob Spinnerin Ashleigh Gardner über die Spitze, um im Powerplay eine 50er-Paarung zu erzielen.

Doch Dunkley, die ihr Leben verlor, als Tahlia McGrath in Deckung einen Skispieler verschüttete, ging schließlich zum 23. von 19 und schnitt Brown auf denselben Feldspieler, obwohl sie einen vierten Versuch brauchte, um den einhändigen Griff zu vollenden.

Nat Sciver-Brunt (23 von 18) wählte einen kämpferischen Ansatz, indem sie Gardner bis zur Mittellinie des Wickets schlug, ihr beim nächsten Ball aber den Angriff überließ und sich zu lange einlochte, was den Zusammenbruch Englands auslöste.

Live Women’s Ashes



Samstag, 8. Juli, 18:30 Uhr





Nachdem sie Alice Capsey mit einem langsamen Abpraller getäuscht hatte, rutschte Annabel Sutherlands nächster Wurf weg, um Knight vom Stumpf zu nehmen, und sie folgte ihm im nächsten Durchgang mit einem klugen Sprungfang in der Tiefe, um Amy Jones vom Platz zu werfen.

Da Danielle Gibson ebenfalls ungünstig ausschied, steckte England mit 119:6 tief in der Klemme, aber Wyatt kämpfte sich zurück, erreichte ihr 12. T20I-Halbjahrhundert mit 36 ​​Bällen und knackte vier aufeinanderfolgende Grenzen, als Megan Schutts vorletztes Over für 25 verschwand.

Obwohl Wyatt Sutherland (3:28) zum dritten Mann machte, brachte Ecclestone (22 von 12) mit einem beherzten Treffer England über 180 hinaus, woraufhin die Gäste im siebten Durchgang mit 59:0 reagierten.

Lauren Bells zweiter Over kostete 17, und Healys geschickte Beinarbeit ermöglichte es ihr, Sciver-Brunt in einem Over zweimal über das Seil zu werfen, so dass sie 37 von 19 erreichte – aber Glenn schaffte den Durchbruch, indem er Australiens Skipperin mit einer Tempoänderung überlistete.

Sophie Ecclestone holt sich ihr 100. T20-Wicket für England und entlässt Ashleigh Gardner mit einem Catch and Bowling



Das löste einen Ansturm von Wickets aus, bei dem McGrath durch Deans schnelles Denken in der Mitte des Wickets davonlief und Beth Mooney tief in der Mitte des Wickets ausholte, bevor Ecclestone einen Return Catch machte, um Gardner vom Platz zu werfen und sich ihr 100. T20I-Wicket zu sichern – die schnellste Spielerin überhaupt Wahrzeichen.

Ellyse Perry weigerte sich, die Verfolgungsjagd aufzugeben, schlug Gibson zu zwei souveränen Vierern und erhielt tatkräftige Unterstützung von Sutherland (20 von 12), bevor Georgia Wareham (19 von 11) einen späten Angriff auf Dean startete.

Bild:

Die Australierin Annabel Sutherland erzielte zwei Wickets mit ebenso vielen Bällen, darunter eine Schönheit, die Englands Kapitänin Heather Knight entließ





Doch obwohl Perry (51:0) bei Ecclestones letzten beiden Bällen in diesem Spiel Sechser schlug und damit mit 27 Bällen ein halbes Jahrhundert ungeschlagen blieb, reichte das nicht ganz aus, um England aus dem Ashes-Wettbewerb auszuschließen.

Was kommt als nächstes?

Die Entscheidung über die T20I-Serie findet am Samstag, Mittwoch (Beginn 18:35 Uhr) im Lord’s statt, mit Live-Übertragung auf Sky Sports.

Die Multiformat-Serie wechselt dann zu drei eintägigen internationalen Spielen mit Begegnungen in Bristol am Mittwoch, 12. Juli (Beginn 13 Uhr), im Ageas Bowl am Sonntag, 16. Juli (Beginn 11 Uhr) und in Taunton am Dienstag, 18. Juli (Beginn 13 Uhr).

Zeitplan der Women’s Ashes (alle Spiele live im Internet). Sky Sports)