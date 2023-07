Die englische Wicketkeeperin Amy Jones glaubt vor dem vorletzten Spiel der Women’s Ashes am Sonntag im Ageas Bowl, dass England eine ganz andere Mannschaft ist als früher.

Das Team von Heather Knight hat sich von einem 0:6-Rückstand erholt und die Multi-Format-Serie ausgeglichen, nachdem es am Mittwoch beim ersten ODI in Bristol mit zwei Wickets triumphiert hatte.

Ein Sieg im Sonntagsspiel in Hampshire würde England zum ersten Mal seit 2014 nur noch einen Sieg davon entfernt haben, die Ashes zurückzugewinnen, und dem Weltmeister Australien die erste ODI-Serienniederlage seit einem Jahrzehnt bescheren.

England hatte seit drei Jahren keinen Erfolg mehr gegen Australien, bevor es sich Anfang des Monats im Kia Oval in einem spannenden T20 durchsetzte, und Jones glaubt, dass dieses englische Team eine andere Herausforderung darstellt als das, mit dem die Australier in den letzten Jahren konfrontiert waren.

„Es fühlt sich nicht so an, als würden wir gegen eine andere (australische) Mannschaft spielen. Es fühlt sich einfach so an, als wären wir eine andere Mannschaft und die Art und Weise, wie wir dabei vorgehen, ist anders“, sagte Jones.

„Offensichtlich sind sie das beste Team der Welt, das haben sie viele Jahre lang bewiesen, und obwohl wir zu Beginn der Serie darüber gesprochen haben, dass wir das Gefühl haben, dass wir gut genug sind, um sie zu schlagen – ich denke, bis man das schafft, ist man nicht 100 Prozent.“ Cent sicher.

„Auf jeden Fall die Siege in den T20s zu holen, die Serie zu gewinnen, war für uns als Gruppe enorm. Wir haben daraus viel Selbstvertrauen geschöpft und können es hoffentlich in die letzten beiden (Spiele) mitnehmen.“

Obwohl Jones die Dynamik auf seiner Seite hat, glaubt er nicht, dass sich die Einstellung der Mannschaft von Jon Lewis ändern wird.

Kapitänin Heather Knight lobt die Fans für ihre Unterstützung, nachdem England die Serie vor den letzten beiden ODIs des Ashes-Sommers ausgeglichen hat



Sie sagte: „Ich denke, alle fühlen sich ziemlich entspannt. Wir haben das Spiel gut Revue passieren lassen und uns Bereiche angesehen, in denen wir uns noch verbessern können, was als Gruppe nach einem Sieg wirklich motivierend war.“

„Wir haben offensichtlich die Chance, die ODI-Serie zu gewinnen, daher sind alle ziemlich aufgeregt.

„Wir haben die gesamte Serie mit dem Gefühl verbracht, Außenseiter zu sein, und wir versuchen einfach, die Mentalität beizubehalten, anzuerkennen, wie gut Australien als Mannschaft ist, bleiben aber bei unseren Stärken und versuchen, sie während des Spiels so stark wie möglich unter Druck zu setzen.“ Ich denke, es wird eine ähnliche Denkweise sein.

„Ich denke, der Druck war größer, als wir 0:6 hinten lagen, als jetzt.“

„Ich habe also nicht das Gefühl, dass es jetzt zusätzlichen Druck gibt. Ich denke, wenn überhaupt, geht es einfach darum, das zu tun, was wir getan haben, und zu versuchen, im Moment zu bleiben und jedes Spiel zu spielen.“

Jones: Die Westindien-Tour war der Wendepunkt

Jones bezeichnete Englands Tour durch die Westindischen Inseln Ende 2022 als den Beginn einer Zeit, in der sie unter Kapitän Knight und Cheftrainer Lewis durchweg mutiges, aggressives Cricket gespielt haben.

Lydia Greenway glaubt, dass England noch nicht sein bestes Cricket gespielt hat, obwohl es mit einem spannenden Comeback die Ashes-Serie ausgleichen konnte



„Das haben wir schon in den Westindischen Inseln erkannt: Wir haben uns hingesetzt und darüber nachgedacht, wie wir unser bestes Cricket spielen können, und dann fühlen wir uns unterstützt, als Einzelpersonen unterstützt und spielen mit einem Lächeln im Gesicht“, sagte sie.

„Auf den Westindischen Inseln fühlte es sich wie ein Wendepunkt an, was die Art und Weise betrifft, wie wir alle miteinander umgingen, fast eine Art Entspannung des Drucks, den wir uns im Laufe der Jahre aus irgendeinem Grund auferlegt hatten.

„Lews Hauptbotschaft ist ‚Inspirieren und Unterhalten‘, und das ist meiner Meinung nach großartig, weil es einfach den Druck nimmt, ob man gewinnt oder verliert.“

Nachdem Kate Cross eine entscheidende Rolle beim Gewinn des ersten Ashes ODI gespielt hat, blickt sie auf DIESEN Rampenschuss und die Partnerschaft mit Knight zurück, die den Sieg besiegelte



„Ich denke, mit all dem fördert es das Spiel mit Freiheit, das eigene Schlagen – die Leute kommen, um gutes Cricket und spannendes Cricket zu sehen.“

England wird im Ageas Bowl erneut vor ausverkauftem Publikum spielen, nachdem im gesamten The Ashes Besucherrekorde gebrochen wurden.

Die Serie hat die Fantasie der Öffentlichkeit erregt und diese Woche gab der ICC bekannt, dass bei seinen Turnieren künftig gleiche Bezahlung für Männer- und Frauenmannschaften vorgesehen sein wird.

Ein spezieller Dokumentarfilm mit Jessica Ennis-Hill, Charlotte Edwards und Katherine Grainger untersucht, ob es eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit bei der Ausrüstung und Ausrüstung gibt, die im Frauensport verwendet wird



Jones ist gespannt darauf, wie weit der Frauen-Cricket weiter kommt, und fügt hinzu: „Ja, es ist ein großartiger Schritt. Offensichtlich ein wirklich positiver Schritt für das Frauen-Cricket und eine großartige Demonstration des ICC, wie weit unser Spiel fortgeschritten ist.“

„Jeder hat es (diesen Sommer) absolut genossen und es ist das erste Mal, dass wir durchgehend auf dem großen Stadion spielen.“

„Die Vermarktung der gemeinsamen Ashes und alles, zu sehen, dass sich die ganze Arbeit hinter den Kulissen auszahlt und die Leute rauskommen und uns zusehen wollen und wir die Plätze füllen können, das ist ein brillantes Gefühl und wir haben definitiv davon profitiert.“

„Es ist wieder ausverkauft (am Sonntag), also wieder eine tolle Atmosphäre und hoffentlich ein gutes Spiel.“

Sehen Sie sich den zweiten ODI der Women’s Ashes live an Sky Sports ab 10.30 Uhr am Sonntag, 16. Juli