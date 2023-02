Wolves vs Liverpool Vorhersage, Quoten und Wetttipps

Liverpool hatte einen miserablen Start in das Kalenderjahr, aber sie haben letzten Monat die Wölfe im FA Cup geschlagen und könnten dies am Samstag erneut tun.

Wolves vs Liverpool Quoten

Hier sind die neuesten Spielquoten für Wolves gegen Liverpool von Spreadex.

Wölfe : 16/5

: 16/5 Ziehen : 29/10

: 29/10 Liverpool: 10/11

Die besten Buchmacher, um auf Wölfe gegen Liverpool zu wetten

Hier sind unsere am besten bewerteten britischen Fußballbuchmacher:

Wolves vs Liverpool Vorhersagen

Liverpool scheint in dieser Saison einfach nicht in Schwung zu kommen.

Nach dem Gewinn ihrer ersten beiden Premier League-Spiele nach der Weltmeisterschaft 2022 sah es so aus, als hätte die Mannschaft von Jürgen Klopp eine Wende geschafft.

Ein 2:1-Sieg über Leicester City am 30. Dezember ließ die Roten nur zwei Punkte hinter den Top 4 zurück. Champions-League-Fußball war plötzlich wieder am Horizont.

Etwas mehr als einen Monat später befindet sich Liverpool jedoch auf dem neunten Platz in der Gesamtwertung. Sie liegen nur einen Punkt über der unteren Hälfte und ganze 10 hinter Manchester United auf dem vierten Platz.

Parimatch-Anmeldung wetten Sie 5 £, erhalten Sie 30 £ 18+ | Neukunden melden sich an, wetten 5 £ und erhalten 2x 10 £ Gratiswetten für festgelegte Ereignisse (Quote 2,00+) + 10 £, Slots-Bonus, ausgewählte Spiele, 35-fache Einsätze, um maximal 250 £ abzuheben. Boni verfallen in 7 Tagen. Nur Kartenzahlungen. Es gelten die AGB

Die Reds haben noch ein oder zwei Spiele auf die Teams über ihnen in der Hand, sodass die Chancen, dass sie sich für die Champions League qualifizieren könnten, immer noch gering sind.

Aber sie spielen im Moment einfach nicht gut genug, als dass das ein realistisches Ziel wäre.

Liverpool hat einen Punkt aus den letzten neun Angeboten geholt, während sie beim letzten Mal gegen Brighton & Hove Albion aus dem FA Cup ausgeschieden sind.

Klopps Team kann es sich nicht leisten, bei Molineux unentschieden zu spielen oder zu verlieren, aber es trifft auf ein Wölfe-Team, das ebenfalls verzweifelt nach Punkten sucht.

Eines ist sicher: Ohne eine stark verbesserte Leistung wird Liverpool am Samstag nicht gewinnen.

Unsere Experten-Wetttipps für Wolves vs Liverpool in der Premier League.

Wölfe vs Liverpool Wett-Tipps

Liverpool muss zu den Grundlagen zurückkehren, um in der Tabelle nach oben zu klettern, aber die Wölfe sind unter Julen Lopetegui ein viel härteres Unterfangen.

Liverpool gewinnt – 10/11 (Spreadex)

Liverpool hat seit dem Jahreswechsel noch nicht in der Premier League gewonnen. Sie wurden bei Niederlagen gegen Brentford und Brighton überspielt, überlegt und bekämpft, bevor sie in ihrer letzten hochkarätigen Begegnung gegen Chelsea ein 0: 0 trennten.

Selbst in diesem Spiel war Liverpool nur noch ein Schatten seiner selbst. Chelsea sah an der Anfield Road als der wahrscheinlichere Gewinner aus. Sie waren es, die in der zweiten Halbzeit am stärksten versuchten, ein Tor zu erzielen, nicht die Heimmannschaft.

Liverpools einziger Sieg im Jahr 2023 kam bei Molineux. Nach einem 2:2-Unentschieden im ursprünglichen Duell bescherte Harvey Elliotts Tor der Mannschaft von Klopp im vergangenen Monat einen 1:0-Sieg in einer Wiederholung der dritten Runde des FA Cup.

Es war keine Vintage-Show von Liverpool, das tief graben musste, um als Sieger hervorzugehen. Unnötig zu erwähnen, dass sich Klopp an diesem Wochenende über einen weiteren holprigen Sieg freuen würde.

Es ist ein Maß dafür, wie weit Liverpool gefallen ist, dass sie bei knappen Spielen zur Verfügung stehen, um eine Mannschaft zu schlagen, die in dieser Saison mehr als die Hälfte ihrer 20 Spiele verloren hat.

Das liegt zum Teil an den Fortschritten, die Wolves unter Lopetegui gemacht haben, der sofort Eindruck machte, nachdem er Hausmeister Steve Davis ersetzt hatte.

Liverpool hat aber immer noch viel Qualität in den Reihen, und die relativ langen Quoten machen einen Auswärtssieg verlockend.

Unter 2,5 Tore – Evens (Spreadex)

Es ist allgemein bekannt, dass Wölfe Schwierigkeiten haben, den Ball hinten im Netz unterzubringen.

Das war schon in der vergangenen Saison ein Thema, als die Mannschaft von Bruno Lage mit den europäischen Qualifikationsplätzen liebäugelte.

Nur das abgestiegene Trio aus Burnley, Watford und Norwich City beendete die Kampagne mit schlechteren Angriffsrekorden.

Dieses Mal war kein anderes Team in der Division so ineffektiv wie die Wölfe, wenn es darum ging, Tore zu erzielen.

Sogar Everton, dessen Verschwendung gut dokumentiert ist, hat drei mehr als der Klub aus dem Schwarzen Land erzielt.

Unter Lopetegui gab es einen leichten Aufwärtstrend. Bevor er die Zügel übernahm, erzielten die Wölfe durchschnittlich 0,53 Tore pro Spiel. Das ist auf 0,8 gestiegen, seit der Spanier das Sagen hat.

Liverpool hat in letzter Zeit auch im Angriff gekämpft.

Sie haben in den letzten 315 Minuten der Premier League nur einmal getroffen. Das erhöht sich auf 369 Minuten, wenn man die zwei Eigentore von Wout Faes beim 2:1-Sieg gegen Leicester City im Dezember ausklammert.

Genau wie die Wiederholung der dritten Runde des FA Cups wird dieses Spiel wahrscheinlich kein Thriller. Ein Tor könnte ausreichen, damit beide Teams gewinnen.

Mohamed Salah trifft jederzeit – 11/10 (Spreadex)

Das Leistungsniveau praktisch aller Liverpooler Spieler ist von der letzten Saison auf diese gesunken.

In Anfield hat sich ein Unwohlsein eingestellt, und ein Kader, der dem Verein in den letzten Jahren so gute Dienste geleistet hat, muss wahrscheinlich überarbeitet werden.

Ein Getreuer, der definitiv dabei bleiben wird, ist Mohamed Salah, der seine Zukunft Liverpool mit der Unterzeichnung einer Vertragsverlängerung um drei Jahre im vergangenen Sommer verschrieben hat.

Salah war in dieser Saison nicht in Bestform, aber er hat dennoch 17 Tore in 30 Spielen in allen Wettbewerben beigesteuert.

Der ägyptische Nationalspieler war in letzter Zeit zugegebenermaßen ruhig, aber im Gegensatz zu vielen anderen Offensivoptionen von Liverpool wird er praktisch garantiert spielen, solange er fit ist.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Salah wieder schießt, und der Preis dafür, dass er am Samstag jederzeit das Netz findet, ist attraktiv.

Salah traf im Januar beim 2:2-Unentschieden in Anfield gegen die Wölfe und ist immer noch Liverpools designierter Elfmeterschütze.

Wölfe haben eine anständige Defensivbilanz, aber wenn sie das Spielfeld nach oben drängen und Platz dahinter lassen, könnte Salah sie bestrafen.

Liverpools Nr. 11 war in den letzten Jahren einer der gefährlichsten Stürmer der Welt im Umbruch. Schreiben Sie ihn auf eigene Gefahr ab.

Wie man Wölfe gegen Liverpool sieht

Ort: Molineux, Wolverhampton, England.

Molineux, Wolverhampton, England. Datum (und Uhrzeit: Samstag, 4. Februar 2023, 15 Uhr.

Samstag, 4. Februar 2023, 15 Uhr. Wie zu sehen: Wird in Großbritannien nicht gezeigt.

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsvoller Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Spielen nur mit Geld, das sie sich leisten können, zu verlieren

Jagen Sie niemals ihren Verlusten hinterher

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder depressiv sind

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.