„Wollte nicht, dass der ATSV Stadl-Paura roerbt“

Tijdens de Donnerstag werd de officiële vergadering van de club op een aparte basis gehouden en werd vermeld dat de door de ATSV Stadl-Paura verstrekte informatie werd geaccepteerd – de Unterhausverein kan verder worden gewijzigd.

Binnen twee jaar werd zo’n 70.000 euro opgepakt. „Ik heb veel ervaring, maar de Vorgeschichte is abgeschlossen“, legt Obmann Michael Puchinger uit, aangezien hij en zijn collega’s ook genieten van de Trainer-baan, die Dress was en de Rasen mäht. Na de score 0:6 staat het laatste regionale team in de 2e klasse van Mitte-West toch midden in de wedstrijd, de volgende paar punks – voor de Puchinger aber kein Grund zum Verzweifeln: „Ons team is het beste in het spel is dat het einde van het jaar. Meer We zijn actief en genieten ook van ons leven in onze vrije tijd. Daarom wonen we sinds we gelukkig waren bij ons gezin.“ Maar waarom zou je überhaupt zo’n project willen hebben? „Ik ben heel veel geworden. Het is een kwestie van goede gezondheid, daarom is de ATSV niet geroerd.“

Hoe de gläubiger van het Angebot zich voelt, het is niet langer geleden dat het een passie is. Puchinger is optimistisch, dat wil zeggen kaal wieder in die Richtung geht. Wirtschaftlich is een man op een goede weg. „Omdat we geen enkele Spieler op een cent verdienen. Een dergelijke sponsoring is na de Abschluss des Ausgleichsverfahrens positieve signalen.“

Fusion geen thema

Sport is een natuurlijke ervaring als we jong zijn: Mittlerweile sinds de 70e verjaardagen-kinderen in de club actief. Een enkele fusie met de lokale rivalen Blau-Weiß Stadl-Paura zal niet aan hun Funktionär denken. „We zijn blij dat we van ons leven kunnen genieten, en ons eigen leven zal stehen zijn.“ Dafür schaut is jetzt aber sehr gut aus …

