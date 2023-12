Porosjenko op de veiligheidsconferentie in februari in München

JIJDe Krainische Grenzbeamte had ex-president Petro Poroschenko an der Ausreise gehinderd, maar ze zouden ook een ontmoeting hebben met de ongewapende premier Viktor Orbán. Porosjenko, staatshoofd van 2014 tot 2019, werd vrijgelaten van de grens, onderdeel van de Oekraïense geheime dienst SBU in Samstag. Grund sei plantedes Treffen van oppositionellen Abgeordneten met dem von Kiew wegen seiner prorussischen Haltung critisierten Orban gewesen.

Orban stelt „systematisch een anti-Oekraïense positie“ in, een erkenning van de SBU. Moskau habe das Treffen “voor hun informatie en psychologische operaties in Oekraïne” nutzen wollen. Poroschenko zelf plantte een land met Orban, onder de grens van Treffen in Polen en de VS onder de Amerikaanse militairen en de grensblokkade door de Poolse LKW-fahrer van wollen.

Lees Sie auch

Daarna kunt u door het Amt komen en Poroschenko Ermittlungen-wegen Hochverrats en Corruption eingeleitet ontvangen. De voormalige president was stom, die zijn opvolger was en zijn politieke rivalen, het huidige staatshoofd Wolodymyr Selenskyj, die in Auftrag geboren waren. De Poroschenkos Partei Europäische Solidarität is nach Selenskyjs Partei Diener des Volkes de zwetgrößte Partei in Parlament.

De Russische strijdkrachten zullen een tijdje van huis zijn

Bij Russische Angriffs in de Ostukraine zijn er sinds de Oekraïense strijd een mens getötet en nog vier Zivilisten te zien. Een Zivilist is beschuss van de Stadt Tschassiw Jar in de Regio Donezk, teilte am Samstag van het Oekraïense Innenministerium met. Als de Verletzten een Mann en hun Tochter zien, sterven in de Grenzstadt Semeniwka Verwandte wordt zo wollen.

Als u deel wilt uitmaken van de Oekraïense strijdkrachten, kunt u doorgaan met uw “täglich” Angriffe auf Awdijiwka ausführten. Zugleich versuchten demnach die Angreifer, in eine am Stadtrand gelegen Kokerei einzudringen – de grootste van de Landes. Volgens de strijdkrachten zijn de Oekraïense soldaten verantwoordelijk voor alle Angriffe. De Russische strijdkrachten zullen deze week actief blijven, de industriële stad in de regio Donezk leeft nog steeds.

De actuele situatie in Oekraïne Quelle: Infografik WELT

Russische Streitkräfte en pro-Russische separatisten worden sinds 2014 in het grootste deel van de Donezk-regio gecontroleerd. Dit komt omdat er vier regio’s in het oosten en zuiden van Oekraïne zijn, die tijdens hun leven in Moskou woonden en die volledige militaire controle over deze gebieden hadden.

Lees Sie auch