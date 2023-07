Wolgast. Die Stadt Wolgast rät unter anderem davon ab, Wasservögel an der Amazonasbrücke auf dem Fischmarkt zu füttern. Dass diese Fütterung nicht gesund für die Wildvögel, die Gewässer und die Stadthygiene sei, befürchteten viele Menschen laut einer Mitteilung des Ordnungsamtes nicht. „Besonders wenn es um Orte geht, an denen sich durch die Ernährung vieler Menschen auch viele Tiere versammeln.“

Natürlich, das wird zugegeben, freuen sich sowohl große als auch kleine Spaziergänger über den Kontakt mit den Tieren, die mit ihren Farben, Formen und Bewegungen die Menschen faszinieren. Aber: „Die Menschen machen sich keine Gedanken über die Gefahren von Futterresten oder herumliegenden Essensresten.“

In der Nähe der Amazonasbrücke in Wolgast machen regelmäßig viele Wasservögel Halt. Die kommunale Bußgeldbehörde rät nun dringend davon ab, die Tiere zu füttern. © Quelle: Tilo Wallrodt

Der Verdauungstrakt von Vögeln ist nicht für Brot geeignet

Einerseits sollen Wildtiere ganz natürlich auf Nahrungssuche gehen. Die Vögel müssen daher nicht mit oft nicht artgerechtem Futter wie Brot oder scharf gewürztem Futter gefüttert werden. Andererseits ist ihr Verdauungstrakt nicht für solche Lebensmittel ausgelegt, die für sie ansonsten nur einen geringen Nährwert haben.

„Außerdem bleibt Futter an Land liegen, verdirbt und belastet so die Grünflächen und das Wasser“, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Diese Abfälle wiederum locken Ratten an.“ Um zu verhindern, dass Wasservögel ihre angeborene Fähigkeit zur selbstständigen Nahrungssuche verlieren, und im Interesse des allgemeinen Tierschutzes und der Hygiene „sollte es für Tierliebhaber tabu sein, Wasservögel zu füttern.“

