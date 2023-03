Die Duitse Nationalspielerin hatte alldings Glück im Unglück, am Sonntag teilte der mit, als Oberdorf keinen strukturellen Schaden im Knie zogen hoed, sondern leighlich eine Verstauchung des Kniegelenks.

Damit valt in de 21-jarige Duitse kürzer, als zunächst vermutet. Das Hinspiel im Viertelfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain werd definitief verloren in Oberdorf. Für das Rückspiel am 30. März gibt es noch een wenig Hoffnung. Wann Oberdorf wieder spielen cann, “hängt vom Heilungsverlauf ab”, teilte der VfL mit.