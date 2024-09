Potsdam. Am Sonntagabend werden wir alle ein bisschen schlauer sein: Dann wachsen auf den Bildschirmen die ersten Grafik-Säulen mit den Prognosen zum Brandenburger Wahlergebnis in die Höhe. Auf den Wahlpartys werden die Ergebnisse der Nachwahlbefragung für lange Gesichter oder Jubel, für Frust oder Erleichterung sorgen.

Wer wird die Wahl gewinnen? Und wer wird Brandenburg die nächsten fünf Jahre regieren? Wer schafft es in den nächsten Landtag? Wessen Ära geht zu Ende? Werden vier, fünf, sechs, sieben oder gar acht Parteien in den Landtag einziehen?

Antworten auf diese Fragen wird die Wahlnacht liefern. Es könnte ein langer Abend werden, denn die Umfragen prognostizieren ein sehr knappes Rennen.

Woidkes Fazit: Strategie funktioniert bisher

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) setzt in diesem Wahlkampf alles auf eine Karte. Er geht wie beim Poker „all in“: Sollten er und die SPD Zweiter werden, wird er zurücktreten. Auch in seiner Partei hat der 62-Jährige einige vor den Kopf gestoßen. Die SPD könnte auch knapp hinter der AfD landen und die nächste Regierung bilden – allerdings ohne Woidke.

Die Umfragen zeigen allerdings, dass Woidkes Strategie der Übertreibung und Personalisierung aufgehen könnte. Seit seiner Ankündigung Anfang August hat die SPD Boden gutgemacht. Laut dem ZDF-Politbarometer, der jüngsten Umfrage vor der Wahl, liegt zwischen der AfD (28 Prozent) und der SPD (27 Prozent) nur ein Punkt. Es folgt die CDU mit 14 Prozent und die Koalition von Sahra Wagenknecht (BSW) mit 13 Prozent. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass Woidke auf Bundesebene möglichst viel Distanz zu Kanzler Scholz und der Ampel-Regierung wahrte.

Wahlkampf in Brandenburg: Woidke und Scholz warnen vor AfD-Erfolg Gelingt es der SPD bei der Landtagswahl in Brandenburg, vor der AfD den ersten Platz zu erobern? Aktuelle Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin. Quelle: dpa

Doch die Strategie hat ihren Preis: Andere Parteien und damit potenzielle Koalitionspartner der SPD ziehen den Kürzeren. Vor allem die kleineren Parteien geraten unter Druck. Vor Woidkes „All-in“-Ankündigung Anfang August lagen die Grünen bei sieben Prozent und die Linke bei fünf Prozent. Danach verloren sie in den Umfragen und fielen unter die Fünf-Prozent-Hürde. Anhänger der Parteien mögen von der SPD nicht überzeugt sein. Doch sie eint der Wille, einen Sieg der AfD in Brandenburg zu verhindern.

Auch die CDU unterstützt Woidke

Selbst die CDU rief in Gestalt des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer dazu auf, die SPD zu wählen. Angesichts der jüngsten Umfragen ist allerdings nicht mehr davon auszugehen, dass Brandenburgs CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann zu den Spitzenreitern zählen wird.

Die Strategie der CDU ging nicht auf. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen hatte sie die Brandenburger Wahl zur Abstimmung über die Ampel-Regierung stilisiert. Sollten die Ampel-Parteien SPD und Grüne auch in Brandenburg verlieren, so die Theorie, gebe es auf Bundesebene Neuwahlen.

Zwar glaubt die Mehrheit der Brandenburger Wähler, dass das schlechte Image der Bundesregierung das Wahlergebnis stark beeinflussen wird, wie die jüngste Umfrage der „Märkischen Allgemeinen“ ergab. Doch die CDU profitiert davon nicht. Sie erlebt unter Parteichef Friedrich Merz derzeit auf Bundesebene Hochs und liegt in Brandenburg in Meinungsumfragen gleichauf mit dem BSW. Die Ampel-Schelte der CDU war vielleicht doch nicht so schlau, wenn man bedenkt, dass SPD und Grüne das Land seit fünf Jahren regieren – und das Land sich unter dieser Regierung erfolgreich entwickelt hat, wie die Wirtschaftsdaten zeigen.

Kleine Parteien fürchten Wiederwahl

Das könnte dazu führen, dass im nächsten Landtag nur noch vier Parteien vertreten sind: SPD, CDU, AfD und BSW. Aber – und das macht diese Wahl so spannend: Unter den 2,11 Millionen Wahlberechtigten wird es einige geben, die erstmals taktisch wählen, die ihre Erst- und Zweitstimme bewusst splitten. Und das könnte den kleinen Parteien den Weg ins Parlament ebnen, selbst wenn sie unter der Fünfprozenthürde liegen.

Über Direktmandate könnten Grüne, Linkspartei und die Freien Wähler um Péter Vida wieder im Landtag vertreten sein. Je mehr Parteien im nächsten Landtag vertreten sind, desto schwieriger wird es für die AfD, die sogenannte Sperrminorität von einem Drittel der Sitze zu erreichen, mit der Verfassungsänderungen oder Richterwahlen verhindert werden könnten.

Einfach wird eine Regierungsbildung so oder so nicht. Mit der AfD will niemand koalieren. Sie wird nach derzeitiger Lage wieder in der Opposition landen. In einem Vierparteien-Szenario kämen SPD und CDU knapp mit einer Koalition klar. Dafür müsste aber wohl der BSW ins Boot geholt werden, der über keinerlei Regierungserfahrung verfügt. Sollten weitere Parteien in den Landtag einziehen, wären auch Vierparteienbündnisse denkbar, eine Neuauflage der Kenia-Koalition oder ein Bündnis mit den Freien Wählern in Regierungsverantwortung.

Wie gesagt, es könnte eine lange Wahlnacht werden – gefolgt von einer langen Phase der Regierungsbildung.