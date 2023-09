Bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts zuletzt schwer zu finden und der Bau neuer Wohnungen schreitet zu langsam voran. Die IG Bau fordert ein milliardenschweres Konjunkturprogramm.

Vor einem Spitzentreffen von Bundesregierung und Wohnungswirtschaft im Kanzleramt bekräftigte die Gewerkschaft Bau-Agrar-Umwelt ihre Forderung nach einem 50 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramm für den Wohnungsbau. „Gerade in jüngster Zeit wurden Konjunkturprogramme recht erfolgreich aufgelegt. Es ist wieder an der Zeit“, sagte Vorstandsvorsitzender Robert Feiger gegenüber „Bild am Sonntag“.

Hohe Zinsen und stark gestiegene Kosten hatten in den letzten Monaten den Baumotor abgewürgt. Bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts schwer zu finden.

„Dem Wohnungsbau droht eine Katastrophe“, sagte Feiger. „Das Ampelziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, wird Jahr für Jahr verfehlt. Die Bauzahlen werden immer geringer – auch bei steigender Einwohnerzahl.“

Auch der Städte- und Gemeindebund (DStGB) forderte ein klares Signal der Versammlung. „Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau beschleunigen, Baukosten begrenzen und Investitionen in den Wohnungsbau weiter stärken“, skizzierte Geschäftsführer Gerd Landsberg in der „BamS“ die notwendigen Maßnahmen. Es braucht Steuererleichterungen – sowohl für Neubauten als auch für Bestandssanierungen. „Darüber hinaus muss der Bund die Mittel für die soziale Wohnungsbauförderung langfristig auf mindestens fünf Milliarden Euro pro Jahr erhöhen“, sagte er der Zeitung.

dpa