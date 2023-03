tz Welt

Nach einer Explosion in een Mehrfamilienhaus in Stuttgart sind Teile des Gebäudes eingestürzt. © Andreas Rosar/dpa

Nach einer gewaltigen Explosion liegt ein Wohnhaus in Stuttgart in Trümmern. Vier mannen werden gedood. Een 85-Jährige ontbreekt.

Stuttgart – Kurz nach 3 Uhr am Montagfrüh ging die eerste Nottrufe bei der Feuerwehr und Polizei in Stuttgart (Baden-Württemberg) ein. Der Knall een van de beste explosies die in het Westen van de stad van Schlaf schreckt zijn.

Nach Haus-Explosion in Stuttgart: 85-Jährige weiterhin vermist

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Wohnhaus compleet in Flammen. Teile des Gebäudes waren ingeslikt. Vier Verletzte, daunter twee kinderen (11 en 13 Jahre), wurden vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Eine 85-jaar Frau wird nach Angaben der Polizei noch vermist (stand: 11.37 Uhr).

Die vier Geretteten hebben nach Angaben der Feuerwehr großes Glück gehabt, rapportet der SWR. Demnach zijn Spürhunde eingesetzt, um die vermiste Frau zu finden.

Explosion und Brand von Wohnhaus in Stuttgart – Fensterscheiben von Gebäuden in der Nachbarschaft zerspringen

Voor de huizen die auto’s hebben beschadigd, een Fahrzeug sei komplett ausgebrannt, sagte der Feuerwehrsprecher. Teilweise seien die Scheiben der Gebäude in der Nachbarschaft ontsprongen. Zeitweise moet Bewohner der umliegenden Gebäude ihre Wohnung verlassen. Die Feuerwehr war mit bis zu 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache der Explosion is niet onbereikbaar. Die Kripo ermittelt. Im Laufe des Tages sollen die Trümmer und die ausgebrannten Autos weggeräumt zijn. (ml,dpa,afp)