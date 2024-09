Neumünster. Im Rathaus Neumünster laufen die Berechnungen zur künftigen Höhe der Grundsteuer auf Hochtouren. Den neuen Steuerbescheid will die Stadtverwaltung gegen Ende 2024 an alle 27.000 Grundstücks- und Wohnungseigentümer in Neumünster verschicken. Am 15. Februar 2025 soll dann – wie bisher – die erste von vier Jahresraten von den Konten abgebucht werden.

Allerdings dürften die Beträge für Wohnimmobilien vom kommenden Jahr an deutlich höher ausfallen. „Für viele Immobilien verdoppelt sich die Steuer, für manche sogar verdreifacht sie sich. Andere werden günstiger“, sagte Michael Knapp (CDU), Erster Stadtrat von Neumünster und zuständig für die Stadtfinanzen.

Grundsteuer 2025: Gewerbegrundstücke im Industriegebiet Neumünster Süd werden deutlich günstiger

Hans-Günter Szislo, Leiter der Kämmerei in Neumünster, nennt zwar vier Immobilienfälle, diese seien allerdings nicht exemplarisch. Einfamilienhaus im Stadtteil Einfeld kostete bisher 629 Euro Grundsteuer und künftig 1005 Euro, also rund 60 Prozent mehr. Ein weiterer Einfamilienhaus in Tungendorfdie bisher 314 Euro kosteten, kosten jetzt nur noch 307 Euro. Für eine kleine Eigentumswohnung im Stadtzentrum Bisher waren 27 Euro Steuern fällig, künftig sind es knapp 75 Euro. großes Gewerbegrundstück im südlichen Industriegebiet deutlich günstiger: von 32.000 auf 23.000 Euro pro Jahr.

Diese neuen Zahlen gelten, wenn der Neumünster Gemeinderat in seiner Oktobersitzung den Grundsteuerhebesatz von 480 auf 658 Prozent erhöht. Das jedenfalls empfehlen Knapp und seine Verwaltung. Sie folgen damit dem Transparenzregister, in dem die Landesregierung für jede Stadt und Gemeinde in Schleswig-Holstein einen neuen Steuerhebesatz vorschlägt.

Das Land hat das so berechnet, dass die Kommunen im Jahr 2025 genau den gleichen Betrag an Grundsteuer einnehmen wie im Jahr 2024 – im Fall von Neumünster sind das 14,7 Millionen Euro. Die Stadt will nach eigenen Angaben von der neuen Berechnung nicht profitieren. Michael Knapp: „Eigentümer von Gewerbeimmobilien zahlen in Neumünster insgesamt 1,7 Millionen Euro weniger. Für uns heißt das, dass die Eigentümer von Wohnimmobilien diese 1,7 Millionen Euro mehr zahlen müssen.“

In manchen Straßen von Neumünster wird eine Immobilie teurer, eine andere billiger

Wie das Finanzamt auf diese neuen Wertermittlungen kommt, ist auch im Rathaus offenbar nicht nachvollziehbar. Knapp berichtet, in manchen Straßen werde ein Grundstück teurer, ein anderes hingegen günstiger. Bei der Berechnung der neuen Wertermittlungsbeträge habe das Finanzamt unter anderem Größe, Lage und Zustand der Grundstücke berücksichtigt und anschließend den neuen Grundsteuer-Wertermittlungsbetrag ermittelt.

Ziel der ganzen Kampagne ist es, bundesweit eine gerechtere und aktuellere Bewertung von Immobilien zu erreichen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dies 2018 in einem Urteil gefordert und für die Reform Zeit bis 2025 gegeben. Schleswig-Holstein setzt dabei auf das sogenannte Bundesmodell, das elf der 16 Länder anwenden und als „sozial gerechter“ gilt, weil es die Steuer am Wert und nicht nur an der Fläche eines Grundstücks ausrichtet.

Da der Vermieter die Grundsteuer auf die Nebenkosten umlegen darf, wird das Wohnen durch die steigende Steuer für die meisten Mieter in Neumünster künftig teurer.

Grundstückseigentümer können die künftige Höhe ihrer Grundsteuer ab sofort selbst berechnen. Sie multiplizieren dazu den neuen Grundsteuerhebebetrag (100 Prozent), den das Finanzamt ermittelt und per Post mitgeteilt hat, mit dem neuen Hebesatz Ihrer Gemeinde (in Neumünster dürfte dieser 658 Prozent betragen).

Stadtkämmerer Knapp bedauert den erheblichen bürokratischen Aufwand, den Bürger, Stadt und Finanzverwaltung mit der Steuerreform hatten (und immer noch haben) – zumal sie die Steuereinnahmen der Stadt nicht erhöhe. „Das Ganze war nicht unsere Idee, wir setzen es nur um“, sagt Knapp. „Aber die Einwände von Bürgern, die mit ihrem Steuerbescheid nicht einverstanden sind, landen bei uns im Rathaus.“

CN