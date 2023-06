Berlin. In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) pocht die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Sozialhilfe auf die Einführung einer Kindergrundsicherung. Der Brief vom Donnerstag liegt beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor.

„Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege verfolgen mit großer Sorge die aktuellen Verhandlungen innerhalb der Koalition zur Kindergrundsicherung. „Besonders beunruhigt uns das Szenario, dass Politiker in die Sommerpause gehen, ohne dass es eine Einigung über die Eckpunkte dieses Dienstes gibt“, heißt es in dem Brief, der vom Präsidenten der Bundesarbeitsgemeinschaft, Michael Groß, unterzeichnet wurde.

Weiter heißt es: „Unter dem Gesichtspunkt der Eigenfürsorge ist die Einführung einer armutssicheren Kindergrundsicherung in dieser Legislaturperiode unabdingbar.“ Über 20 Prozent, rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, leben bereits in relativer Einkommensarmut. Die Tendenz ist seit Jahren steigend.“ Die Möglichkeiten, Sozialleistungen für Kinder zu bekommen, seien „oft verwirrend, zu bürokratisch und zu komplex in der Beantragung“. Und die Erfolge reichten nicht aus.

„Große Befürchtungen“, dass es keine grundlegende Kindersicherung geben wird

Die Mitgliedsverbände der Bundesarbeitsgemeinschaft hätten „große Befürchtungen“, dass das Projekt in dieser Legislaturperiode nicht abgeschlossen werden könne, wenn sich die Koalition nicht schnell auf verbindliche Eckpunkte einigen könne, schreibt Groß. „Armuts- und familienpolitisch wäre das ein beispielloser Rückschlag.“ Scholz sollte daher dafür sorgen, dass sich die Bundesregierung noch vor der Sommerpause auf Eckpunkte und ein mittelfristiges Finanztableau verständigt.

Zur Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege gehören die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V

Geschäftsführer des Kinderschutzbundes: „Je länger der Streit dauert, desto weniger bleibt vom ursprünglichen Ziel“

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes, Daniel Grein, sagte dem RND: „Seit Januar streiten die Koalitionspartner über die Grundsicherung von Kindern – und das, obwohl alle Parteien sie auf die eine oder andere Weise in ihren Wahlprogrammen haben.“ Je länger der Streit dauert, desto weniger bleibt vom ursprünglichen Ziel, Kinder aus der Armut zu befreien, übrig. Das ist ein Skandal, der eines reichen Landes wie Deutschland unwürdig ist.“

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, erklärte: „Rüstungsprojekte funktionieren immer, 100 Milliarden Sondervermögen über Nacht. Kinder in Armut sind dagegen Rangierbahnhöfe.“ Es muss eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Kinderarmut geben.

Die Grünen fordern von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor dem für nächste Woche geplanten Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2024 grundsätzliche Zusagen zur Kindergrundsicherung. Aus Grünen-Kreisen heißt es: „Insgesamt ist die Einigung über den Haushalt mittlerweile auf einem guten Weg, aber nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist.“ Es geht vor allem darum, eine Einigung zum Thema Kindergrundsicherung als Gesamtprojekt zu erzielen.“ Ohne eine Einigung mit Lindner über die Eckpunkte von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) zur Kindergrundsicherung und deren Finanzierung wollen die von den Grünen geführten Ministerien am Mittwoch den Haushalt nicht verabschieden.

Im Koalitionsvertrag war nach Angaben der FDP-Spitze eine Kindergrundsicherung vereinbart, die Liberalen wollten sie auch. Allerdings sollte sich Lindner nicht unter Druck setzen lassen. In der Kindergrundsicherung sollen Leistungen wie das Kindergeld, der Regelsatz für Kinder im Grundeinkommen, der Kinderfreibetrag und Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket gebündelt werden. Viele Familien haben aus Unwissenheit oder bürokratischen Hürden noch keinen Antrag auf Leistungen gestellt.