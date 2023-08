Es gab eine Zeit, da schien Niger, ein wichtiges Transitland für Menschen, die Europa erreichen wollten, der perfekte Partner für Deutschland zu sein.

Nach dem Besuch der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2016 verstärkte Mahamadou Issoufou, der bis 2021 Präsident von Niger war, die Bemühungen, eine der Hauptmigrationsrouten durch die Sahara abzuriegeln.

Die strategische Lage des Landes wurde auch als wichtig angesehen, um der wachsenden Bedrohung durch Extremisten insbesondere im benachbarten Mali entgegenzuwirken und die Ausbreitung der militanten islamistischen Gruppe Boko Haram zu verhindern.

Auch weiterhin gute Beziehungen schienen gesichert, als Issoufou 2021 die Macht an seinen gewählten Nachfolger Mohamed Bazoum übergab.

Die friedliche Machtübergabe erfolgte nur wenige Monate nach dem Putsch des Militärs im benachbarten Mali. Mali distanzierte sich daraufhin von seinen ehemaligen westlichen Partnern. Im folgenden Jahr kam es auch in Burkina Faso, südlich von Mali, zu einem Putsch. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und andere europäische Staaten, darunter auch Deutschland, begannen, Militäreinheiten nach Niger zu entsenden und dort Ausbildungsmissionen einzurichten.

Es herrschte eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts. Als Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai 2022 Niger besuchte, betonte er, dass das Land „uns sehr viel bedeutet“.

„In mehreren Bereichen war Niger tatsächlich eine sehr gute Wahl“, sagte Ovigwe Eguegu, Politikanalyst beim internationalen Beratungsunternehmen Development Reimagined. „Es ist einfach so passiert, dass verärgerte und ehrgeizige Militäroffiziere die Gelegenheit und Schwäche des nigerianischen Staates für ihre Machtübernahme ausnutzten.“

Der Putsch in Niger fand am 26. Juli statt und Präsident Bazoum wurde festgenommen. Auch die neuen Machthaber des Landes unter dem selbsternannten Führer General Abdourahamane Tiani wollen sich nun von Frankreich distanzieren.

Eine Delegation der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), zu der Niger gehört, verließ kürzlich das Land, ohne Tiani treffen zu können. Beobachter befürchten, dass die Situation eskalieren könnte, da der westafrikanische Block den Putsch verurteilt hat und nicht erwartet wird, dass er die neue Junta akzeptiert. Viele westliche Länder haben bereits mit der Evakuierung ihrer Bürger begonnen.

Der nigerianische Präsident Mohamed Bazoum traf 2021 in Berlin mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen Bild: Presse- und Kommunikationsdienst der Präsidentschaft von Niger

Ressentiments gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich

Die erste Reaktion des Westens bestand ebenfalls darin, den Putsch zu verurteilen. Deutschland, Frankreich und die Europäische Union haben die Entwicklungshilfe und Budgethilfe für Niger ausgesetzt.

Doch in der Landeshauptstadt Niamey haben Demonstranten ihre Unterstützung für die Hintermänner des Putsches zum Ausdruck gebracht und es kam zu Protesten vor der französischen Botschaft. Noch immer sind mehrere tausend französische Truppen in Niger stationiert. Frankreich hat starke wirtschaftliche Interessen in Niger, aus dem es Uran exportiert.

In den Medien hieß es, die Demonstrationen seien mit Tränengas niedergeschlagen worden.

„Natürlich sind antifranzösische Ressentiments ein großes Problem für das Ansehen des gesamten Westens in der Sahelzone“, sagte Matthias Basedau, Direktor des GIGA-Instituts für Afrikastudien in Hamburg. Er sagte, die zum Teil berechtigten Ressentiments würden durch Russland geschürt, das seinen Einfluss in Mali und Burkina Faso ausgeweitet habe.

Aber Deutschland habe nicht das gleiche Problem wie Frankreich, stellte er fest. „In Afrika gibt es diese Einfluss- und Interessenssphären nicht und deshalb genießt es schon immer ein relativ hohes Ansehen“, erklärte er. Die Formel Deutschlands sei es gewesen, bei der Entwicklung intensiv zusammenzuarbeiten und Geld bereitzustellen, ohne so viele politische Bedingungen zu stellen .

West hat ein „Imageproblem“

Auch die Putschisten in der Sahelzone haben davon profitiert, dass internationale Militäreinsätze dort gescheitert sind und die Frustration unter den Menschen in der Region wächst. Basedau sagte, dies reiche nicht aus, um den Putsch in Niger zu erklären, gebe dem Westen aber gute Gründe, über sein Vorgehen nachzudenken.

„Man sollte jede Handlung vermeiden, die den Eindruck erwecken könnte, dass geopolitische Interessen im Spiel wären oder es eine neokolonialistische Einmischung gäbe“, sagte er und fügte hinzu, dass der Westen tatsächlich ein „Imageproblem“ habe.

„Europäische Länder, die aufgrund ihrer eigenen nationalen Interessen daran interessiert sind, in irgendeiner Form Beziehungen zu den Ländern der Sahelzone einzugehen, müssen einen Weg finden, sich nicht unbedingt von Frankreich zu distanzieren, sondern wirklich sicherzustellen, dass sich die Menschen der politischen Unterschiede bewusst sind, die sie möglicherweise haben.“ “ stimmte Eguegu zu.

Er sagte, dass Deutschland und andere auf diese Weise ihren Einfluss behalten könnten. „Sie verbrennen keine EU-Flaggen in Bamako, Niamey oder Ouagadougou. Es ist speziell die französische Flagge, die Sie sehen. Wenn sie die französische Flagge bekommen können, (könnten) sie natürlich die Flagge der Europäischen Union bekommen oder Slogans zur Erklärung schreiben.“ ihre Unzufriedenheit. Es muss also wirklich klar sein, dass anti-französische Gefühle nicht mit anti-europäischen Gefühlen verwechselt werden dürfen.“

Realpolitik: Deutschland könnte Beziehungen aufrechterhalten

Derzeit befinden sich die Bundeswehrtruppen noch im Trainingslager auf einem Militärstützpunkt in Tillia, Niger. Müssten sie abziehen, wie es in Mali der Fall ist, wo die deutschen Truppen bis 2024 abziehen sollen, müsste ein alternativer Stützpunkt gefunden werden. Deutschland müsste den Truppeneinsatz in der Region überdenken.

Das Dreiländereck zwischen Niger, Mali und Burkina Faso ist ein Hotspot extremistischer Angriffe. Die nächstgelegenen Länder wären Mauretanien im Westen und der Tschad im Osten, die beide nicht Mitglieder der ECOWAS sind. Sie sind auch keine besonders stabilen Demokratien. Darüber hinaus stünde die Kontrolle über die Migrationsroute über Niger auf dem Spiel.

Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte 2022 deutsche Truppen in Niger Bild: Michael Kappeler/dpa/picture Alliance

Basedau erklärte, es sei kostspielig, deutsche Truppen von Land zu Land zu verlegen, sozusagen Putsch für Putsch, und auf lange Sicht nicht besonders hilfreich.

Für Eguegu ist es „das Beste, was die westlichen Länder tun können, sich selbst einzuschätzen und zu fragen: ‚Warum wurden wir vertrieben? Können wir hier bleiben und unsere Ziele erreichen, wenn wir uns an die gegenwärtigen politischen Realitäten anpassen?‘“

Eguegu fügte hinzu, dass das aktuelle Dilemma eine Chance für eine Einigung biete, da auf beiden Seiten Abhängigkeiten bestünden und die Tatsache, dass sich die Sicherheitslage trotz westlicher Interventionen verschlechtert habe, daran nichts ändere. „Die Frage ist, warum es schlimmer wurde und ob es ohne den Westen besser wird“, argumentierte er. „Und das ist umstritten.“

Eguegu sagte auch, dass durch Partnerschaften mit Russland zwar Waffen leichter zugänglich würden und es möglicherweise mehr militärischen Spielraum gäbe, dies jedoch keine Verbesserung der Lage in Niger bewirken würde.

„Die Lösung für die Sahelzone ist nicht nur eine militärische Lösung“, sagte er. „Es gibt eine wirtschaftliche Komponente, es gibt eine Governance-Komponente. Der Aufbau eines Staates und Investitionen in den Friedensaufbau, Investitionen in die nationale Entwicklung werden viel Geld kosten. Aber die Russen sind nicht in der Lage, das zu finanzieren. Und das wirklich.“ ist das Hauptrisiko ihrer Strategie, sich Russland anzunähern oder sich ihm zuzuwenden.“

Eguegu prognostizierte, dass es für den Westen schwierig werden würde, wenn Niger dem Beispiel seiner Nachbarn folgen und sich für eine engere Anbindung an Russland entscheiden würde. Aber wenn die neuen selbsternannten Machthaber des Landes schnell einer Übergangsphase hin zu demokratischen Wahlen zustimmen würden, könnte der Westen einen Weg finden, damit klarzukommen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.