Woher kam das Wasser der Erde? Dieser Meteorit könnte die Antwort enthalten

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.



London

CNN

—



Wenn Sie sich jemals gefragt haben, woher das Wasser auf der Erde kommt, haben neue Forschungsergebnisse zu einem Meteoriten, der letztes Jahr im Vorgarten einer Familie in England gelandet ist, vielleicht genau die richtige Antwort.

Forscher des Londoner Natural History Museum und der University of Glasgow in Schottland untersuchten einen Meteoriten, der in der Stadt Winchcombe, Gloucestershire, gefunden wurde, um zu entdecken, dass er Wasser enthielt, das dem auf der Erde ähnelt.

„Es ist ein kristallklares Fenster in unser frühes Sonnensystem“, sagte Luke Daly, Co-Autor der Studie und Dozent für planetarische Geowissenschaften an der Universität Glasgow, am Donnerstag gegenüber CNN.

Die am Mittwoch in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie enthüllt, dass außerirdische Gesteine ​​vor Milliarden von Jahren möglicherweise lebenswichtige chemische Komponenten – wie Wasser – auf unseren Planeten gebracht haben und die Ozeane und alles Leben auf der Erde begründet haben.

Laut dem US Geological Survey sind etwa 71 % der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt, wobei die Ozeane etwa 96,5 % des gesamten Wassers enthalten.

Die bildgebende und chemische Analyse des Winchcombe-Meteoriten – wie er bekannt geworden ist – ergab, dass er etwa 11 Gewichtsprozent Wasser und 2 Gewichtsprozent Kohlenstoff enthält, was ihn zum ersten seiner Art macht, der in Großbritannien gefunden wurde.

Das Team, das das Verhältnis der Wasserstoffisotope im Wasser maß, stellte fest, dass es der Zusammensetzung des Wassers auf der Erde sehr ähnlich war. Das geht aus einer Pressemitteilung des Naturhistorischen Museums hervor.

Extrakte aus dem Gestein fanden auch außerirdische Aminosäuren, was es zum stärksten Beweis dafür macht, dass Wasser und organisches Material von Asteroiden wie dem, von dem sich Winchcombe löste, auf den Planeten gebracht wurden.

Der Meteorit wurde als kohlenstoffhaltiger CM-Chondrit identifiziert, eine Art Steinmeteorit, der eine hohe Zusammensetzung von Komponenten enthält, die älter als das Sonnensystem sind.

Innerhalb von 12 Stunden nach seiner Landung mit Hilfe der UK Fireball Alliance geborgen, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, frisch gefallene Meteoriten in Großbritannien zu bergen, hatte es nur sehr wenig Zeit, um von der Erdatmosphäre verändert zu werden.

„Wir wissen (das bedeutet), dass alles darin zu 100 % außerirdisch ist, einschließlich der 11 % Wasser, die es enthält“, sagte Daly.

„Die meisten CM-Chondriten haben ‚erdähnliches‘ Wasser, aber diese Gesteine ​​verändern und zersetzen sich innerhalb von Tagen (oder) Wochen, nachdem sie auf der Erde waren, und so könnten sie einfach erdähnlich sein, weil sie Regenwasser oder so etwas absorbiert haben“, erklärte er.

Natasha Almeida, Kuratorin für Meteoriten am Natural History Museum und Co-Autorin der Studie, sagte in einer Erklärung am Mittwoch, dass „das unglaublich frische Exemplar einer der unberührtesten Meteoriten in Sammlungen weltweit bleiben wird“.

Daly nannte den Winchcombe-Meteoriten einen „Glücksfund“. Es hatte nur die Größe eines Basketballs. Wenn es sich also mit einer anderen Geschwindigkeit oder in einem anderen Winkel bewegt hätte, wäre alles verbrannt, sagte er und fügte hinzu, dass es eine großartige Zusammenarbeit des britischen Kosmochemie-Netzwerks war, die „zusammenkamen die Küchenspüle auf das Studium dieses Felsens zu werfen.“

Während dieses Papier die erste von vielen Veröffentlichungen ist, die über den Meteoriten in Arbeit sind, sagte Daly, dass es sie für die kommenden Jahre beschäftigen wird. „Dieser besondere Stein birgt sicherlich noch viele weitere Geschichten und Geheimnisse“, fügte er hinzu.