Wölfe müssen bis nächste Woche warten, um Julen Lopetegui als ihren neuen Manager bekannt zu geben – Paper Talk | Aktuelles aus dem Transferzentrum

Alle Top-Storys und Transfer-Gerüchte aus den Montags-Zeitungen…

TÄGLICHE POST

Die Wölfe müssen bis nächste Woche warten, um Julen Lopetegui als neuen Manager bekannt zu geben, da sich der Spanier um eine Familienangelegenheit in seiner Heimat kümmert.

Bild:

Julen Lopetegui soll der nächste Wolves-Boss werden





Josh Cavallo hat Iker Casillas und Carlos Puyol als „mehr als respektlos“ gebrandmarkt, nachdem der Torhüter gepostet hatte, dass er sich als schwul geoutet hatte, um Gerüchte über sein Dating-Leben zu stoppen.

Chelsea scheint einen wichtigen Schritt in seinen viel verspäteten Plänen für eine 1-Milliarden-Pfund-Umgestaltung seines Stadions unternommen zu haben, nachdem ein 50-Millionen-Pfund-Gelände neben der Stamford Bridge zum Verkauf angeboten wurde.

TAGESSPIEGEL

FA-Chefs werden eine Pleite während des dramatischen Sieges von Arsenal gegen Liverpool untersuchen.

Liverpools Luis Diaz verließ das Emirates Stadium nach der 2:3-Niederlage am Sonntag bei Arsenal auf Krücken und mit einer Knieorthese.

Kylian Mbappe hat eine Instagram-Story gelöscht, nachdem er anscheinend bei Paris Saint-Germain ausgegraben hatte, wie er derzeit im Club eingesetzt wird.

DIE SONNE

Tyson Fury hat Anthony Joshuas Ego und Geschäftsinteressen beschuldigt, ihren Zusammenstoß am 3. Dezember in Cardiff in die Luft gesprengt zu haben, und darauf bestanden, dass das Paar niemals kämpfen wird.

Chelsea hat eingestellt Dave Grohls persönlicher Physiotherapeut Freddie Murray, der dem Frontmann der Foo Fighters half, sich von einem gebrochenen Bein auf der Bühne zu erholen.

Der Stürmer von Manchester City, Erling Haaland, hat bekannt gegeben, dass er das Spiel im Sturm erobert hat, indem er sich an einer Diät aus Herz und Leber labt.

Harry Maguire erhielt von Manchester-United-Chef Erik ten Haag die Sondergenehmigung, diese Woche eine Pause in Portugal einzulegen, um „den Kopf freizubekommen“, während er sich von einer Verletzung erholt.

TÄGLICHER EXPRESS

Nick Kyrgios und der Tennisrivale Stanislas Wawrinka mussten einmal nach einer berüchtigten Begegnung auf dem Platz in der Umkleidekabine getrennt werden, wie ein Turnierdirektor enthüllte.

Manchester United könnte seine Chancen sehen, Napoli-Flügelspieler Hirving Lozano zu verpflichten, wenn Liverpool für Jeremy Doku wechselt.

SCHOTTISCHE SONNE

Giovanni van Bronckhorst besteht darauf, dass die Rangers gegen Liverpool pleite gehen müssen, um ihren Euro-Traum am Leben zu erhalten.

Stephen Welsh glaubt, dass Celtic den Heimvorteil nutzen kann, um endlich in die Champions League zu starten, wenn RB Leipzig und Shakhtar Donetsk in ihren nächsten beiden Europapokalspielen nach Glasgow reisen.