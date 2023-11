Wölfe in Hessen: Schießen in der Rhön vorübergehend eingestellt | hessenschau.de

Das Verwaltungsgericht Kassel hat die Genehmigung zum Abschuss zweier Wölfe im hessisch-bayerischen Grenzgebiet vorläufig gestoppt. Auch Bayern hatte die Genehmigung vorerst ausgesetzt.

Das Verwaltungsgericht Kassel hat eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss zweier Wölfe in Hessen vorerst ausgesetzt. Das teilte das Gericht am Freitagnachmittag mit. Damit reagierte man auf dringende Forderungen zweier Umweltverbände gegen den Abschuss von Wölfen.

Nach Angaben des Gerichts führen diese Beschlüsse dazu, dass von der erteilten Schießerlaubnis bis zur Entscheidung über die Eilanträge vorerst keine Inanspruchnahme erfolgen darf.

Das Verwaltungsgericht Würzburg in Bayern hatte die Ausnahmegenehmigung zum Abschuss der beiden Wölfe bereits am Donnerstag vorläufig gestoppt. Das Männchen und Weibchen leben im hessisch-bayerischen Grenzgebiet in der Rhön.

Die Naturschutzinitiative ist einer der Kläger

Einer der Kläger gegen die Schießerei ist nach eigenen Angaben die Initiative Naturschutz e.V., die laut einer beachten hat am Donnerstag ebenfalls einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Kassel gestellt.

„Auch der Wolf ist Teil der Artenvielfalt und muss geschützt werden“, heißt es in der Initiative. Der Abschuss der Wölfe ist mit dem Bundesnaturschutzgesetz und der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie nicht vereinbar.

Wolfsschutzverein kündigte Strafanzeige an

Der Verein Wolfsschutz Deutschland e.V. kündigte am Freitagmorgen in einer Stellungnahme an, im Falle eines Wolfsabschusses Strafanzeige zu erstatten.

Der Abschuss sei weder naturschutzrechtlich vertretbar noch rechtlich zulässig, denn „durch diese Tötung können ganze Wolfsfamilien ausgelöscht werden.“ Der Verband bezeichnete die bisher getroffenen Herdenschutzmaßnahmen als unzureichend.

26 Nutztiere in Hessen getötet

In Hessen hatten die beiden Wölfe nach Angaben des Umweltministeriums in der Gemeinde Ehrenberg (Fulda) errichtete Schutzzäune überwunden und 16 Schafe getötet.

Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag mitteilte, soll eines der betroffenen Tiere im September zwei Schafe im Flörsbachtal und Sinntal (Main-Kinzig) angegriffen haben. Laut HLNUG reichten die getroffenen Schutzmaßnahmen hier nicht aus. In beiden Fällen wurde die DNA der Wölfin sichergestellt.

Laut HLNUG sollen in Hessen insgesamt 26 Nutztiere wie Schafe, Ziegen und Damhirsche durch die beiden Wölfe verletzt oder getötet worden sein.

Auf bayerischer Seite war das Schießen zunächst erlaubt

Mitte Oktober hatte die Regierung von Unterfranken den Abschuss der beiden Wölfe in der Rhön per Ausnahmegenehmigung genehmigt. Zwei Wochen später zog auch das Regierungspräsidium Kassel von hessischer Seite mit einer solchen „Ausnahmegenehmigung für die Abfuhr von Wölfen“ nach.

Wölfe stehen in Deutschland unter Naturschutz und dürfen grundsätzlich nicht erschossen werden. Allerdings erlaubte die Sondergenehmigung dies zeitlich begrenzt bis zum 9. November in einem begrenzten Gebiet für die beiden Wölfe an der hessisch-bayerischen Grenze, weil sie dort zuvor wiederholt Schafe getötet hatten.

Auch von anderen hessischen Umweltverbänden gab es Kritik an der Entscheidung. So forderte der hessische Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Weidetierhalter stärker in die Pflicht zu nehmen, ihre Schafe ordnungsgemäß zu schützen.

VG Würzburg: Noch keine Entscheidung zur Rechtmäßigkeit

Das Verwaltungsgericht Würzburg betonte, dass es sich bei der Entscheidung noch nicht um eine Aussage darüber handele, ob die Ausnahmegenehmigung der Regierung Unterfranken rechtmäßig sei.

Der vorläufige Stopp sei notwendig gewesen, um zu verhindern, dass die Wölfe kurzfristig abgeschossen würden, bevor über die Eilanträge entschieden sei, hieß es.



Fragen beantworten Was Sie über die geplante Wolfserschießung wissen müssen In Hessen wurde erstmals der Abschuss von Wölfen genehmigt. Zwei Tiere, die in der Rhön immer wieder Schafe auf eingezäunten Weiden getötet haben, können gejagt werden. Die wichtigsten Fakten und Reaktionen. Gehe zum Artikel