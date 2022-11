Wölfe 1 – 0 Leeds

Der späte Sieger von Boubacar Traore schickte die Wolves in die Runde der letzten 16 des Carabao Cup.

Der eingewechselte Spieler traf fünf Minuten vor Schluss gegen das stark veränderte Leeds und besiegelte einen 1: 0-Sieg für die Gastgeber.

Es entschied ein ereignisloses Spiel, das auf Elfmeterschießen zuzusteuern schien, und gab dem neuen Wolves-Chef Julen Lopetegui und seinen Trainern Anlass zum Nachdenken.

Lopetegui wird am Freitag in der Trainingsbasis des Clubs in Compton erwartet, bevor er am Samstag den Besuch von Arsenal verfolgt, bevor er am Montag offiziell das Kommando übernimmt.

Bild:

Boubacar Traore erzielte in Molineux den späten Siegtreffer der Wolves





Die Leutnants des ehemaligen spanischen Nationaltrainers waren bei Molineux, hatten sich dem Kader bereits kurz vorgestellt und wären von Anfang an gleichermaßen besorgt und ermutigt gewesen.

Leeds – beflügelt von aufeinanderfolgenden Premier-League-Siegen – ging selbstbewusst auf die Gastgeber zu und Matija Sarkic wehrte einen abgefälschten Freistoß von Jack Harrison ab, bevor er den Kopfball von Leo Hjelde parierte.

Die Gäste drohten, Wolves zu überrennen, aber die Gastgeber ritten aus dem Sturm heraus, um wieder etwas Fassung zu erlangen, wobei Ruben Neves einen Freistoß ins Aus zirkelte und Adama Traore über das Tor bohrte.

Von da an ließ die Aufregung jedoch nach, und keines der Teams konnte einen Vorteil erzielen, da das Spiel nach Qualität schrie.

Es war zu ruppig, um irgendeinen Schwung aufrechtzuerhalten, und ein gedämpfter Molineux musste geduldig sein.

Max Kilman wurde kurz nach dem Neustart von Joel Robles bequem verweigert, und es sollte besser vom ehemaligen Torhüter von Everton kommen, als er Connor Ronans improvisierten Versuch abwehrte.

Der unberechenbare Adama Traore, der allzu oft schmeichelt, um zu täuschen, begann Leeds zumindest zu dehnen, konnte aber kein Endprodukt finden.

Das war die ganze Saison über das Problem der Wölfe. Mit nur acht Toren liegen sie auf dem zweitletzten Platz der Premier League, und als sich das Spiel bis in die letzten 10 Minuten hinzog, schienen die Ideen der Gastgeber versiegt zu sein.

Harrison kräuselte sich weit für Leeds, aber Boubacar Traore zog fünf Minuten vor Schluss einen atemberaubenden Sieger aus dem Nichts heraus.

Nathan Collins gewann den Ball auf der rechten Seite und fütterte Daniel Podence, der den Ersatz fand, um mit einem feinen Schlag von der Strafraumkante zu stürzen.

Davis: Das habe ich von Traore nicht erwartet!

Wölfe Hausmeister Steve Davis: „Das habe ich nicht erwartet, er trainiert das Schießen, sie neigen dazu, überall hinzugehen, nur nicht ins Tor. Es war eine großartige Technik.

„Er spricht nicht viel Englisch, die Kommunikation ist schwierig, aber er beginnt sich gut einzuleben und lässt uns nicht im Stich.

„Jeder Sieg ist wichtig. Wir haben in der ersten Halbzeit ziemlich gut gespielt, die zweite war sehr holprig. Das Spiel floss nie wirklich, aber aus unserer Sicht mussten wir Ersatzspieler machen, um die Leute für Samstag (gegen Arsenal) frisch zu halten ).

„Es war ein harter Monat, diese Woche war mit drei Spielen hart. Wir haben viele Änderungen vorgenommen, sie haben hart gearbeitet, aber jetzt geht es darum, sich für Samstag zu erholen.“

Marsch: Wir haben unsere Chancen nicht genutzt

Leeds-Boss Jesse Marsch: „Wir fanden, dass die Gruppe, die wir auf den Platz gestellt haben, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die Leistung der jungen Leute war sehr gut. Wir wissen, dass wir einen wirklich guten Kader und talentierte Spieler haben, die diese Schritte brauchen, um sich zu entwickeln.

„In den letzten Wochen hatten wir sehr intensive Spiele. Spieler, die nicht so frisch sind wie die Gruppe, die wir aufgestellt haben, waren vielleicht nicht so gut. Ich bereue es nicht.“

„Wir sind natürlich enttäuscht, weil ich dachte, wir hätten gewinnen können. Wir hatten einen wirklich guten Start und hatten das ganze Spiel über Chancen, die wir nicht genutzt haben.“