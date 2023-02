CNN

Opvallend was het splitscreen.

President Joe Biden in Warschau, Polen, sprak ondubbelzinnige steun uit voor vluchtelingen die voortkwamen uit de meedogenloze invasie van Oekraïne in Rusland. Thuisgekomen kondigde zijn regering enkele uren later haar strengste beleid tot nu toe aan, gericht op het afwijzen van migranten, van wie velen op de vlucht zijn voor vervolging en economische ondergang in hun thuisland.

Van achter een podium dat het iconische zegel van het Amerikaanse presidentschap sierde en voor een reeks Amerikaanse, Oekraïense en Poolse vlaggen, had Biden dinsdag een opwindende boodschap afgeleverd: Amerika zou voor altijd naast Oekraïne aan de kant van democratie en vrijheid staan.

Cruciaal in die strijd voor vrijheid, zei Biden in opmerkingen voorafgaand aan de eenjarige verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne, zorgde voor de miljoenen Oekraïners wier huizen, gezinnen en middelen van bestaan ​​het afgelopen jaar zijn vernietigd.

‘Kijk eens wat je tot nu toe hebt gedaan. Polen vangt meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen uit deze oorlog op. God zegene je, ‘zei Biden tegen de menigte die zich bij het koninklijk kasteel had verzameld. “De vrijgevigheid van Polen – uw bereidheid om uw hart en uw huizen te openen – is buitengewoon.”

Thuis raakte die blijk van waardering voor het Poolse volk een gevoelige snaar.

Dinsdagmiddag kondigden de ministeries van Binnenlandse Veiligheid en Justitie het meest restrictieve beleid van de regering tot nu toe aan, gericht op het terugdringen van het aantal migranten dat asiel wil aanvragen aan de grens tussen de VS en Mexico. De nieuw voorgestelde regel – die in mei van kracht zou worden en doet denken aan een controversieel beleid dat teruggaat tot de regering van Donald Trump – verbiedt migranten die op weg naar de zuidgrens van de VS door andere landen reisden grotendeels om asiel aan te vragen in de VS.

Het markeert een belangrijke afwijking van het al lang bestaande protocol, dat migranten toestaat asiel aan te vragen, ongeacht hoe ze op Amerikaanse bodem zijn aangekomen.

Hoewel de twee bevolkingsgroepen – vluchtelingen op de vlucht voor oorlog en asielzoekers – verschillend zijn, bleef het contrast tussen Biden’s eigen woorden gericht op vluchtelingen in Europa en het onlangs aangekondigde beleid van zijn regering aan de Amerikaanse grens niet onopgemerkt bij zowel immigratie- en mensenrechtenadvocaten als democratische wetgevers. , van wie sommigen snel hun ongenoegen uitten.

Een senior democratische assistent, die om anonimiteit vroeg om vrijuit te spreken, beschreef de situatie ronduit als een “echte tegenstrijdigheid”.

“Je ziet de president echt benadrukken hoeveel vluchtelingen Polen heeft opgenomen”, zei de assistent. “En dan op dezelfde dag is er een uitrol om heel actief het aantal mensen te verminderen dat zelfs maar toegang heeft tot ons asielsysteem.”

Ambtenaren van de overheid hebben nieuwe programma’s aangehaald waarmee bepaalde migranten zich kunnen aanmelden om naar de VS te komen en onderstreepten de inspanningen om de toegang tot legale wegen uit te breiden ter verdediging van de regel. De administratie heeft ook betoogd dat de maatregel deel uitmaakt van een bredere inspanning om orde te scheppen in een immigratiesysteem dat onder enorme druk heeft gestaan, en migranten aan te spreken met geldige asielaanvragen, die van geval tot geval worden bepaald.

Toch herinnerde de aankondiging er opnieuw aan hoe de situatie aan de Amerikaanse grens een van de neteligste politieke problemen is gebleken voor het Witte Huis van Biden. Gedurende de eerste helft van de eerste ambtstermijn van de president worstelden Biden en zijn topadviseurs met Titel 42 – een grensbeperking uit het Trump-tijdperk die de regering zowel publiekelijk heeft bekritiseerd als waarop ze steunde om de stroom migranten die aan de Amerikaanse grens arriveerde te onderdrukken. Het beleid is onderwerp van lopende rechtszaken.

Nu dat beleid in mei afloopt, is het vinden en handhaven van andere maatregelen om de duizenden migranten die aan de Amerikaanse grens aankomen te beperken, voor het Witte Huis alleen maar urgenter geworden – vooral omdat Republikeinse wetgevers Biden graag afschilderen als zwak op het gebied van grenshandhaving. .

Maar de lappendeken van beleidsmaatregelen die de afgelopen weken door de regering zijn uitgerold, heeft de president regelrecht op gespannen voet gezet met zijn eigen bondgenoten.

Leden van de Congressional Hispanic Caucus hadden eerder hun frustratie over de regering geuit toen functionarissen vorige maand de regel vooruitblikten en zeiden dat ze verblind waren door het nieuwe grensbeleid en teleurgesteld waren over wat volgens hen een gebrek aan directe betrokkenheid van het Witte Huis is.

De administratie probeerde vorige week de koers te corrigeren tijdens privébijeenkomsten met wetgevers over de verwachte vrijgave van de nieuwe asielregel. Maar tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren met minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas, handhaafden democratische Spaanse senatoren hun sterke oppositie en uitten ze hun aanhoudende zorgen, volgens een bron die bekend was met de bijeenkomst.

Onder degenen in de kamer was de democratische senator Bob Menendez uit New Jersey. De senator – die eerder een brief aan de president had geschreven om zijn zorgen te delen – veroordeelde dinsdag de voorgestelde asielregel in een gezamenlijke verklaring met de democratische senator Cory Booker uit New Jersey, Ben Ray Lujan uit New Mexico en Alex Padilla uit Californië .

“We zijn diep teleurgesteld dat de regering ervoor heeft gekozen om door te gaan met het publiceren van deze voorgestelde regel, die alleen maar de schadelijke mythe in stand houdt dat asielzoekers een bedreiging vormen voor dit land. In werkelijkheid volgen ze een legaal pad in de Verenigde Staten”, aldus de verklaring.

“We hebben de plicht om kwetsbare migranten te beschermen volgens de nationale en internationale wetgeving en mogen kwetsbare migranten niet laten stranden in landen die hen niet kunnen beschermen”, vervolgde het.

In een verklaring zei Luis Miranda, een woordvoerder van Homeland Security, dat het voorstel “deel uitmaakt van een uniek plan dat de legale wegen uitbreidt en de illegale immigratie al heeft teruggedrongen, terwijl duizenden individuen legaal de Verenigde Staten kunnen binnenkomen. zonder hun leven in de handen van smokkelaars te hoeven leggen.”

Toch hebben pleitbezorgers van immigranten en voormalige Biden-functionarissen de stap bekritiseerd en noemden ze het een spil van Biden’s belofte om het asiel te herstellen en een stap in de richting van beleid uit het Trump-tijdperk. Biden heeft lang beloofd de situatie aan de grens op humane wijze te benaderen – een belofte waarvan sommige critici zeggen dat het huidige Witte Huis het risico loopt te breken met een deel van hun restrictieve grensbeleid.

Anu Joshi, adjunct-directeur van de National Political Advocacy Department van de American Civil Liberties Union, zei in een verklaring: “Dit asielverbod is in wezen het asielverbod van Trump onder een andere naam.”