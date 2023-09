Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber für manche Menschen ist das Fairphone 5 das perfekte Telefon – etwa ein Fünftel der Wähler in der Umfrage von letzter Woche können sich vorstellen, dieses Gerät in den nächsten acht Jahren zu verwenden, glücklich in dem Wissen, dass sie ein Telefon haben, das es ist schont die Umwelt und die Menschen und lässt sich leicht zu Hause reparieren.

Viele sagen, dass sie Telefone bereits 4-5 Jahre lang nutzen, selbst Modelle, die eigentlich nicht für eine so lange Lebensdauer ausgelegt sind. Das Fairphone ist mittlerweile auf Langlebigkeit ausgelegt – ein Blick auf die 5-Jahres-Garantie genügt, um zu erkennen, dass das Unternehmen wirklich an dieses Produkt glaubt.

Einige hatten Zweifel, ob Fairphone sein Wort halten wird, aber das Unternehmen hat das Fairphone 2 sieben Jahre lang ständig aktualisiert, sodass es bereits eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen kann. Das Fairphone 3 und 3+ (von 2019 bzw. 2020) wird möglicherweise bis 2026 unterstützt.

Einige haben jedenfalls noch Zweifel – ist OLED wirklich die beste Wahl? Moderne Displays haben das Einbrennen mehr oder weniger gelöst, aber 8 Jahre sind eine lange Zeit. Und was ist mit diesem Chipsatz? Wird er im Jahr 2031 wirklich schnell genug für Software und Spiele sein? Hätte Fairphone mehr RAM und Speicher hinzufügen können? Es ist schließlich kein billiges Telefon.

Tatsächlich ist das Fairphone 5 mit 700 Euro/650 Pfund für rund ein Fünftel der Wähler zu teuer. Ein positiver Aspekt dabei ist, dass das Unternehmen seinen potenziellen Markt verdoppeln kann, wenn es ihm gelingt, während des Produktionslaufs Kosteneinsparungen zu erzielen und einige Rabatte anzubieten.

Aber es wird immer noch ein kleiner Markt sein. Fairphone ist ein EU-Unternehmen, das hauptsächlich in der EU tätig ist. Und das ist das größte Problem, mit dem das Telefon konfrontiert ist: Die meisten Menschen auf der Welt können sich einfach keins kaufen. Vielleicht kann ein anderes Unternehmen die Hürde einer größeren Verfügbarkeit nehmen, aber wenn Sie nicht in Europa sind, können Sie im Moment keins haben.

Wie dem auch sei, wenn Sie sich eines zulegen, werden Sie vielleicht jahrelang eine Verwendung dafür finden – wie einige betonen, sind alte Telefone für bestimmte Dinge immer noch nützlich, selbst wenn Sie sie nicht mehr im Alltag nutzen. Und im Gegensatz zu den meisten anderen alten Telefonen wird dieses auch in den frühen 2030er Jahren über die neuesten Sicherheitsupdates verfügen.