Anfang dieses Jahres brachte die Premium-Submarke von Tecno ihr erstes faltbares Telefon auf den Markt, das Phantom V Fold. Jetzt hat das Unternehmen auch sein erstes Flip-Foldable vorgestellt, den Phantom V Flip. Obwohl es auf den Premium-Markt abzielt, bietet Phantom dennoch attraktive Preise – das V Fold war der günstigste Einstieg in sein Segment, ebenso wie das V Flip.

Kann die Marke auch Flip-Foldables demokratisieren? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Spezifikationen. Das Telefon misst im zusammengeklappten Zustand 88,77 x 74,05 x 14,95 mm und im aufgeklappten Zustand 171,72 x 74,05 x 6,95 mm. Das Scharnier kann das Display und die Kameras in jedem Winkel im Bereich von 30–150° halten.

Das Display ist ein 6,9-Zoll-Panel mit FHD+-Auflösung (22:9). Es handelt sich um ein LTPO-AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 10–120 Hz und einer Touch-Sampling-Rate von 360 Hz. Bei Flips ist das externe Display fast genauso wichtig und hier haben die Designer von Tecno eine interessante Wahl getroffen.

Der Phantom V Flip verfügt über ein 1,32 Zoll großes rundes Display, ähnlich einer Smartwatch. Es heißt „The Planet“ und ist ein AMOLED-Panel mit einer Pixeldichte von 352 ppi und unterhaltsamen Funktionen wie Tmojis, interaktiven virtuellen 3D-Haustieren und so weiter. Entscheidend ist jedoch, dass die seltsame Form die Möglichkeiten, die auf diesem Display ausgeführt werden können, einschränkt – ganz zu schweigen von vollwertigen Android-Apps.



Der Phantom V Flip ist in Mystic Dawn und Iconic Black erhältlich

Around The Planet ist das Kamera-Setup in Form eines „Asteroidengürtels“. Tecno ist ziemlich stolz auf dieses Modell, da es im Hauptmodul über einen 64-MP-RGBW-Sensor mit 0,8-µm-Pixeln verfügt, verglichen mit den 0,7-µm-Pixeln des 64-MP-RGB-Sensors des Motorola Razr 40. Auf der Rückseite befindet sich auch der 13-MP-Ultrawide-Sensor Kamera, die mit der Dual-Camera Fusion-Technologie in Verbindung mit der Hauptkamera arbeiten kann. Natürlich können Sie die Hauptkamera für Selfies verwenden, aber das Telefon verfügt auch über eine 32-Megapixel-Kamera mit der ersten Dual-LED-Taschenlampe in einem Klapphandy.









Das Tecno Phantom V Flip verfügt über eine 64+13-Megapixel-Rückkamera und eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera

Der V Flip wird vom Dimensity 8050 angetrieben, im Grunde eine Neuauflage der Modelle 1300 und 1200. Er ist mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet. Das Telefon verfügt über einen 4.000-mAh-Akku mit 45-W-Blitzladung (0–50 % in 15 Minuten, 100 % Ladung in 45 Minuten).



Einzelhandelsverpackung des Tecno Phantom V Flip

Tecno wird den Phantom V Flip in Indien für 50.000 ₹ verkaufen. Unseren Quellen zufolge wird das Telefon in Europa 700 Euro kosten, in anderen Märkten dürfte es etwa 650 US-Dollar kosten. Weitere Informationen finden Sie in unserem vollständigen Testbericht.

Das ist der Tecno Phantom V Flip, schauen wir uns die Konkurrenz an. Das Motorola Razr 40 verfügt über den Snapdragon 7 Gen 1-Chip, der hinter dem Dimensity zurückbleibt, und einen 4.200-mAh-Akku mit 30 W kabelgebundenem und 5 W kabellosem Laden. Das Kamera-Setup ist mit 64+13MP-Modulen auf der Rückseite und einer 32MP-Selfie-Kamera sehr ähnlich. Das innere Display ist ein 6,9-Zoll-144-Hz-LTPO-Panel (wieder FHD+), außen befindet sich ein 1,5-Zoll-Zeilendisplay. Der Razr 40 wird für 900 €/60.000 ₹ für ein 8/256-GB-Modell verkauft, was immer noch deutlich über den 700 €/50.000 ₹ des Tecno liegt.











Motorola Razr 40 • Samsung Galaxy Z Flip5

Dann ist da noch der Elefant im Raum – das Samsung Galaxy Z Flip5, das am weitesten verbreitete faltbare Klappgerät und wahrscheinlich das meistverkaufte faltbare Gerät des Jahres 2023. Dieses Gerät lässt die Muskeln des Snapdragon 8 Gen 2 mit einem kleinen 3.700-mAh-Akku spielen ( 25 W kabelgebundenes und 15 W kabelloses Laden, 50 % in 30 Minuten). Das innere Display ist ein 6,7-Zoll-120-Hz-Panel (FHD+), das äußere Display ist das viel funktionellere 3,4-Zoll-Panel, das alle Android-Apps unterstützt. Was die Kameras betrifft, gibt es außen ein duales 12-MP-Setup und innen eine 10-MP-Selfie-Kamera. Das Z Flip5 kostet 1.200 €/100.000 ₹, obwohl es häufig auch deutlich günstiger zu haben ist. Das Samsung ist sicherlich ein besseres Telefon, aber selbst mit einem guten Angebot kostet es deutlich mehr.