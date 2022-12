Wöchentliche Umfrage: Die Honor Magic Vs und die Honor 80-Reihe sind da, wer ist dabei?

Die ersten beiden Modelle der neuen 80er-Serie von Honor sind diesen Freitag in China erhältlich. Es gibt auch das SE-Modell, das nächste Woche kommt, und ein neues faltbares Flaggschiff, das noch einen Monat entfernt ist.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich einen zuzulegen? Wir werden uns zuerst die Honor Magic Vs ansehen. Die Ingenieure von Honor haben beeindruckende Arbeit geleistet und das Gewicht von 288 g/293 g des ursprünglichen V (die Öko-Lederversion wiegt etwas mehr) auf 261 g/267 g gesenkt. Sie erreichten dies durch eine massive Vereinfachung des Scharniers, das von 92 auf nur 4 Elemente reduziert wurde. Das Scharnier ermöglicht es dem Telefon immer noch, sich flach zu schließen und mit einer minimalen Falte zu öffnen.











Ehrenmagie vs

Weitere Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Magic V (das noch nicht einmal ein Jahr alt ist) umfassen den schnelleren, effizienteren Snapdragon 8+ Gen 1 und eine günstigere Version mit 8/256 GB (zusätzlich zu den Optionen mit 12/256 GB und 12/512 GB). ). Es gibt auch ein neues Spitzenmodell Magic Vs Ultimate. Neben mehr RAM (16 GB) unterstützt diese Version auch den neu eingeführten Magic Pen-Stift.

Das Basismodell mit 8/256 GB kostet in China 7.500 CNY (1.050 $/1.015 €), das 12/256 GB kostet 8.000 CNY (1.120 $/1.080 €), das 12/512 GB kostet 9.000 CNY (1.260 $/1.220 €). Das Ultimate-Modell kostet 10.888 CNY (1.520 $/1.470 €). Das Mate Xs 2 der ehemaligen Muttergesellschaft Huawei ist mit seinem Snapdragon 888-Chip keine große Bedrohung.

Das Xiaomi Mix Fold 2 ist jedoch ein harter Herausforderer. Es wiegt mit 262 g genauso viel wie das Honor und ist obendrein dünner. Außerdem liegt es preislich bei 9.000 CNY für eine 12/256-GB-Einheit. Das interne Display ist ein 120-Hz-LTPO2-Panel. Dieses Telefon hat ein Leica-Logo auf der Rückseite, aber die Kamerahardware ist nicht unbedingt besser als die Magic Vs, zumindest auf dem Papier. Sie können sich unseren Test des Mix Fold 2 ansehen, der Magic Vs-Test kommt bald.









Xiaomi Mix Fold 2 • vivo X-Falte+

Das vivo X Fold+ ist teurer, da eine Einheit mit 12/256 GB 10.000 CNY kostet. Es ist auch 50 g schwerer und obendrein dicker. Das interne Display ist ein 120-Hz-LTPO-Panel, aber die wahre Stärke des vivo liegt in der Kamera. Es gibt zwei Telefoto-Module: ein 8-MP-5-fach-Periskop und eine 12-MP-47-mm-Porträtkamera. Das Magic Vs hat nur ein 8MP 3x Telemodul, außerdem ist die 54MP Hauptkamera ohne OIS. Das vivo hat zusätzlich zum kabellosen Laden ein schnelleres kabelgebundenes Laden mit 80 W, das Vs hat ein kabelgebundenes Laden mit 66 W (und einen etwas größeren Akku, 5.000 mAh gegenüber 4.730 mAh). Beachten Sie, dass weder das vivo noch das Xiaomi Stiftunterstützung haben.

Es gibt auch das kommende Oppo Find N2, aber wir haben vorerst nur Gerüchte über Spezifikationen und keinen Preis.

Wer interessiert sich für die Honor Magic Vs? Stimmen Sie unten ab oder (falls das nicht funktioniert) über diese Seite.

Wird geladen…

In der Honor 80-Serie ist das Honor 80 Pro das Beste der Reihe mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 und viel Speicher (von 8/256 GB bis 12/512 GB). Das Telefon ist außerdem mit einer 160-MP-Hauptkamera (1/1,56-Zoll-Sensor, 0,75-µm-Pixel, jedoch kein OIS) und einer 50-MP- sowie einer 50-MP-Ultra-Wide-Cam auf der Vorderseite (100°) und einem 2-MP-Tiefensensor ausgestattet.

Das 6,78-Zoll-Display auf der Vorderseite ist ein 10-Bit-OLED-Panel mit einer Auflösung von 1.224 x 2.700 Pixel. Alle drei Modelle der 80er-Serie verfügen über gebogene OLED-Displays. Auf dem Glas steht nichts, aber auch keine IP-Schutzart.











Auf einen Blick: Honor 80 Pro • Honor 80 • Honor 80 SE

Das Basis-Pro-Modell mit 8/256 GB Speicher kann in China für 3.500 CNY (490 $/475 €) bestellt werden (noch kein Wort über eine globale Veröffentlichung).

Sobald das Honor 80 Pro in Ihrer Nähe verfügbar ist, werden Sie in den Laden gehen oder nicht? Stimmen Sie unten oder über diese Seite ab.

Wird geladen…

Vielleicht bevorzugen Sie den Vanilla Honor 80. Dieser hat einen kleineren Bildschirm – 6,67 Zoll 1.080 x 2.400 Pixel, 120 Hz 10-Bit-OLED – obwohl er physisch nicht viel kleiner ist. Auch die Leistung leidet darunter, da dieser auf dem neuesten Mittelklasse-Chip von Qualcomm, dem Snapdragon 782G, basiert.

Die 160-Megapixel-Hauptkamera ist vorhanden, die Ultra-Wide-Kamera nicht und fällt auf einen einfachen 8-Megapixel-Sensor. Auf der Vorderseite gibt es gute Nachrichten, ein kleineres Loch ohne Tiefensensor, und schlechte Nachrichten, ein schmaleres Objektiv und einen 32-Megapixel-Sensor für die Selfie-Kamera.

Der Preis für das Honor 80 beginnt bei 2.700 CNY (380 $/370 €) für dieselbe 8/256-GB-Konfiguration wie das Pro. Klingt das nach einem guten Geschäft? Stimmen Sie unten oder über diese Seite ab.

Wird geladen…

Das Honor 80 SE ist das günstigste des Trios, wenn auch nicht viel – ein 8/256-GB-Gerät ist derzeit für 2.400 CNY (340 $/325 €) vorbestellbar. Das 6,67-Zoll-120-Hz-10-Bit-Display ist das gleiche wie beim Vanilla 80, aber hier enden die Ähnlichkeiten. Der Chipsatz ist eher ein Dimensity 900 als etwas, das dem 782G entspricht.

Außerdem verpasst dieses Modell die 160-MP-Action mit einer einfachen 64-MP-Hauptkamera – um die Verletzung noch schlimmer zu machen, fällt das Ultra-Wide-Modul von 8 MP auf 5 MP. Sogar der Akku ist etwas kleiner, 4.600 mAh statt der 4.800 mAh, die vom 80 und 80 Pro verwendet werden (alle drei unterstützen kabelgebundenes Laden mit 66 W).

Was denken Sie – hat Honor beim Design des 80 SE zu viele Opfer gebracht? Stimmen Sie unten oder über diese Seite ab.