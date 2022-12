Wöchentliche Umfrage: Der weltweite Verkauf von Realme 10 Pro und Realme 10 Pro+ beginnt bald, wer bekommt einen?

Das Realme 10 Pro und Pro+ geben ihr weltweites Debüt, der Verkauf soll nächste Woche beginnen. Haben Sie Interesse, eine abzuholen? Das Vanille-Realme 10 konnte nicht viele Fans anziehen, aber das Pro-Duo ist viel leistungsfähiger. Schauen wir uns das genauer an.

Das Realme 10 Pro kostet ab 320 US-Dollar für eine 8/128-GB-Einheit, das Pro+-Modell kostet bei gleicher Speicherkonfiguration 380 US-Dollar/380 Euro. In Indien wird das 10 Pro 6/128 GB Speicher haben und bei 19.000 £ beginnen, das Realme 10 Pro+ verliert auch zwei GB RAM und das Basismodell kostet 26.000 £ (Verkäufe auf Flipkart beginnen am 16. Dezember bzw. 14. Dezember). .









Preise für Realme 10 Pro und Realme 10 Pro+ für Indien

Der Preisunterschied in Indien liegt bei über 35 %, also haben die Pro+ besser etwas vorzuweisen. Im Vergleich zum regulären Pro hat es jedoch ein AMOLED-Display anstelle von IPS-LCD (beide 120Hz FHD+). Es ist ein qualitativ hochwertigeres Display – es gibt 10-Bit-Farben mit 100 % DCI-P3-Abdeckung wieder und ist obendrein heller (800 Nits gegenüber 680 Nits).

Ein weiterer entscheidender Unterschied besteht darin, dass das Pro ein flaches Display hat; Das Display des Pro+ ist gekrümmt. Keiner von beiden hat jedoch verstärktes Glas (und keines der Telefone hat eine IP-Schutzklasse).

Das Pro+-Modell hat auch einen leistungsfähigeren Chipsatz, der Dimensity 1080 schlägt den Snapdragon 695 in CPU- und GPU-Tests. Auf der anderen Seite hat nur das Realme 10 Pro einen microSD-Steckplatz und eine 3,5-mm-Buchse.









Auf einen Blick: Realme 10 Pro und 10 Pro+

Beide Telefone verwenden eine 108-Megapixel-Hauptkamera mit einem ISOCELL HM6, einem 1/1,67-Zoll-Sensor mit 0,64-µm-Pixeln und 9-in-1-Binning-Unterstützung. Der Pro+ verfügt außerdem über eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera (112°). Beide Telefone haben 16 MP Selfie-Kameras.

Ein letzter Vorteil für das Pro+ – während beide Telefone über 5.000-mAh-Akkus verfügen, unterstützt das Plus-Modell eine höhere Laderate von 67 W im Vergleich zu 33 W für das normale Pro (keines von beiden hat kabelloses Laden).

35 % mehr wert? Sie sagen es uns, aber bevor wir zur Abstimmung kommen, sollten wir zuerst den Wettbewerb abdecken. Und wie Sie sich vorstellen können, hängt es davon ab, wo Sie leben.

Das globale Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ hat ein ähnliches 6,67-Zoll-120-Hz-AMOLED-Display, und obwohl es das ältere Dimensity 920 verwendet, ist der Geschwindigkeitsnachteil nicht groß. Dieser hat einen microSD-Steckplatz, eine 3,5-mm-Buchse und sogar eine IP53-Einstufung und Gorilla Glass 5. Der 4.500-mAh-Akku ist kleiner, lädt aber mit 120 W schneller auf. Das Note 11 Pro+ kostet auf der offiziellen Seite 380 €, ist aber leicht für 350 € zu finden.

Es gibt auch eine Version für Indien, die auf den langsameren Snapdragon 695-Chipsatz umschaltet, und der Akku hat 5.000 mAh mit 67 W Ladeleistung. Dieser kostet 20.000 £, ist also eher ein Realme 10 Pro-Konkurrent (außer dass er eine 8-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera und andere Vorteile gegenüber dem regulären Pro hat).











Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (Indien) • Samsung Galaxy A53 5G

Ein Samsung Galaxy A53 5G hat ein 6,5-Zoll-120-Hz-AMOLED-Display (allerdings kein 10-Bit-Panel), ebenfalls mit Gorilla Glass 5 und einer ernsthafteren IP67-Einstufung. Der Exynos 1280-Chipsatz ist etwas langsamer als der Dimensity, aber Sie erhalten erweiterbaren Speicher (keine 3,5-mm-Buchse). Die Hauptkamera hat einen weniger beeindruckenden 64-Megapixel-Hauptsensor, auf der positiven Seite hat sie OIS. Das Ultra-Wide-Modul verfügt über einen 12-Megapixel-Sensor und ein breiteres 123°-Objektiv. Der 5.000-mAh-Akku unterstützt ein relativ langsames Laden mit 25 W.

Trotzdem erhalten Sie 3 Betriebssystem-Updates (beginnend mit Android 13) und 5 Jahre Sicherheitspatches. Das Telefon ist in Europa für unter 350 € erhältlich, in Indien ist es jedoch ziemlich teuer.

Weitere Details finden Sie in unserem Test des Realme 10 Pro+. Wir haben auch einen Videotest. Interessieren Sie sich für den Pro+? Sagen Sie es uns unten oder stimmen Sie auf dieser Seite ab.

Wir arbeiten an einem Realme 10 Pro-Test, also erwarten Sie bald weitere Details. Während Sie warten, schauen wir uns ein paar Alternativen an.

Ein Poco X4 GT ist etwas teurer als das Realme 10; es ist in Europa für rund 350 € zu finden. Es verfügt über ein schnelleres 6,6-Zoll-144-Hz-Display (HDR10, GG5) und einen deutlich leistungsstärkeren Dimensity 8100-Chipsatz. Es gibt keinen erweiterbaren Speicher, aber es gibt eine 3,5-mm-Buchse. Der 5.080-mAh-Akku hat eine Ladeleistung von 67 W. Die 64-Megapixel-Hauptkamera ist nichts Besonderes, aber es ist ein 8-Megapixel-Ultra-Wide-Modul an Bord.

Der X4 GT ist in Indien nicht erhältlich, aber der Poco X4 Pro 5G ist und kostet rund 17.500 £ für eine Einheit mit 6/128 GB. Es verfügt über ein 6,67-Zoll-120-Hz-AMOLED-Display (GG5) und denselben Snapdragon 695 (plus erweiterbaren Speicher und eine 3,5-mm-Buchse). Die indische Version verfügt über eine 64-MP-Hauptkamera und 8-MP-Ultra-Wide-Kamera sowie einen 5.000-mAh-Akku mit 67-W-Aufladung.











Xiaomi Poco X4 GT • Xiaomi Poco X4 Pro 5G • OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Das OnePlus Nord CE 2 Lite kostet in Europa rund 250 €, in Indien 19.000 £. Es hat ein ähnliches 6,59-Zoll-120-Hz-IPS-LCD und denselben Snapdragon 695 (mit erweiterbarem Speicher und einer 3,5-mm-Buchse). Die Kamera ist ein einfacher 64-Megapixel-Shooter und es fehlt ein ultrabreiter Begleiter. Der Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh und lädt mit 33 W.

Was denken Sie – ist das Realme 10 Pro ein Angebot, das gut genug ist, um eines zu kaufen? Möchten Sie lieber die Prämie zahlen, um den Pro+ zu bekommen? Geben Sie unten oder auf dieser Seite Ihre Stimme ab.