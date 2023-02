Die wichtigsten Ereignisse der Wirtschaft, Börse en Konjunktur.

MONTAG, 13 februari 2023

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen januari

08:00 DE/Insolvenzen november plus Trendindikator januari 2023

08:30 CH/Verbraucherpreise januari

10:00 DE/Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, Pressekonferenz zur bevorstehenden Konferenz und zum Munich Security Report 2023, Berlijn

10:30 DE/Deutsche Bahn, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Pk zu Zwischenbilanz Aktionsplan für Zusammenarbeit und Klimaschutz im Verkehrssektor, Berlijn

11:30 DE/Regierungs-PK

13:30 DE/CDU-Chef Merz, Berlins CDU-Spitzenkandidat Wegner, Pk nach Gremiensitzung, Berlijn

15:00 EU/Treffen der Eurogruppe (mit Teilnahme von EZB-Präsidentin Lagarde), Brussel

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

– DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage februari

– EU/Kommissie, Konjunkturprognose

DIENSTAG, 14 februari 2023

00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analisten-Telefonkonferenz;

11:00 Presse-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 11:00 HV)

07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; vanaf 11:00 Capital Markets Day)

07:00 DE/Knaus Tabbert Groep, Jahresumsatz

07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q

08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK)

08:00 DE/Großhandelspreise januari

08:00 GB/Arbeitsmarktdaten januari

10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel

10:30 DE/Zentraler Immoblienausschuss (ZIA), Übergabe des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft 2023 , Berlijn

11:00 DE/Landgericht Braunschweig, Urteil im Fall der Greenpeace-Klage tegen VW

11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

11:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu DIHK-Digitalisierungsumfrage, Berlijn

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 DE/Leibniz-Wirtschaftsgipfel zum Thema: “Fällt die Rezession aus? Warum Deutschland besser as gedachte durch den Winter kommt”, Berlijn

12:55 VS/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

14:30 US/Realeinkommen januari

14:30 US/Verbraucherpreise januari

15:00 EU/PK nach wöchentlicher Kommissionssitzung, ua zu Überprüfung der CO2-emissionsnormen für swwere Nutzfahrzeuge.

17:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Prairie View A&M University College of Business

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

20:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams (rechtvaardig bij FOMC), Rede bij NYBA NYC Region Meeting

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) van privaten American Petroleum Institute (API)

– BE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Teilnahme an deutsch-belgisch Energietreffen, Zeebrugge

– AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

– BE/USA en Verbündete der “Ramstein-Gruppe” beraten im Nato-Hauptquartier über weitere Militärhilfen für die Ukraine

MITTWOCH, 15 februari 2023

07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

07:35 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis

07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q

08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q

08:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

08:00 GB/Verbraucherpreise januari

10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

10:50 EU/EZB, Zuteilung one 7-tägigen Dollar-Tenders

11:00 EU/Handelsbilanz december

11:00 EU/Industrieproductie december

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlijn

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1,25%-Bundessanleihe 2048 über 1 Mrd Euro

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 0-prozentigen Bundesanleihe 2052 over 1,5 Mrd Euro

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

13:00 DE/Regierungs-PK

13:15 FI/Bundesfinanzminister Lindner, finnische Finanzministerin Saarikko, PK nach Treffen, Helsinki

14:30 US/Einzelhandelsumsatz januari

14:30 US/Empire State Manufacturing Index februari

15:15 US/Industrieproduktion en Kapazitätsauslastung Januar

16:00 US/Lagerbestände december

16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

– LU/Stabilus SA, HV

– BE/Abschluss des zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungsminister

– EU/Inkrafttreten des Preisdeckels für Gas im Großhandel

DONNERSTAG, 16 februari 2023

05:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 4Q

06:30 NL/Airbus SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analisten-Telefonkonferenz; 10:30 BI-PK)

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:00 NL/DSM NV, Jahresergebnis

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorige jaren

07:15 CH/Nestlé SA, Jahresergebnis

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke AG, nieuwe jaren

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

08:00 DE/Außenhandel nach wichtigsten Handelspartnern en Handelsgütern 2022

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q

10:00 DE/Aurubis AG, HV

10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV (virtueel)

10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Urteil zu “Automatisierte Datenauswertung durch die Polizei in Hessen und Hamburg”

13:00 AT/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim deutsch-österreichischen Wirtschaftsgipfel, Treffen mit österreichischem Finanzminister Brunner, Wien

14:00 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, DIW Europe Lecture, Berlijn

14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen januari

14:30 US/Erstanthräge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 US/Erzeugerpreise januari

14:30 US/Philadelphia-Fed-Index februari

19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 niet actief in FOMC), Rede bij Veranstaltung van Greater Jackson County Chamber

DE/Va-Q-Tec AG, Fristende (Mitternacht) für die Übernahme door EQT Private Equity

– DE/Bundesinnenminister Faeser, Vertreter der Länder und Kommunen, Flüchtlingsgipfel

– EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zum Widerruf von Autoleasing- bzw. -kredietvertraging

FREITAG, 17 februari 2023

00:15 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Treffen des Financial Executives International Northeast Ohio Chapter

07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis

07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK;

14:30 Analisten-Telefonkonferenz)

07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis

07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

07:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK;

10:15 Telefonieconferenties voor investeerders en analisten; 11:30 Medien-Telefonkonferenz)

07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, januari

08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Auftragsbestand en -reichweite verarbeitendes Gewerbe December

08:00 DE/Erzeugerpreise januari

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe

08:30 DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht 2022

10:00 EU/EZB, Jahrestagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR) december

10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone december

11:30 DE/Regierungs-PK

14:30 US/Import- en Exportprijs januari

14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bij Veranstaltung von Rosslyn Business Improvement

16:00 US/Index der Frühindikatoren januari

22:05 DE/Entscheidung over Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse durch de Löschung der Linde plc am 27. Februar aus dem DAX

– DE/Beginn der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz (oa Rede von Bundeskanzler Scholz mit anschließender Diskussionsrunde)

– DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen

– EU/Ratingüberprüfung für Baden-Württemberg (Moody’s); Bayern (Moody’s); Berlijn (Moody’s); Brandenburg (Moody’s); Estland (S&P); Estland (S&P); Finland (Fitch); Moldavië (Moody’s); Nordrhein-Westfalen (Moody’s); Polen (S&P); Saksen-Anhalt (Moody’s); Zwitserland (Moody’s); Serviër (Fitch);

– Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

– Uhrzeiten in Aktueller Ortszeit Deutschland

– Keine Gewähr für Richtigkeit en Vollständigkeit