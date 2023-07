Die Babylonier sollen 20 Biersorten gehabt haben. An diesem Wochenende, fast 4000 Jahre später, werden den Bonnern bei der Bierbörse an einem Ort mehrere hundert internationale Biersorten angeboten. Auch für die kulinarische Basis ist gesorgt. Aus finanziellen Gründen wird es auch in diesem Jahr kein Bühnenprogramm geben.