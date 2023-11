Wochenend-Angebote für PC-Spiele: Gebündelte High-End-Spiele, Anno zum Ausprobieren und Steuern zum Umgehen

Wochenend-Angebote für PC-Spiele Hier werden jede Woche die heißesten Gaming-Angebote aus dem gesamten Internet an einem Ort für Sie gesammelt. Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und bewahren Sie Ihre Geldbörsen auf.

Der Freebie-Zähler im Epic Games Store ist Anfang dieser Woche um eins gestiegen. Das Spiel, das Sie jetzt ergattern können, ist Rübenjunge begeht Steuerhinterziehung.







Der interessant benannte Titel lässt Sie den ahnungslosen und unruhigen Rübenjungen durch seine Heimatstadt führen, während Sie Steuern umgehen, Rätsel lösen, Getreide ernten und gegen riesige Bestien kämpfen. Der Entwickler Snoozy Kazoo entwickelt derzeit eine Fortsetzung, in der Turnip Boy ebenfalls eine Bank ausraubt.

Der Indie-Titel kann bis zum 9. November, Donnerstag, kostenlos im Epic Games Store erworben werden. Nächste Woche erscheint als Gratisexemplar ein Exemplar von „Golden Light“, einem Survival-Horror-Prophunt-Eintrag.

Das neueste Paket von Humble konzentriert sich auf hoch bewertete Titel, von denen neun in einer einzigen Stufe zusammengefasst sind.

Für die Zahlung von mindestens 16 US-Dollar erhalten Sie Steam-Kopien Disco Elysium – The Final Cut, Wildermyth, Chivalry 2, Spiritfarer: Farewell Edition, The Forgotten City, Und Paradies-Killer.





Dieses frische Bündel liegt noch fast drei Wochen auf dem Ladentisch, bevor Humble es aus dem Laden holt.

Kostenlose Veranstaltungen

An diesem Wochenende kommen drei Spiele in die Arena der kostenlosen Events, und zwar aus drei sehr unterschiedlichen Genres.

Zuerst ist oben Anno 1800Ubisofts äußerst gut angenommener Städtebau- und Stadtverwaltungsbeitrag, mit dem Sie Ihr Volk in die industrielle Revolution führen, können Sie bis zum 6. November kostenlos ausprobieren. Als nächstes folgt das teambasierte Actionspiel, in dem Sie gegen andere Spieler und Dinosaurier kämpfen Exoprimal ist auch am Wochenende kostenlos spielbar.

Zuletzt, Bus Simulator 21 Nächster Halt ist für Simulationsfans gedacht, die eine Karriere als Busfahrer in modernen Städten ausprobieren und gleichzeitig Managementaufgaben übernehmen möchten.





Große Angebote

Da Halloween-Rabatte hinter uns liegen, haben sich die Steam-Verkäufe noch nicht erholt, aber wir haben immer noch eine ganze Reihe guter Angebote für Sie ausgewählt, die Sie unten durchsehen können. Zuvor bietet EA für Spieleabonnement-Liebhaber jedoch derzeit ein Angebot an EA Play-Dienst, der den ersten Monat 1 US-Dollar einbringt. Dieser Dienst läuft voraussichtlich am 17. November aus.

DRM-freie Sonderangebote

Auch an diesem Wochenende gibt es im GOG-Store zahlreiche DRM-freie Spiele zu ermäßigten Preisen. Die neuesten Angebote umfassen mittelalterliche Fantasy-Hits, DnD-inspirierte Titel und mehr. Hier sind einige Highlights:

Beachten Sie, dass Verfügbarkeit und Preise für einige Angebote je nach Region variieren können.

Das ist alles mit unserer Auswahl an PC-Spieleangeboten für dieses Wochenende, und hoffentlich haben einige von Ihnen genug Selbstbeherrschung, um ihre ständig wachsenden Rückstände nicht weiter zu vergrößern.









Wie immer gibt es im Internet eine enorme Anzahl weiterer Angebote, die Sie auch auf Dienste warten, die Sie möglicherweise bereits abonniert haben, wenn Sie sie durchsehen. Halten Sie also die Augen offen und wünschen Sie sich ein tolles Wochenende.