Wochenbericht: RKI stuft Corona-Gefahr nur als mittel ein

Trotz Wegfall der Corona-Maßnahmen rät das RKI weiterhin, sich vor einer Ansteckung zu schützen: So solle man beispielsweise bei Krankheit zu Hause bleiben, drinnen eine Maske tragen und häufig lüften. Foto

Auch in Fernzügen müssen Sie keine Maske mehr tragen. Einige Bundesländer haben die Isolationspflicht aufgehoben, anderswo ist sie geplant. An der Corona-Risikobewertung ist nun auch das RKI beteiligt.

Weniger Infektionen, mildere Verläufe und eine breite Bevölkerungsimmunität: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat das Corona-Risiko von hoch auf mittel herabgestuft. „Das aktuelle Risiko durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt als moderat eingeschätzt“, heißt es im Corona-Wochenbericht des RKI von gestern Abend.

Zuvor war lange von einem hohen Risiko gesprochen worden. Allerdings schreibt das RKI auf seiner Website zur Risikobewertung, dass es bei einer Verschlechterung der Lage wieder hochgestuft werde.

Trotzdem beschützen

Das RKI rät weiterhin zu folgenden Empfehlungen zum Schutz vor einer Ansteckung: So sollten Sie beispielsweise bei Erkältungen zu Hause bleiben, in Innenräumen eine Maske tragen und häufig lüften. Hintergrund sind auch andere Atemwegserreger, die sich in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter ausbreiten werden. Laut RKI haben ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder fehlendem Immunschutz das größte Risiko für schwere Verläufe. Jüngere Menschen könnten weiterhin Langzeitwirkungen entfalten. Damit sei die Vermeidung einer Corona-Infektion „grundsätzlich sinnvoll“, hieß es.

Zur Entwicklung der im Labor bestätigten und dem RKI gemeldeten Corona-Fälle meldet das RKI für die vergangene Woche einen leichten Anstieg auf niedrigem Niveau. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg laut Wochenbericht im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent. Der länger anhaltende Rückgang der Zahl der im Krankenhaus behandelten Menschen mit schweren akuten Atemwegsinfektionen und einer Covid-19-Diagnose hat sich etwas abgeschwächt. Dem Bericht zufolge ging die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten weiter deutlich zurück.

Mischform unter Beobachtung

Das RKI berichtet weiter, dass mehrere Virusvarianten in Stichproben zunehmende Anteile zeigen. Die Mischvariante XBB.1.5, die beispielsweise in den USA dominiert, kommt in Deutschland nach den neuesten Daten von vorvergangener Woche auf sechs Prozent. Auch das RKI geht von einer weiteren Erhöhung für bestimmte Teillinien der BA.2.75 aus.

Einem Bericht zufolge wurde kürzlich eine Mischform aus Omicron und Delta-Variante namens XAY von der europäischen Seuchenbekämpfungsbehörde ECDC überwacht. Bisher sei es in Deutschland kaum nachgewiesen worden und breite sich nur langsam aus, hieß es. Seit der zweiten Novemberwoche gab es insgesamt 36 XAY-Aufzeichnungen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine gemischte Variante von Omicron und Delta entdeckt wurde.

