Wochenangebote: Die besten Smartphone-Angebote von Amazon in Deutschland, den USA, Großbritannien und Indien

Der Black-Friday-Wahnsinn liegt hinter uns, also können wir jetzt wieder regelmäßig nach Angeboten stöbern – es schadet nie, einen Blick darauf zu werfen, auch wenn es kein großer Einkaufsfeiertag ist. Hier sind die besten Angebote von Amazon, die wir für Deutschland, die USA, Großbritannien und Indien herausgesucht haben.

Deutschland

Apple bietet selten Rabatte an, besonders auf aktuelle Modelle. Sie können jedoch ein paar Euro sparen, indem Sie zu einem anderen Händler gehen. Ein iPhone 14 Plus mit 128 GB kostet beispielsweise bei Amazon Deutschland 1.080 Euro, wenn Sie das schwarze kaufen. Auf Apple.com kostet Sie das gleiche Gerät 1.150 €. Wenn Sie sich für 512 GB in Blau entscheiden, können Sie noch mehr sparen – Amazon berechnet Ihnen 1.333 €, Apple verlangt stattdessen 1.540 €.





Auch auf das kleinere iPhone 14 gibt es 5 % Rabatt – das 128-GB-Modell ist bei Amazon 45 Euro günstiger als bei Apple selbst. Das 256-GB-Modell ist 71 € günstiger als im offiziellen Store.





Carl Pei mag ein Fan von Apple sein, aber er würde es vorziehen, wenn Sie sich stattdessen das Nothing Phone (1) zulegen. Wie bei den iPhones verlangt Amazon Deutschland einen niedrigeren Preis als der offizielle Store – 450 € für eine Einheit mit 8/256 GB. Wenn Sie auf nothing.tech nachsehen, werden Sie feststellen, dass sogar die 8/128-GB-Version mit 470 € etwas teurer ist.





Das Realme GT2 Pro ist ein Flaggschiff von Anfang des Jahres, was einen Snapdragon 8 Gen 1-Chipsatz bedeutet. Ein 6,7-Zoll-QHD+-120-Hz-LTPO2-AMOLED-Display plus ein Paar 50-MP-Kameras und ein 5.000-mAh-Akku mit 65-W-Schnellladung können Ihnen für nur 100 € mehr als das Nothing-Telefon gehören.





Vereinigte Staaten von Amerika

Das Sony Xperia 5 IV ist ein ziemlich einzigartiges Telefon, aber in typischer Sony-Manier kostet es etwas mehr, als viele bereit sind auszugeben. Ein Rabatt von 200 $ auf den ursprünglichen Preis von 1.000 $ macht es schmackhafter und konkurrenzfähiger mit den Galaxien der Welt.





Apropos, das Samsung Galaxy S22 Ultra ist für das Basismodell mit 8/128 GB auf 900 US-Dollar gesunken. Das Ultra befindet sich jedoch auf der anderen Seite des Größenspektrums, hat aber bessere Telekameras als das Xperia 5 (dem das variable Teleobjektiv des Xperia 1 IV fehlt) und Unterstützung für einen Stift, wenn Sie so etwas mögen.





Sie können das Ultra mit der Galaxy Watch5 Pro Golf Edition ausstatten. Der Unterschied zur regulären Version ist das zweifarbige Band und einige vorinstallierte Funktionen, die Ihnen auf den Grüns helfen.





Die Samsung Galaxy Watch5 hat auch eine Golf Edition. Derzeit kosten sowohl die reguläre als auch die Golf Edition das gleiche, 260 US-Dollar, für ein Bluetooth-Modell. Sie können die reguläre Version mit LTE-Konnektivität für 290 US-Dollar haben.





Das Motorola Edge+ (2022), in einigen Teilen der Welt auch als Edge 30 Pro bekannt, ist noch nicht einmal ein Jahr alt, kostet aber bereits die Hälfte seines ursprünglichen Preises. Für 500 US-Dollar kaufen Sie einen Snapdragon 8 Gen 1, der mit 512 GB Speicherplatz und einem spielefreundlichen 6,7-Zoll-144-Hz-FHD+-AMOLED-Display gepaart ist.





Vereinigtes Königreich

Amazon UK hat ein paar erschwingliche 4G-Galaxien im Angebot. Das Samsung Galaxy A23 verfügt über einen geräumigen 6,6-Zoll-Bildschirm – ein 90-Hz-PLS-LCD mit FHD+-Auflösung – und einen anständig großen 5.000-mAh-Akku (mit 25-W-Aufladung). Der Snapdragon 680 ist nicht der schnellste, aber er ist effizient, das Telefon hat in unseren Tests eine 130-Stunden-Ausdauerbewertung erhalten.





Natürlich braucht ein älterer Elternteil keine FHD+-Auflösung. Für die Hälfte des Preises bringt das Galaxy A04s ein 6,5-Zoll-HD+-Display (immer noch ein 90-Hz-PLS-LCD) und einen langsameren Exynos 850-Chipsatz. Es hat immer noch einen 5.000-mAh-Akku, auch wenn es nur mit 15 W aufgeladen wird.





Die nächsten Deals fallen in die Kategorie „alt aber gold“. Das Asus Zenfone 8 wird ab Januar sein Android 13-Update erhalten, und dies könnte das letzte große Betriebssystem-Update sein. Allerdings kostet es 256 £ weniger als ein Zenfone 9 und ist ungefähr so ​​​​winzig wie das neuere, leistungsstärkere Modell.





Die andere Option ist ein Google Pixel 6 Pro. Dieser erhält längeren Software-Support – drei Betriebssystem-Updates (eins ausgefallen, zwei in Vorbereitung) und fünf Jahre Sicherheitspatches seit dem Start. Auch wenn es ein Jahr alt ist, ist das immer noch eine bessere Unterstützung, als Sie von einigen Android-Herstellern bekommen.





Indien

Das Xiaomi 12 Pro wurde vom 12S Pro abgelöst, das den ursprünglichen Snapdragon 8 Gen 1-Chipsatz auf den 8+ Gen 1 aktualisierte. Die Plus-Version ist zweifellos besser, aber es gibt ein paar Probleme. Erstens wurde die 12S-Serie nie in Indien eingeführt. Zweitens, selbst wenn es so wäre, würde es mehr kosten.





Das OnePlus 10R ist mit einer Dimensity 8100-Max im Lager von MediaTek. Es hat auch ein 6,7-Zoll-FHD+-120-Hz-AMOLED-Display und einen großen 5.000-mAh-Akku – dieses Gerät ist die 80-W-Version, die langsamer als die 150-W-Version lädt, aber niemand wird eine 1-100-%-Ladung in etwas mehr als einer halben Stunde als „langsam“ bezeichnen “.





Indische Netzbetreiber haben Anfang des Jahres mit der Einführung ihrer 5G-Netze begonnen, aber 5G-Telefone können teuer sein. Das Redmi Note 11 Pro+ 5G verbindet Sie mit dem neuen Netzwerk (dank des Snapdragon 695-Chipsatzes) und ermöglicht Ihnen außerdem, 108-Megapixel-Fotos aufzunehmen, die Sie auf dem 6,67-Zoll-FHD+-AMOLED-Display (120 Hz) anzeigen.





Nicht in 5G? Mit dem Redmi Note 11 können Sie bares Geld sparen. Das Telefon ist nicht so leistungsfähig wie das Pro+ und verfügt über ein kleineres 6,43-Zoll-90-Hz-AMOLED-Display, einen Snapdragon 680 mit weniger Speicher und eine einfache 50-MP-Hauptkamera. Auf der positiven Seite hat es einen großen 5.000-mAh-Akku (126-Stunden-Ausdauerbewertung) und es wird mit einem 33-W-Ladegerät geliefert.





Das iQOO 9 SE enthält den älteren Snapdragon 888 und ein 6,62-Zoll-FHD+-Display mit 120 Hz. Wir wünschten, der 4.500-mAh-Akku wäre größer, aber zumindest lässt er sich schnell mit 66 W aufladen (vollständige Ladung in 39 Minuten in unseren Tests, aber er erreicht 91 % in 30 Minuten).





Es gibt auch das iQOO Z6 44W, das ja das 44-W-Schnellladen für seinen 5.000-mAh-Akku unterstützt. Dieser verwendet den Snapdragon 680 und ein 6,44-Zoll-AMOLED-Display (60 Hz).





Schließlich ist das Tecno Spark 9 etwas auf der erschwinglichen Seite und liegt in der Kategorie unter 10.000 £ und verfügt über ein großes 6,6-Zoll-Display (HD+, IPS-LCD, 90 Hz) und einen 5.000-mAh-Akku. Der Helio G37 ist nicht besonders leistungsstark, aber mit 4 GB RAM (und 64 GB) Speicher kann er vollwertiges Android 12 ausführen (in dieser Preisklasse mangelt es nicht an Android Go-Geräten).