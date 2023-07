Die IHSA hat den Fußballplan für die Saison 2023 veröffentlicht. Hier sind die Top-Spiele, die Sie im NewsTribune-Berichterstattungsbereich sehen können.

Woche 1: St. Bede (7-3) vs. Tuscola (9-3), 19 Uhr, 25. August

Mit einem Wechsel in die neue Chicago Prairie League eröffnen die Bruins die Saison mit ihrem ersten Nicht-Konferenzspiel seit 2016 in St. Catherine (Racine, Wisconsin) und erst ihrem zweiten Nicht-Konferenzspiel in den letzten 20 Jahren.

St. Bede steht beim Auftaktspiel in Tuscola vor einer harten Prüfung, da das Team in 28 der letzten 30 Saisons die Playoffs erreichte, darunter Staatsmeistertitel 2006 und 2009 sowie vier Zweitplatzierungen.

Das Spiel gibt den Bruins auch die Möglichkeit, in einer College-Umgebung zu spielen, da das Spiel im Tucci Stadium der Illinois Wesleyan University in Bloomington ausgetragen wird.

Woche 2: Metamora (7-4) in La Salle-Peru (5-17), 19 Uhr, 1. September

Zum dritten Mal in Folge treffen sich die Cavaliers und Redbirds zu einem Messballspiel zu Beginn der Saison, wenn die Teams im Howard Fellows Stadium aufeinandertreffen.

Die letzten beiden Spiele wurden durch einen Touchdown entschieden, wobei Metamora im Herbst 2021 mit 14:7 und in der letzten Saison mit 16:8 gewann.

LP strebt seinen vierten Playoff-Platz in Folge an, während Metamora ein beständiges Playoff-Team mit drei Staatsmeistertiteln und sieben zweiten Plätzen in seiner Geschichte ist.

Woche 3: Bureau Valley (1-8) in Halle (5-5), 8. September, 19 Uhr

Die Storm waren letzte Saison ein junger Kader und streben im Jahr 2023 eine Wende an. Bureau Valley zeigte im vergangenen Herbst in mehreren Spielen einiges, was vielversprechend war, unter anderem im harten Kampf gegen Hall im Finale der regulären Saison, bei dem die Red Devils mit 44:34 gewannen und sich für die Playoffs qualifizierten .

Woche 4: Halle (5-5) in Mendota (3-6), 19 Uhr, 15. September

Letzten Herbst erzielten die Red Devils und Trojans insgesamt 111 Punkte, wobei Hall mit 66:45 gewann, hinter einer rekordverdächtigen Leistung von Mac Resetich (429 Yards, 7 Rushing TDs), der jetzt Defensive Back an der Universität ist von Illinois. Joseph Bacidore lief außerdem für zwei Touchdowns für die Red Devils.

Für Mendota warf Justin Randolph 199 Yards und drei Touchdowns.

Woche 5: Sterling (9-3) in Princeton (11-1), 19 Uhr, 22. September

Da St. Bede die Three Rivers Conference verließ und Alleman im Jahr 2023 kein Uni-Team aufstellte, hatten die Tigers und Golden Warriors jeweils eine seltene Eröffnung in Woche 5 für ein Spiel außerhalb der Konferenz, was zu einem der am meisten erwarteten Spiele der Saison in der Saison führte NewsTribune-Abdeckungsbereich.

Noah LaPorte (11) aus Princeton versucht, den Sieg zu erringen. Foley Calcagno (45) von IC Catholic verteidigt im Viertelfinalspiel der Klasse 3A am Samstag, 12. November 2022 in Princeton. (Scott Anderson)

Princeton, das in den letzten fünf Saisons eine Bilanz von 45-9 mit einem Halbfinal- und zwei Viertelfinalteilnahmen hat, wird in den Three Rivers mehr als sonst auf die Probe gestellt gegen 5A Sterling, das 54-11 mit zwei Halbfinal- und einem Viertelfinalteilnahmen im Laufe der Saison hat letzten sechs Staffeln.

Woche 6: Fieldcrest (1-8) in Gibson City-Melvin-Sibley (4-5), 19 Uhr, 29. September

Die Knights und Falcons lieferten sich in den letzten Saisons mehrere enge Duelle und werden diese Saison mit beiden nun in der HOIC Small Division spielen.

Sogar letztes Jahr, als die Knights in umkämpften Spielen sieglos blieben, war das Spiel mit GCMS knapp und die Falcons gewannen beim Saisonauftakt mit 23:14. Es war Fieldcrests engstes Spiel der Saison.

Fieldcrest besiegte GCMS in der verkürzten Frühjahrssaison 2021 mit 21:14 und setzte sich 2019 mit 14:6 gegen GCMS durch und beendete damit die 31-Spiele-Siegesserie der Falcons.

Woche 7: Ottawa (5-5) in La Salle-Peru (5-5), 19 Uhr, 6. Oktober

Die Cavaliers werden versuchen, ihre Kontrolle über eine der ältesten Rivalitäten des Staates zu behalten, wenn LP und Ottawa im Howard Fellows Stadium aufeinandertreffen.

LP hat die letzten acht Begegnungen gewonnen, darunter 31-7 in der letzten Saison.

Das Spiel könnte auch Auswirkungen auf die Playoffs haben, da jedes Team in der letzten Saison fünf Spiele gewonnen hat. Ein Sieg hier könnte also den Unterschied zwischen der Qualifikation für die Nachsaison oder dem Verpassen des Cuts ausmachen.

Woche 8: St. Bede (7-3) in Marquette (9-2), 19 Uhr, 13. Oktober

Nach einer 12-jährigen Pause wird die katholische Schulrivalität erneuert, da St. Bede und Marquette Gründungsmitglieder der neu gegründeten Chicago Prairie League sind.

Die Bruins und Crusaders waren langjährige Rivalen in der Big Rivers Conference, bevor Marquette nach der Saison 2011 das Team verließ, um sich der Northeastern Athletic Conference anzuschließen, bis sie 2020 ein unabhängiges Team wurde, während St. Bede an der Three Rivers Conference teilnahm.

St. Bede Football-Cheftrainer Jim Eustice beobachtet seine Mannschaft beim ersten Fußballtrainingstag in der St. Bede Academy am Montag, den 8. August 2022 in Peru. (Scott Anderson)

St. Bede besiegte Marquette beim letzten Aufeinandertreffen der Schulen im Jahr 2011 mit 40:14.

Um dem Rivalitätsspiel noch mehr Spannung zu verleihen, ist St. Bedes Trainer Jim Eustice ein Marquette-Absolvent, der die Crusaders von 2005 bis 2009 trainierte, bevor der aktuelle Trainer Tom Jobst 2010 das Amt übernahm.

Woche 9: Kaneland (7-4) in La Salle-Peru (5-5), 19 Uhr, 20. Oktober

Im Finale der regulären Saison im Howard Fellows Stadium kämpfen die Cavaliers und Knights möglicherweise um eine bessere Platzierung in den Playoffs.

LP hat sich in den letzten drei Saisons mit mindestens fünf Siegen für die Nachsaison qualifiziert, bevor es in der ersten Runde der Playoffs verlor.

Kaneland hingegen hat in vier der letzten fünf kompletten Saisons fünf oder sechs Siege in der regulären Saison errungen.

Die Knights haben drei der vier Begegnungen gewonnen, seit beide Teams der Interstate 8 beigetreten sind, die jetzt die Kishwaukee River/Interstate 8 White Division heißt, darunter 28-7 in der letzten Saison.

Der einzige Sieg von L-P war ein spannender 21:20-Comeback-Sieg zum Abschluss der Frühjahrssaison 2021.