Xiaomi hat diese Woche HyperOS vorgestellt – die Überarbeitung des Mi OS – und es hat viel Aufmerksamkeit erregt. Das neue Betriebssystem wird auf der Xiaomi 14-Serie Premiere haben, die bald erscheint. Wir haben auch durchgesickerte Screenshots von HyperOS gesehen und sie zeigen eine leichte Designaktualisierung, aber keine Überarbeitung.

Die Display-Spezifikationen der Galaxy S24-Serie wurden enthüllt. Es sieht so aus, als würden die Nicht-Ultra-Modelle endlich LTPO-Panels erhalten, was dem Galaxy S24 und S24+ eine wirklich variable Bildwiederholfrequenz verleiht. Alle drei werden eine Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits haben – was bereits hinter neueren Telefonen wie dem neuen OnePlus Open und seinen 2.800 Nits liegt –, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es nur eine Kleinigkeit. Auch die Farbvarianten der kommenden Galaxy-S-Serie wurden enthüllt – mit Ausnahme von Schwarz, Grau, Violett und Gelb.

Apropos OnePlus: Sowohl OnePlus als auch Oppo stellten der Welt ihr neues faltbares Gerät im Buchstil vor. Das OnePlus Open und das Oppo Find N3 sind im Wesentlichen die gleichen Geräte mit erstklassigen Spezifikationen. Bei den Displays handelt es sich beide um hochauflösende LTPO-3-Panels mit wahnsinniger Helligkeit. Der Bildschirm auf der Vorderseite ist ein 6,31-Zoll-Gerät mit einem herkömmlichen Seitenverhältnis von 20:9, während das Innendisplay ein 7,82-Zoll-Gerät ist.

Was die Kamera angeht, verfügt das Find N3/Open über ein dreifaches Hasselblad-System mit Sonys neuem 48MP LYTIA-T808 „Pixel Stacked“-Sensor und zwei 1/2“-Sensoren für das Ultraweitwinkel- und das 3x-Teleobjektiv. Das OnePlus Open ist in einer einzigen 16/ 512-GB-Speicherkonfiguration zum Preis von 1.799 € oder 1.599 £, während es in Indien 139.999 INR kostet. Das Oppo Find N3 wird in einer einzelnen 16/512-GB-Version für 2.399 SGD (1.650 €, 145.400 INR, umgerechnet) verkauft.

Apple hat den Apple Pencil mit USB-C für 79 $/95 €/79 £ angekündigt. Es ist ab Anfang November erhältlich.

Meizu kündigte das Meizu 20 Classic mit einem Snapdragon 8 Gen 2-Chip, 16 GB RAM und drei neuen Farben gegenüber den regulären 20 an – Grün, Eisengrau und Weiß. Das Meizu 20 Classic kostet 3.099 CNY (424 US-Dollar) für die 16/256-GB-Version oder 3.399 CNY (465 US-Dollar) für die 16/512-GB-Version.

Das waren die Schlüsselgeschichten der Woche – die vollständige Themenliste finden Sie unten.

Alle drei werden über ähnliche LTPO-Anzeigen verfügen.



HyperOS wird voraussichtlich auf der Xiaomi 14-Serie debütieren.



Das neue Betriebssystem bleibt AOSP, fusioniert mit dem hauseigenen Vela-System für IoT.



Wir werfen einen Blick auf das aktualisierte Modell mit dem i5-1235U.



Flaggschiff-Spezifikationen und ein elegantes Design, inspiriert vom OnePlus 11.



Welches große iPhone ist das Richtige für Sie? Das iPhone 15 Plus oder das 15 Pro Max? Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung.



Es bringt ein aktualisiertes gebogenes AMOLED, einen Snapdragon 6 Gen 1-Chip und eine 108-MP-Hauptkamera mit.



Es wird die Standardfarben Schwarz und Grau sowie zwei weitere farbenfrohe Optionen geben.



Erhältlich ab Anfang November für 79 $/95 €/79 £.



Es besteht auch die Möglichkeit, dass diese von einem Fan nur mit Fantasie ausgedacht wurden.



Das Telefon sieht dem kürzlich angekündigten Play 50 Plus verdächtig ähnlich.



Verfügen über höhere Taktraten, KI-unterstütztes Übertakten und verbesserte Konnektivität.



Das Telefon verfügt über einen Dimensity 6020-Chipsatz und 8 GB RAM.



Ein leistungsstarkes Flaggschiff und ein echter Hingucker in Grün, Rot, Gold und Schwarz.



Das erste faltbare Telefon von OnePlus kommt für 1.799 € oder 1.599 £ nach Europa.



Die Akkugröße und die Ladekapazität werden bestätigt.



Alles andere ist das gleiche wie beim Meizu 20.



Dies alles soll Ihr Surferlebnis verbessern.



Das Telefon wird über einen neuen Sensor für Mobiltelefone und das beste Objektiv im Feld verfügen.



Das Gerät aktualisiert versiegelte iPhones im Apple Store, bevor sie an Kunden verkauft werden.



Samsung verfügt bereits über einen Wartungsmodus, Google Pixel wird bald auch einen haben. Diese Version wird allen Android-Herstellern zur Verfügung stehen.



Samsung fügt der Liste der One UI 6-Betatestgeräte zwei weitere Geräte hinzu.



Die Hauptkamera verfügt über OIS.



Berichten zufolge hat Huawei mit seiner Mate-60-Serie Apple überholt.