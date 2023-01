Woche 4 im Rückblick: Preise der Galaxy-S23-Serie enthüllt, Kameramuster eingetroffen

Nächste Woche werden wir endlich Zeuge der Enthüllung der Galaxy S23-Serie neben den Galaxy Book3-Laptops. Aber im Moment sind es wieder regelmäßige Lecks, wenn wir die Geschichten der letzten Woche zusammenfassen.

Das Galaxy S23, das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra werden alle etwas teurer sein als ihre Vorgänger (nur der indische Startpreis des Galaxy S23+ ist niedriger als der letztjährige S22+, aber das ist inoffiziell).

Wir haben ein Unboxing des Galaxy S23 Ultra gesehen, das nur bestätigt hat, was wir bereits wussten – das Telefon wird ohne Ladegerät oder Kabel geliefert. Wir haben auch einige Kameramuster erhalten, die die Nachtmodus-Fähigkeiten des 200-MP-Sensors und die Zoom-Fähigkeiten der 3x- und 10x-Kameras zeigen. Ein paar 4K- und 8K-Videos vervollständigten die Kameralecks.

Corning bestätigte, dass die Galaxy S23-Serie den Weg für Gorilla Glass Victus 2 bereiten wird.

Motorola kündigte diese Woche satte 5 Telefone an. Die interessanteren der Reihe, das Moto G73 und das Moto G53, haben 5G, 120-Hz-Displays, 50-MP-Kameras und 5.000-mAh-Akkus. Das Moto G73 wird für 300 Euro in einer Einzelkonfiguration (8/256 GB) erhältlich sein. Das Moto G53 wird mit 250 € günstiger sein, dies mit 4/128 GB Speicher, was die einzige Option ist, die derzeit auf der offiziellen Website von Motorola aufgeführt ist.

Das Moto G23 und das Moto G13 teilen sich das gleiche 6,5-Zoll-IPS-LCD-Display mit HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sowie die gleiche 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite. Beide haben auch 5.000-mAh-Akkus. Das Moto G23 ist in den Farben Matte Charcoal, Pearl White und Steel Blue erhältlich und kostet in Europa 230 €. Das Moto G13 ist in den Farben Matte Charcoal, Blue Lavender und Rose Gold zu einem Verkaufspreis von 180 € erhältlich.

Das Moto E13 verfügt über ein 6,5-Zoll-HD+-LCD mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, einen 5.000-mAh-Akku und läuft mit Android 13 (Go-Edition). Es kostet 120 €.

OnePlus wird am 7. Februar das OnePlus 11, OnePlus 11R sowie das OnePlus Pad, die OnePlus Buds 2 Pro, die OnePlus Tastatur und den OnePlus Q2 Pro 65-Zoll-Fernseher präsentieren.

Bis nächste Woche!

